ATV-Turnier Unihockey boomt bei den Mädchen und Knaben: Urnäsch, Herisau und Hundwil holen Turniersiege Am Wochenende fand nach zwei Jahren coronabedingtem Unterbruch das ATV-Jugend-Unihockey-Turnier statt. Über 70 Mannschaften mit rund 500 Teilnehmenden lieferten sich spannende Spiele. Urnäsch, Herisau und Hundwil holten Kategoriensiege. Werner Grüninger 21.03.2022, 15.00 Uhr

Insgesamt 230 Partien wurden in Gais bestritten. Bild: GR

Das Jugend-Unihockey-Turnier des Appenzellischen Turnverbandes (ATV) gliederte sich in vier Spielklassen. Die Kategorie A (Jahrgänge 2006/2010) absolvierte ihre Spiele bereits am Samstag und die Kategorie B (2011 und jüngere) am Sonntag.

Bei den Jugendlichen waren Spielfreude, Spass und Plausch mindestens so wichtig wie das Siegen. Mädchen und Knaben, vor allem die jüngeren überliessen noch vieles dem Zufall, während die älteren mit Technik und Kampf aufwarteten, um mit gekonnten Spielzügen zum Erfolg zu kommen.

Hochbetrieb in der Halle

Die Dreifachhalle im Oberstufenzentrum in Gais glich an den beiden Tagen einem Hexenkessel. Es herrschte jeweils Hochbetrieb. Die Übersicht zu behalten über das Spielgeschehen, die entscheidenden Partien und die interessanten Begegnungen, war schwierig. Obwohl einige Teams mit grossen Ambitionen und viel Engagement ans Werk gingen, herrschte eine lockere Atmosphäre. Mädchen und Knaben kämpften an beiden Tagen während annähernd 17 Stunden und absolvierten rund 230 Partien.

Zweimal Urnäsch bei den Mädchen

Bei den Mädchen Kategorien gewannen gleich zwei Manschaften aus Urnäsch. Nachdem am Vortag die älteren Vereinskameradinnen gesiegt hatten, doppelten am Sonntag die jüngeren Hinterländerinnen nach. Im Finaldurchgang gewann Urnäsch gegen Haslen mit 4:1 und holte den Wanderpreis, während Waldstatt 1 und Hundwil 1 mit der Bronze-Medaille vorliebnehmen musste.

In der Kategorie B kämpften Urnäsch 7, Jugi Speicher, Schönengrund-Wald und Hundwil 11 verbissen um die Finalqualifikation. Als Sieger dieser Partien gingen Urnäsch 7 und Speicher hervor und bestritten den Final. Dabei kam Urnäsch zu einem verdienten 3:0-Sieg und sicherte sich den Wanderpreis, während Schönengrund-Wald Platz drei belegte.

LA Herisau und Hundwil bei den Knaben

Bei Knaben der Kategorie A kam es durchwegs zu spannenden und ausgeglichenen Begegnungen. Nach der Vor- und der Zwischenrunde qualifizierten sich LA Herisau, Bühler, Urnäsch und Hundwil für den Halbfinal. Dabei sicherten sich Herisau und Bühler 2 die Finalrunde. Mit einem klaren 6:2-Sieg holten sich die Herisauer den Wanderpreis, während Urnäsch 4 mit einem Sieg gegen Hundwil 2 noch eine Medaille holte.

In der Kategorie B qualifizierten sich Hundwil 14 und Wolfhalden 4 gegen Waldstatt 6 und 7, womit es zum Final zwischen Hundwil und Wolfhalden kam. Dieser verlief ausgeglichen und spannenden, wobei Hundwil 14 schliesslich zu einem knappen 2:1-Sieg kam und den Wanderpreis gewann.

Rangliste auf www.app-tv.ch abrufbar.