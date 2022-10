ATV Dem Turnen jahrelang die Treue gehalten Nicht die laufenden Geschäfte, sondern die Pflege der Kameradschaft und die Ehrung der ältesten Tagungsteilnehmer standen im Mittelpunkt der Jahrestagung der Vereinigung Appenzeller Turnerinnen. Werner Grüninger 31.10.2022, 14.00 Uhr

Ehrung der ältesten Tagungsteilnehmer (v.l.): Peter Etter, Heiden, Margrit Honegger, Teufen, Rösli Beccarelli, Heiden, Sylvia Rohner, Teufen und Präsident Reto Rohner, Urnäsch. Bild: GR

Die Tagungsteilnehmer aus beiden Appenzell wurden am Samstag durch die Musikgesellschaft Urnäsch auf die zehnte Jahrestagung eingestimmt. Präsident Reto Rohner begrüsste über 130 stimmberechtigte Veteraninnen und Veteranen sowie zahlreiche Gäste. Vorgängig der statutarischen Geschäfte gedachte die Versammlung der acht verstorbenen Kameradinnen und Kameraden.

Viele Anlässe durchgeführt

Neben der Genugtuung, altbekannte Gesichter wiederzusehen, hoffte Peter Rohner auch auf die Teilnahme der jüngeren Generation der Vereinigung. Sie werden es sein, welche die Vereinigung in Zukunft führen müssen. Grössere und kleinere Turnanlässe konnten wieder ohne Maske durchgeführt werden, sodass das vergangene Turnfestjahr die Herzen höherschlagen liess. Zur grossen Freude konnten auch die Jugendanlässe im Verbandsgebiet durchgeführt werden: JUKO-Lager in Disentis, Super 8-Kampf in Hundwil und erstmals das Appenzeller Jugendturnfest in Waldstatt. Dem Sommertreff auf dem Leimensteig war wiederum ein voller Erfolg beschieden, nahmen doch über 60 Turnerinnen und Turner teil. Per Ende September 2022 beträgt die Mitgliederzahl 465 Mitglieder – 171 Frauen und 294 Männer, 5 Mitglieder weniger als im Vorjahr.

Die Jahresrechnung 2021/22 schliesst mit einem Überschuss von rund 200 Franken ab und das aktuelle Vermögen beträgt Ende September 2000 Franken. Aufgrund der guten Finanzlage wird der Appenzeller Turnjugend erneut ein Betrag von 4000 Franken überwiesen. Der Mitgliederbeitrag beträgt wie bisher 15 Franken.

Ehrung der älteren Veteranen

Zu einem feierlichen Akt wurde die Ehrung der über 80-jährigen Teilnehmer. Von den 74 waren 35 Mitglieder anwesend. Ältestes Mitglied ist Fritz Rüfenacht, Herisau (1923), während Rösli Beccarelli, Heiden, Sylvia Rohner, Teufen und Margrit Honegger, Teufen, alle 1929 sowie Peter Etter, Heiden (1930) als älteste Tagungsteilnehmer geehrt werden konnten.

Letztes Traktandum bildete die Wahl des Vorstandes, der in globo bestätigt wurde und sich wie folgt zusammensetzt: Reto Rohner, Urnäsch, als Präsident, Liselotte Rutz, Herisau, Kassierin, Elisabeth Zigerlig, Herisau, Vizepräsidentin, Thomas Zellweger, Teufen, Aktuar und Heidi Steiner, Heiden, Beisitzerin. Nächster Tagungsort ist Teufen und das Jugendturnfest findet 2023 in Stein statt. Sommertreff, 27. Mai 2023.

Dank und Verschiedenes

Anita Rüegger, Vertreterin der STV-Veteranen, überbrachte Grüsse und Glückwünsche, während sich ATV-Präsident Christian Giger zunächst für die Zuwendung des Beitrages an die Turnjugend bedankte. Im Anschluss beglückwünschte sich Präsident Rohner zudem für die reibungslose Organisation durch die Urnäscher Turnerfamilie sowie für die Unterhaltung mit Darbietungen, die auf die Anfänge der Turnerei zurückschauten. Mit einem echten Appenzellermenu und gemütlichem Beisammensein, bei dem noch genügend Zeit übrig blieb, alte Erinnerungen auszutauschen und die Kameradschaft zu pflegen, ging die Jahrestagung zu Ende.