Reportage «Flüchtlinge haben ganz klar eine Zwei auf dem Rücken»: So wirkt das Asylzentrum in Appenzell den Nachteilen der Pandemie entgegen In der Coronapandemie gibt es viele Verlierer. Dazu gehören vor allem Flüchtlinge. Corona hat die Debatte über Migration und Integration in den Hintergrund treten lassen. Das Asylzentrum in Appenzell versucht seit Beginn der Pandemie, diese Benachteiligung zu mindern. Drei Asylsuchende aus Appenzell berichten. Lilli Schreiber 22.04.2021, 18.00 Uhr

Im ersten Lockdown vergangenen Frühling waren die Bewohnerinnen und Bewohner des Asylzentrums in Appenzell stark eingeschränkt. Seit Juni 2020 sind die Massnahmen aber wieder gelockert und auch Sprachkurse und Beschäftigungsprogramme finden wieder statt.

Mit grossem Abstand zueinander sitzen Sabia Khalid, 16 Jahre alt, Saber Ali Rahimi, 42 Jahre alt, und Ahmat Nohat, 30 Jahre alt, am Tisch in einem der Schulzimmer im Hauptgebäude Mettlen des Asylzentrums in Appenzell. Abstand ist hier besonders wichtig und wird von allen Bewohnerinnen und Bewohnern des Asylzentrums konsequent, seit Beginn der Pandemie vor rund einem Jahr, eingehalten.

Maske tragen sowie regelmässiges Händewaschen und Desinfizieren sind im ganzen Haus ebenfalls Pflicht. Nur in den privaten Zimmern, die meist von ein bis zwei Personen bewohnt werden, wird auf eine Maskentragepflicht verzichtet. Im sogenannten Hauptgebäude, inklusive Dependance, einem etwas kleineren Nebengebäude, wohnen zurzeit 25 Männer unter einem Dach. Das Frauen- und Familienhaus, das sich in den Räumlichkeiten des ehemaligen Kapuzinerklosters befindet, zählt zurzeit 30 Bewohnerinnen und Bewohner.

Sabia Khalid erzählt, dass man bei Coronasymptomen direkt getestet und im Falle eines positiven Ergebnisses in den Isolationstrakt zur Quarantäne geschickt werde. Aktuell befindet sich ein Mann in Quarantäne. Die Mitarbeitenden und die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner des Asylzentrums kümmern sich in dieser Zeit um den Kranken, indem sie ihm Verpflegung und Medikamente vorbeibringen.

Nachteile wegen Fernunterricht

So berichtet auch die 16-jährige Sabia Khalid von einer an Corona erkrankten Frau, der sie Verpflegung und Getränke vor die Tür stellte. Khalid besucht zur Zeit die zweite Sekundarstufe in Appenzell. Neben Urdu, ihrer Muttersprache, sowie Deutsch und Englisch spricht sie vier weitere Sprachen. Der Fernunterricht stellte für die 16-Jährige allerdings eine grosse Herausforderung dar. Khalid musste während des sogenannten Homeschoolings täglich von ihrem Wohnort, dem ehemaligen Kapuzienerkloster, ins Hauptgebäude des Asylzentrums Mettlen kommen, um den hier stationierten Computer zu benutzen.

Da Khalid die Schule besucht, bewohnt die 16-Jährige zusammen mit ihrer Schwester ein Zimmer zu zweit. Die meisten anderen Bewohnerinnen und Bewohner des Klosters leben aber aufgrund von Corona in Einzelzimmern. Khalid erzählt, dass die Einschränkungen der Coronapandemie für sie nicht weiter schlimm seien. Ihre gesamte Familie sowie ein Grossteil ihrer Freunde wohnen ebenfalls im ehemaligen Kapuzinerkloster. Sie sagt:

«Durch Corona spielt sich das Leben jetzt eben nur noch in den Innenräumen des Klosters ab.»

Sie fühle sich im Asylzentrum in Appenzell sicher vor Corona. Die Betreuerinnen und Betreuer der Einrichtungen hätten den Bewohnerinnen und Bewohnern alles rund um die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus erklärt. Einzig über die Covid-19-Impfung scheint Sabia Khalid noch nicht informiert worden zu sein. Sie wolle sich aber sowieso nicht impfen lassen, erzählt die 16-Jährige.

Beschäftigungsprogramme wurden abgesagt

Anders sieht das bei Saber Ali Rahimi aus. Eines seiner Kinder ist schwer krank. Für seinen elfjährigen Sohn wünscht sich Rahimi dringend eine Covid-19-Impfung. Er selbst möchte nicht geimpft werden. Die zwei älteren Kinder von Rahimi gehen in St.Gallen und Herisau zur Schule. Der jüngste besucht die Primarschule in Appenzell. Online-Unterricht gab es bei keinem der drei.

Rahimi, der nicht mit seiner Frau und seinen Kindern im ehemaligen Kapuzinerkloster wohnt, sondern im Hauptgebäude Mettlen, bedauert, seine Kinder während der Pandemie seltener gesehen zu haben. Der Familienvater erklärt:

«Es waren keine Ausflüge und keine Besuche mehr möglich, weshalb ich meine Kinder viel seltener gesehen habe.»

Während des ersten Lockdowns standen alle Gebäude des Asylzentrums in Appenzell unter einer Art Quarantäne. Mittlerweile sind die Massnahmen wieder gelockert und auch das Beschäftigungsprogramm und die verschiedenen Kurse des Sprachunterrichts konnten seit Juni 2020, ohne Unterbrechung, wieder aufgenommen werden.

Saber Ali Rahimi arbeitet in der Asylzentrum eigenen Herstellung von Brennholz. Da während des ersten Lockdowns aber alle der sogenannten Beschäftigungsprogramme auf null heruntergefahren wurden, musste Rahimi plötzlich auch auf seine Arbeit verzichten. So erging es vielen der Bewohnerinnen und Bewohner des Asylzentrums. Seit Juni kann der 42-Jährige nun aber wieder arbeiten.

Oft telefoniert Saber Ali Rahimi mit Familienmitgliedern im Iran. Die dortige Situation rund um das Coronavirus sei unübersichtlich, sagt er. Seine Familie habe grosse Angst vor Ansteckungen. Vor allem iranische Grossfamilien treffe die Pandemie hart.

Perspektive trotz Pandemie

Ebenfalls Angst um ihre Familie hat die aus Syrien stammende Ahmat Nohat. Auch sie telefoniert regelmässig mit ihren Angehörigen in der alten Heimat. Es gebe dort kaum noch Krankenhäuser und aufgrund der mangelnden medizinischen Versorgung blieben viele Kranke einfach zu Hause bei den Familien. Nohat sagt:

«In Syrien ist Corona ein riesiges Problem.»

Die hiesige Situation empfindet Ahmat Nohat hingegen als sehr sicher. Sowohl im Kapuzinerkloster als auch im Hauptgebäude Mettlen sei es während der Coronapandemie ruhig verlaufen. Alle hätten sich an die Regeln gehalten und auch eine Frustration aufgrund der Einschränkungen habe die 30-Jährige nicht bemerkt. Insgesamt haben sich im Verlauf der Pandemie nur sechs Personen im Asylzentrum Appenzell mit Corona infiziert, was wohl den strengen Massnahmen zu verdanken sei.

Viele Bewohnerinnen und Bewohner des ehemaligen Kapuzinerklosters beteiligen sich an den Putz- und Instandhaltungsarbeiten im und am Kloster. Damit wird ihnen von Seiten des Asylzentrums eine Einkommensmöglichkeit gestellt. Auch Ahmat Nohat verdient sich so etwas dazu.

Die zahlreichen Jobangebote für Migrantinnen und Migranten im Appenzeller Gewerbe und vor allem in der Gastronomie sind durch die Pandemie mehrheitlich weggefallen. Zuvor fanden 70 Prozent aller Innerrhoder Migrantinnen und Migranten einen Job im ersten Arbeitsmarkt. Nohat macht sich jedoch keine Sorgen, nach der Wiedereröffnung der Gastrobetriebe keinen Job zu finden. Sie bleibt zuversichtlich, das gebe ihr schliesslich auch eine Perspektive, sagt sie.

Keine Frustration trotz Einschränkungen

Stefan Ambühl, Leiter des Asylzentrums Appenzell Innerrhoden, bedauerte den Ausfall der Beschäftigungsprogramme und ganz besonders der Sprachkurse. Ambühl legte in seiner nun schon 14-jährigen Zeit als Leiter des Asylzentrums den Fokus stets auf den Bildungs- und Beschäftigungsbereich. «Ohne Beschäftigung fängt das Elend an», sagt er. Selbst gab er bis vor kurzem noch Sprachkurse und unterstützte die Asylsuchenden bei Beschäftigungsprogrammen wie der Herstellung von Brennholz, dem Kerngeschäft des Asylzentrums Mettlen.

Ambühl war anfänglich erstaunt über die grosse Bereitschaft zur Einhaltung der Coronamassnahmen und den geringen Frust, der ihm und seinem Team entgegenkam. Über die Zeit des ersten Lockdowns berichtet er Folgendes:

«Die Bewohnerinnen und Bewohner haben sich sehr solidarisch verhalten. Sie haben gut aufeinander geschaut. Jeder, der hier ist, hat in kurzer Zeit Freunde gefunden.»

Natürlich seien die Freiheiten der Bewohnerinnen und Bewohner des Asylzentrums durch Corona eingeschränkt worden, berichtet Ambühl. So durften beispielsweise keine Besuche von ausserhalb des Asylzentrums mehr empfangen werden und die Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr verreisen.

Ambühl macht aber auch darauf aufmerksam, dass Flüchtlinge in der Gestaltung ihrer Freizeitbeschäftigungen sowieso stark eingeschränkt sind. Das Angebot gestalte sich für sie bei weitem nicht so abwechslungsreich, wie sich die Mehrheit der Bürger das vorstelle. Weiter sagt Ambühl:

«Viele der Kulturen, aus denen die Bewohnerinnen und Bewohner des Asylzentrums stammen, sind in sich geschlossener. Ihnen fehlen die Beschäftigungsmöglichkeiten, die durch Corona wegfallen, also weniger.»

Zudem hätten alle Bewohnerinnen und Bewohner grösstes Vertrauen und einen guten Bezug zum Betreuungsteam, so Ambühl. Den Asylsuchenden werde ausserdem ein psychiatrischer Dienst angeboten, an den sie sich wenden können. Eine asylzentrumsinterne psychologische Betreuung gibt es allerdings nicht.

Was die Covid-19-Impfungen für Bewohnerinnen und Bewohner des Asylzentrums betrifft, ist die konkrete Planung aktuell noch in Gange. Die Möglichkeit einer Impfung sollte für alle das sein, sagt Ambühl

Migration, ein Schattenthema

Dass Corona momentan alle anderen Debatten überschatte, gelte leider auch für die Themen Migration und Integration, sagt Ambühl. Ersatzthemen wie Rassismus und Klimawandel haben die Debatte rund um das Asylwesen im eigenen Land in den Hintergrund gedrängt.

Ambühl sieht die Zukunft der Migrationsdebatte kritisch: «Was wird mit der Flüchtlingsfrage passieren, wenn Corona einmal überwunden ist und wir den Weg in die Normalität zurück wagen?» Immerhin habe es noch nie so viele Flüchtende gegeben wie aktuell. Nur weil gerade aufgrund von Corona keine wirkliche Wanderung stattfinde, sei das Thema nicht vom Tisch, meint Ambühl. Er sagt:

«In der Geschichte von Corona gibt es ganz viele Verlierer und dazu gehören auch vor allem Flüchtlinge. Flüchtlinge haben ganz klar eine Zwei auf dem Rücken.»

Durch die Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen im Alltag gehe auch der Integrationsprozess langsamer voran, bedauert Ambühl. Der Leiter des Asylzentrums ist jedoch überzeugt, dass das Asylwesen in Appenzell sein Bestes gebe, dass sich Migrantinnen und Migranten nicht benachteiligt in der Pandemie fühlen.