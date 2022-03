Aschermittwoch Gidio Hosestoss stirbt doppelt: Fasnachtsauftakt in Ausserrhoden Die Fasnacht in Ausserrhoden ist lanciert. In Waldstatt und auch in Herisau tragen Schülerinnen und Schüler Gidio Hosestoss zu Grabe. Der Kindermaskenball in der grössten Ausserrhoder Gemeinde lockt ebenfalls viel Publikum an. 02.03.2022, 18.15 Uhr

Der Gidio-Umzug in Waldstatt. Bild: ASZ

Der offizielle Gidio-Umzug in Herisau fiel heuer aus. Die Schuleinheit Waisenhaus entschloss sich aber zu einem Ersatzanlass. In kurzer Zeit wurden die Ideen farbenfroh umgesetzt. Alle Schülerinnen und Schüler – vom Kindergarten bis zur 6. Klasse – trafen sich vorgängig in der Turnhalle. Dort fand die vom Waisenhaus-Schülerrat initiierte Maskenprämierung statt. Eine stimmungsvolle Polonaise leitete zum Umzug über. Dieser führte vom Schulhaus rund ums Ebnet.

Viele Familienangehörige, Anwohnerinnen und Anwohner hielten sich am Strassenrand auf und erfreuten sich an der Schar der Kinder, Lehrpersonen und ihren Verkleidungen – an Stopp-Corona-Sujets, an Waschmaschinen, Friedensparolen oder einer Pippi-Langstrumpf-Gruppe. Gidio Hosestoss wurde selbstverständlich auf einem Wagen mitgezogen. Die Guggenmusik Herischrenzer überraschte mit einem Konzert auf dem Schulhausplatz, und wie nach einem «richtigen» Gidioumzug erhielten die Schülerinnen und Schüler ein Leckerli.

Viel Publikum lockte auch der Kindermaskenball an. Vor und in der Chäblihalle feierte verkleidete Buben und Mädchen sowie Erwachsene. Am Nachmittag traten die Ziegelhöttler auf.

Viel los am Herisauer Kindermaskenball. Bild. RAK

Die Russen kommen?

Regulär fand der Gidio-Umzug in Waldstatt statt. Während der Fasnachtsfigur in Herisau jeweils ein Leckerli zum Verhängnis wird, bestimmt in Waldstatt der Gidio-Pfarer die Todesursache. In seiner launigen Abdankungsrede zeichnete Schüler Gian Mattïa Gantenbein das Leben des Unglücksraben nach. Gidio Hosestoss Wurzeln lagen diesmal in den USA. Er wurde bei den Aufräumarbeiten nach der Stürmung des Capitols in Washington als Ei aufgefunden. Er schlüpfte aber nach dem Transport in die Schweiz in Waldstatt.

In der Hinterländer Gemeinde erlebte er dann allerlei. Er verliebte sich in Eulalia Fadehäx und heiratete sie. Zum Verhängnis wurde ihm aber schliesslich nicht Corona. Nachdem er sich einen «schuuligen Tutsuit» eingefangen hatte, war er stark geschwächt. Die Böller des Urnäscher Goofeblochs, der am Samstag durch die Gemeinde zog, verwechselte er mit dem Einmarsch der Russen. Das war für Gidios Herz zu viel. Dem Fasnachtsumzug wohnten viele Zuschauer bei. Auch waren diverse Sujetswagen zu sehen. (red/pd)