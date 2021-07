Keine Honigernte im Appenzellerland wegen kaltem Frühling

Appenzellerland Zu kalter Frühling: 2021 dürfte ein Jahr ohne Appenzeller Honig werden So etwas haben auch langjährige Imker noch nie erlebt: Mitten im Sommer müssen sie ihre Bienen füttern. Wenn nicht gehandelt wird, könnte die Situation eskalieren. Karin Erni 05.07.2021, 14.38 Uhr

Bieneninspektor Walter Tanner kontrolliert ein Volk. Bild: Karin Erni

Die Imkerei boomt. Auch im Appenzellerland werden immer mehr Bienen gehalten. (siehe Grafik) Doch dieses Jahr dürfte vielen Imkern die Freude an ihrem Hobby vergehen. «Viele sind mit der derzeitigen Situation überfordert stehen vor grossen Problemen», sagt der Bieneninspektor Walter Tanner aus Waldstatt. Er ist einer von drei Kontrolleuren, die im Appenzellerland für die Bienengesundheit und die Lebensmittelsicherheit unterwegs sind. Das Bieneninspektorat ist dem Veterinäramt beider Appenzell unterstellt. Jeder Bienenhalter ist verpflichtet, die Tiere zu melden und erhält eine amtliche Nummer für seinen Stand.

Krankheiten auf dem Vormarsch

«Wegen der extrem kalten Temperaturen im Mai konnten die Bienen nicht fliegen und die Blüten des Löwenzahns, ihre wichtigste Futterquelle, nicht nutzen. 16 Grad warm sollte es sein, damit die Bienen ausfliegen», sagt Tanner. «Nebst Nektar und Pollen müssen sie auch Wasser in den Stock tragen. Die Bienen brauchen es für sich und die Brut, sowie um den Stock zu kühlen.» Die Völker seien aktuell teilweise in einem himmeltraurigen Zustand, beobachtet der Bieneninspektor. «So etwas habe ich noch nie erlebt. Durch den schlechten Frühling sind die Bienen unterernährt. Sie haben zu wenig Energie und vernachlässigen die Hygiene im Stock. Dann haben Krankheitserreger wie die Sauerbrut ein leichtes Spiel. Zudem führt der Eiweissmangel wegen der fehlenden Pollen dazu, dass die Bienen die eigene Brut fressen.»

Aktuell breite sich die gefürchtete Varroamilbe stark aus. Wegen der tiefen Temperaturen und dem Nahrungsmangel seien die Bienenvölker im Mai zu langsam gewachsen, sagt Tanner. «So können sie die Ausfälle durch die Milben nicht kompensieren und das Volk schrumpft.» Die Appenzeller Kantone geben die anerkannten Mittel zur Bekämpfung der Varroamilbe kostenlos ab, sofern sich die Imker verpflichten, diese fachgerecht anzuwenden. Der Verband Apisuisse unterstützt mit seinem Bienengesundheitsdienst die Imker bei der Sanierung von kranken Völkern.

Füttern, damit die Völker überleben

Die wichtigste Massnahme ist gemäss Walter Tanner aber, die Bienen rechtzeitig zuzufüttern. «Bei Nahrungsmangel sind die Tiere anfälliger für Infekte und Parasiten und das Volk stirbt im schlimmsten Fall ganz.» Gefüttert wird mit einem Futterteig aus Puderzucker und Blütenhonig. Rund ein halbes Kilo solches Futter braucht ein Volk pro Tag, erklärt der Imker. «Auch wenn es vielleicht weh tut, den wertvollen Honig zu verfüttern, ist es doch dringend notwendig.» Dieses Jahr könne man ohnehin nicht mit grossen Erträgen rechnen, so Tanner.

«Auch wenn das Wetter jetzt schön ist, nützt es nicht mehr viel. Was nach der Sommersonnenwende noch gesammelt wird, reicht meist nicht mehr für einen grossen Blütenhonigertrag.»

Auch Waldhonig dürfte es gemäss dem Fachmann diesen Sommer kaum geben. «Es hat viel zu wenig Läuse an den Tannenschösslingen. Die Bienen sammeln den austretenden Saft, was den charakteristischen dunklen Honig ergibt. In einem guten Honigjahr kann ein Bienenvolk bis zu 40 Kilo Honig sammeln.» Er selbst hält eines seiner 50 Bienenvölker permanent auf einer Waage. So kann er die Entwicklung des Honigertrags direkt messen.

Bienenhaltung will gelernt sein

Er freue sich zwar, dass sich viele Junge für die Imkerei interessieren und selbst Bienen halten wollen, sagt Walter Tanner. «Aber manche holen sich ihre Informationen aus Youtube-Filmchen. Diese wurden vielleicht in Deutschland oder Polen gedreht, wo ganz andere Bedingungen herrschen als bei uns.» Obwohl nicht obligatorisch, empfiehlt Tanner jedem Neuimker dringend, einen Imker-Kurs zu absolvieren. Dieser wird von BienenSchweiz angeboten und umfasst 18 Halbtage verteilt auf zwei Jahre. Die Nachfrage ist aber derzeit hoch, es gibt eine Warteliste. Auch empfiehlt Tanner, einem Verein beizutreten.

«Durch den Austausch kann man von den lokalen Erfahrungen der anderen Imker profitieren und ist immer auf dem Laufenden.»

Man unterscheidet zwischen Imkern, die einfach die natürliche Vermehrung betreiben und Züchtern, die Königinnen nur von bestimmten selektierten Drohnen befruchten lassen. Auf der Belegstation Schwägalp wird die dunkle Biene «Apis mellifera mellifera» vermehrt. In den Ausserrhoder Imkervereinen werden Königinnen vergünstigt abgegeben, um die alte Landrasse zu fördern.

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten kann vom viel beschworenen Bienensterben nicht die Rede sein. «Mindestens, was die Honigbiene betrifft», sagt Walter Tanner. «Es gibt im Appenzellerland genügend Imker und Bienen, doch wir müssen vorsichtig sein und unseren Völkern Sorge tragen.»