08:47 Uhr Montag, 9.Dezember

In Auto und Schule eingebrochen

Am Sonntag wurde festgestellt, dass in Herisau ein abgestelltes Auto aufgebrochen und in Speicher in ein Schulgebäude eingebrochen wurde. In Herisau wurde eine Handtasche, in Speicher Bargeld entwendet.

Wie die Ausserrhoder Kantonspolizei mitteilt, hat eine unbekannte Täterschaft an einem an der Saumstrasse in Herisau abgestellten Fahrzeug Scheiben eingeschlagen und aus dem Auto eine Damenhandtasche mit Wertsachen entwendet hat. Der angerichtete Sachschaden und das Deliktsgut wird zusammen auf einige tausend Franken geschätzt. Am Sonntagmittag erhielt die Kantonale Notrufzentrale in Herisau die Mitteilung, dass in ein Schulgebäude in Speicher eingebrochen worden sei. Unbekannte verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt ins Schulhaus und durchsuchten anschliessend Schulzimmer nach Wertsachen. Dabei entwendet die Täterschaft Bargeld von mehreren hundert Franken. Der entstandene Sachschaden wird auf rund dreitausend Franken geschätzt. In beiden Fällen wurde der Kriminaltechnische Dienst für die Spurensicherung aufgeboten. (kpar)