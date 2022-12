APPENZELLERLAND-TICKER: Selbstunfall in Heiden

14:27 Uhr Freitag, 23. Dezember

Ausstellung zum Silvesterchlausen ist zurück

Am 30. und 31. Dezember findet im Alten Zeughaus wieder eine Ausstellung über das Silvesterchlausen statt. Zudem wird gemäss Medienmitteilung der Gemeindekanzlei das Zentrum an Silvester gesperrt, damit die Chläuse freie Bahn haben.

Am 31. Dezember ziehen die Silvesterchläuse durch die Gassen Herisaus. Wer die detailreichen Hauben in aller Ruhe aus der Nähe betrachten und Wissenswertes über die Hintergründe des Brauchs aus erster Hand erfahren will, der ist in der Ausstellung zum Silvesterchlausen gut aufgehoben. Die Ausstellung hat am 30. Dezember von 17 bis 21 Uhr sowie am 31. Dezember von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Szenekenner erklären Hintergründe zum Brauch und geben Einblick, wie die imposanten und doch filigranen Kopfbedeckungen entstehen. Im Erdgeschoss des Alten Zeughauses führt der Feuerwehrverein wiederum die «Chlause-Stobe». Bei der Chäshalle lädt die Guggenmusik Ziegelhöttler in die «Schuppelhötte» ein, in der Chäblihalle veranstalten der Jodlerclub Alpeblueme und das Harmonika-Orchester den «Chlause-Tröff».

Nachdem die Silvesterchläuse bereits frühmorgens in den Tag gestartet sind und den Höfen ausserhalb des Dorfes einen Besuch abgestattet haben, kommen in der Regel zwischen 11 und 16 Uhr mehrere Schuppel in das Zentrum Herisaus. Platz, Obstmarkt sowie Bahnhof-, Oberdorf- und Buchenstrasse sind von 11 bis 15 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt. Weitere Informationen zur Ausstellung und zum Silvesterchlausen in Herisau sind zu finden unter www.herisau.ch/silvesterchlausen. (gk)