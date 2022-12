APPENZELLERLAND-TICKER: Gemeinsam auf Weihnachten eingestimmt

13:33 Uhr Samtag, 17. Dezember

Mehrere Verkehrsunfälle auf Ausserrhoder Strassen

Am Freitag ist ein 27-jähriger Mann mit einem Lieferwagen vom Ruppen kommend in Richtung Trogen gefahren. Im Waldstück beim Brunnenfeld kam er in einer Kurve rechtsseitig über den Fahrbahnrand hinaus und fuhr das Waldbord hinunter. Nach rund 10 Meter kam der Wagen an einem Baumstumpf zum Stillstand. Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Mitteilung schreibt, zog sich der Lenker eine Verletzung im Nackenbereich zu und musste mit der Ambulanz ins Spital.

Beim Selbstunfall in Trogen entstand am Fahrzeug Totalschaden. Bild: Kapo AR

Kurz vor 17.30 Uhr ist am Freitag ein 35-jähriger Mann in Bühler mit einem Lieferwagen von der Dorfmühle her an die Hauptstrasse gefahren. Laut Polizei beabsichtigte er nach links in die Hauptstrasse einzufahren. Beim Einbiegen kam es zu einer Kollision mit einem Personenwagen, welcher auf der Hauptstrasse von Bühler in Richtung Gais fuhr. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Verletzt wurde niemand.

Bild: Kapo AR

Eine weiteren Unfall gab es am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr in Herisau. Ein 57-jähriger Automfahrer war von Schachen in Richtung Degersheim unterwegs. In der langgezogenen Rechtskurve vor dem Viadukt Wolfenswil geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lieferwagen. Personen wurden laut Polizei nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken. (kapo/lex)