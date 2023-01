10:26 Uhr Montag, 23. Januar

6. Energie-Kids Fussballturnier in Herisau

Bereits zum sechsten mal findet das traditionelle Energie-Kids Fussballturnier in Herisau statt. Dieser Event hat sich laut einer Mitteilung bereits weit über die Grenzen der Ostschweiz hinaus einen Namen unter den Fussballvereinen gemacht. Das Turnier findet einerseits in der Dreifachhalle im Sportzentrum Herisau, auf dem Kunstrasenplatz Kreckel in Herisau, dem Kunstrasenplatz der Sportanlage Rüti in Henau und auf dem Kunstrasenplatz Gründenmoos in St.Gallen statt. Es wird in der Halle sowie draussen im Leistungsvergleich gegeneinander um Ruhm und Ehre gespielt.

Das Energie-Kids Fussballturniers findet vom 17. bis 19. Februar statt. Auch dieses Jahr wieder mit internationaler Beteiligung von Mannschaften aus verschiedenen Ländern. Daneben sind auch die stärksten nationalen Teams mit von der Partie, sowie diverse Mannschaften aus der Region.

Die nationalen und internationalen Mannschaften reisen extra für dieses Turnierwochenende nach Herisau und übernachten auch in der Region. «Wir möchten den Fussballkids aus der Ostschweiz die Möglichkeit bieten, sich mit den besten Teams zu messen und dem Nachwuchs an unserem Event eine einmalige und bleibende Erfahrung bieten», schreiben die Organisatoren in der Mitteilung.

Eine grosse Zahl spannender Spiele mit über 400 teilnehmender Kindern erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Eintritt ist gratis. Das ehrenamtliche OK aus fussballbegeisterten Herisauerinnen und Herisauern freut sich laut der Mitteilung auf viele Zuschauer und begeisterte Fussballfans. Weitere Informationen zum Turnier auf: www.energie-kids.ch (pd)