Sport: Lucas Moreno aus Speicher spielt erfolgreich Racketlon

Lucas Moreno ist Absolvent der Sportlerschule Appenzellerland und spielt Racketlon. Diese junge Sportart hat mehrere Besonderheiten. Lukas Pfiffner Jetzt kommentieren 12.11.2021, 17.00 Uhr

Ein Sport, vier Spielgeräte: Lucas Moreno zeigt die Rackets die er für Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis benötigt. Bild: Lukas Pfiffner

«Ich könnte die vier Rackets in der Reihenfolge halten, wie sie am Turnier gespielt werden: vom kleinsten zum grössten.» Lucas Moreno steht beim Fototermin in der Sporthalle der Kantonsschule Trogen und posiert mit den Geräten, die für Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis benützt werden.

Der 15-Jährige aus Speicher betreibt Racketlon. Aktuell ist er in der Weltrangliste seiner Altersklasse die Nummer 49. «Hauptsache Sport, Hauptsache Ball», sagt Vater Ignacio über den Sohn und dessen Werdegang.

Er trainiert bis 14 Stunden

Als Knirps trat Lucas dem Badmintonclub Speicher-Trogen bei, war dann bald im Unihockey bei Wasa und im UHC Herisau aktiv und begann, nebenbei Tennis zu spielen. Auf den 40. Geburtstag habe sich der Vater einen Tischtennistisch gewünscht, und da habe er gemerkt, dass er auch gerne den ganz kleinen Ball hin und her schlage, erzählt Lucas Moreno. Er wurde Mitglied des Tischtennisclubs St.Gallen, trainiert seither einmal pro Woche dort. «Bald habe ich erfahren, dass Racketlon existiert.» Ernsthaft betreibt er diese Sportart seit anderthalb Jahren.

Im Tennis besucht er Einzeltrainings im TC Speicher und Gruppentrainings im TC Falkensteig. Nur im Squash ist er nicht Mitglied eines Vereins. Lucas Moreno sagt:

«Ich lernte die Basis und die Grundschläge in Einzelstunden kennen, trainiere gelegentlich im Säntispark.»

An der Sportlerschule Appenzellerland absolviert er Einheiten für Kraft, Athletik, Polysport und Beweglichkeit. Zwischen zehn und 14 Stunden Trainings kommen pro Woche zusammen. «Am Dienstagabend habe ich frei. Dann lerne ich, oder ich erhole mich.»

«Selbst, wenn er mit links spielt»

Badminton mit der typischen «Zwickbewegung», sein erstes Rückschlagspiel, habe ihn nie losgelassen; auch die anderen drei Sparten würden ihren Reiz aufweisen. Moreno erklärt:

«Im Tischtennis ist die Technik am wichtigsten, weil das Spiel sehr schnell ist.»

Im Tennis haben die Kraft und das Laufen grössere Bedeutung, im Squash das Verständnis und der Einbezug des Raums resp. der Wand. Etwa einen Wettkampf pro Monat bestreitet er, vier bis fünf grössere Turniere gebe es pro Jahr. Er habe keine Chance mehr gegen seinen Sohn, erzählt der Vater. «Selbst, wenn er mit links spielt.» Kürzlich fanden in Langnau am Albis die Weltmeisterschaften statt.

Als bester Schweizer der U16-Kategorie klassierte sich Lucas Moreno auf dem elften Platz. Weitere grosse Erfolge waren der Sieg an der Racketlon Night in Uster und der zweite Rang am Racketlon Swiss Open. Nächstes Ziel: ein gutes Abschneiden an den Schweizer Meisterschaften vom 11. Dezember.

Vielleicht einmal ein Schwerpunkt

Racketlon ist eine junge Sportart; in den Neunzigerjahren begannen die Schweden, Turniere zu veranstalten. Speziell ist die Tatsache, dass alle Punkte addiert werden und es keine unwichtigen Zähler gibt. Man kann nicht einen misslungenen Satz abgeben und auf den nächsten hoffen. «Auch bei deutlicher Unterlegenheit darfst du nicht abreissen lassen.» In der einen Disziplin 21:17 zu gewinnen, helfe nicht viel, wenn man in der anderen 3:21 verliere. Das sei ebenso cool wie anspruchsvoll.

Ehrgeiz habe er auch in der Schule, sagt Lucas. Er besucht an der Kantonsschule Trogen die dritte Klasse, Fachrichtung Mathematik. Manchmal nimmt er an Turniere Unterrichtsmaterial zum Arbeiten mit und kann Wartezeiten nützen. Die Kanti ist eine Partnerschule der Sportlerschule, was mit gelegentlichen Absenzen einhergeht – je nach Trainings- und Wettkampfprogramm. Lucas Moreno sagt:

«Ich bin meinen Trainern und Lehrpersonen dankbar für die Unterstützung und das Verständnis.»

Auch in Einzeldisziplinen feiert(e) er Erfolge, vor allem im Tennis. Das sei seine liebste und beste Sparte. Im Moment spiele er Racketlon und nebenbei Tennis, erzählt Lucas Moreno und ergänzt: «Es kann sein, dass ich einmal Tennis spiele und nebenher Racketlon.» Vielleicht setzt er also irgendwann einen Schwerpunkt auf das grösste Racket und den Filzball. Die viergleisige Aktivität mache im Moment aber Sinn und bringe ihn weiter, sind sein Vater und er überzeugt. «Und sie macht mir Freude.»