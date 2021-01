Appenzellerland Schnee als Todesfalle: Freizeitsportler sollen Rücksicht auf Wildtiere nehmen – Hunde gehören an die Leine Der Schnee hat die Appenzeller Hügellandschaft in ein Winterwunderland verwandelt. Viele Menschen möchten dieses nun zu Fuss erkunden. Dabei ist auf die Bewohner des Waldes Rücksicht zu nehmen. Karin Erni 20.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für Wildtiere sind die Schneemassen ein grosses Problem. Bild: Peter Vonow

Immer mehr Menschen zieht es in die Natur. «Diesen Trend beobachten wir schon länger», sagt Heinz Nigg, Leiter des Amts für Raum und Wald von Appenzell Ausserrhoden. «Doch durch die Coronapandemie hat er sich noch zugespitzt.» Weil das Reisen kaum noch möglich ist und viele sportliche Aktivitäten verboten sind, suchen die Menschen Freiheit und Bewegung in den Wäldern und Bergen. «Grundsätzlich begrüssen wir das. Doch die Leute sollten sich bewusst sein, dass sie sich bei ihren Aktivitäten ins <Wohnzimmer> der Wildtiere begeben und sich entsprechend rücksichtsvoll verhalten.»

Heinz Nigg, Leiter des Amts für Raum und Wald von Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Störungen seien insbesondere im Winter ein Problem, erklärt Heinz Nigg.

«Für Tiere, die keinen Winterschlaf halten, ist der Winter eine schwierige Zeit. Futter ist rar, Kälte und Schnee strapaziös.»

Manche Tiere stellen den ganzen Körper auf Sparmodus um

Die Lebewesen haben unterschiedliche Strategien entwickelt, um mit diesen Bedingungen fertig zu werden. Ein dickes Winterfell hilft, den Körper gut zu isolieren. Im Herbst werden zudem Fettreserven angelegt, die einerseits als Isolation wichtig sind, andererseits dienen sie als Notreserve, wenn die Nahrung im Winter zu knapp wird. Auerhühner und der Schneehase lassen sich einschneien und nutzen so die isolierende Wirkung des Schnees.

Andere Wildtiere stellen ihren gesamten Körper auf Sparmodus. Bei Hirsch und Reh zum Beispiel verkleinert sich im Winter das ein Teil des Magens, um sich der verringerten Nahrungsmenge anzupassen. Die Tiere bewegen sich nur noch so wenig wie nötig und liegen gerne an geschützten Stellen.

Hunde gehören unbedingt an die Leine

Diese Sparmassnahme funktioniert aber nur, wenn sich das Wild sicher fühlt. Denn in dieser «Winterruhe» ist die Flucht nur eingeschränkt möglich. Werden die Tiere aufgeschreckt, müssen sie den Stoffwechsel aus dem Sparmodus innert kürzester Zeit auf Hochtouren bringen. «Das benötigt viel Energie und schwächt die Tiere zusätzlich. In der Folge kommt häufiger zu Verbissschäden an Bäumen, da die Tiere wieder vermehrt Nahrung brauchen», so Nigg.

Er rät daher dringend, Hunde in Waldesnähe an die Leine zu nehmen. «Sie spüren Wild, das sich versteckt, mit ihrer Nase auf und veranlassen es zur Flucht. Menschen dagegen, die sich an die bestehenden Wanderwege und Forststrassen halten, werden vom Wild weniger als Gefahr wahrgenommen. Man müsse beim Wandern auch nicht komplett still sein – im Gegenteil, sagt Nigg.

«Sich unterhaltende Menschen werden vom Wild auf Distanz wahrgenommen und sind berechenbar.»

Schneeschuhgängern wird geraten, offizielle Routenempfehlungen zu nutzen, Schutz- und Schongebiete zu respektieren und zu umgehen. Im freien Gelände sollte man Abstand zu Baum- und Strauchgruppen sowie abgewehten Rücken und Graten halten. In der Wildruhezone im Gebiet Schwägalp sind einige Wege auch im Winter begehbar. Diese sind auf der Winterkarte von Schweiz Mobil grün markiert.

Auch sollte man das Schneeschuhlaufen in der Dämmerung vermeiden und Mondscheintouren nur auf offiziellen Pisten unternehmen. Zahlreiche schöne und problemlose Schneeschuhtouren sind auf der Website von Appenzellerland Tourismus aufgeführt. Diese sind im Gelände mit pinkfarbenen Tafeln und Pfählen gekennzeichnet.

Winterrouten: www.schweizmobil.ch/de/winter.html

Wanderwege: www.appenzellerwanderwege.ch

Wildruhezonen Schweiz: www.wildruhezonen.ch

Wildruhezone AR mit Flyer «Wildruhezone Winter» mit Winterrouten: www.ar.ch/wildruhezone