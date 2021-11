Appenzellerland «Pflege ist mehr als Füdliputzen» – Warum sich ein Ausserrhoder Heimleiter für die Pflege-Initiative einsetzt und weshalb der Präsident von Curaviva den Gegenvorschlag befürwortet Am 28. November entscheidet das Stimmvolk über die Pflege-Initiative. Wird diese abgelehnt, kommt voraussichtlich der indirekte Gegenvorschlag zur Anwendung. Ilir Selmanaj, Leiter einer Ausserrhoder Pflegeinstitution, befürwortet die Initiative – Jakob Egli, Präsident von Curaviva Appenzellerland, den Gegenvorschlag. Wo die Unterschiede liegen und wo es Gemeinsamkeiten gibt. Mea McGhee Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Sowohl die Pflege-Initiative als auch der indirekte Gegenvorschlag streben eine verbesserte Arbeitsqualität für Pflegefachleute an.

Bild: Gaetan Bally/ Keystone

Im Appenzellerland ist die Dichte an Kliniken und Pflegeeinrichtungen gross. Die Region wäre stark betroffen vom Pflegenotstand, vor dem in der Branche schon länger gewarnt wird. Die gestiegene Lebenserwartung und damit einhergehende komplexe Krankheitsbilder erhöhen künftig den Bedarf an qualifizierter Pflege.

Die Pflege-Initiative, über die am 28. November abgestimmt wird, möchte die Qualität der Pflege langfristig sichern. Investiert werden soll unter anderem in die Aus- und Weiterbildung, aber auch in die Verbesserung von Arbeitsbedingungen. Das Parlament verabschiedete im März 2021 einen indirekten Gegenvorschlag. Dieser sieht eine Ausbildungsoffensive vor und tritt in Kraft, sollte die Initiative abgelehnt und kein Referendum ergriffen werden.

Wieso braucht es ein Ja zur Pflege-Initiative? Weshalb ist der Gegenvorschlag zu bevorzugen? Ilir Selmanaj, Geschäftsleiter des Haus Vorderdorf in Trogen und Vorstandsmitglied des Ausbildungsverbundes Pflege AR/AI, sowie Jakob Egli, Präsident von Curaviva Appenzellerland, erläutern ihre Position.

Ausbildung und Qualität am Arbeitsplatz sind wichtig

Im Hintergrund sind Jubelrufe der Pflegefachleute des Haus Vorderdorf in Trogen zu hören, als ihr Vorgesetzter den Grund des Gesprächs mit der «Appenzeller Zeitung» erwähnt. Personalmangel, Arbeitsbedingungen und Pflegequalität seien seit etwa fünf Jahren ein grosses Thema in Alters- und Pflegeheimen, hat Ilir Selmanaj festgestellt. Er arbeitet seit 35 Jahren in der Pflege, ist seit 20 Jahren Leiter des Haus Vorderdorf in Trogen.

Ilir Selmanaj, Geschäftsleiter Haus Vorderdorf in Trogen. Bild: David Scarano

Selmanaj ist überzeugt, dass ein Ja zur Pflege-Initiative viel bewirken würde. Pflegende leisten viel und die heutigen Arbeitsbedingungen würden dem oft nicht gerecht, nennt er die in seinen Augen dringlichsten Probleme. Dies führe dazu, dass viele Pflegende den Beruf verlassen würden, die Initiative gebe hier Gegensteuer.

Selmanaj sagt: «Früher gingen die Menschen ins Altersheim, weil sie alt waren. Heute bleiben sie möglichst lange zu Hause.» Wer ins Heim eintritt, benötige meist aufwendige und teils komplexe pflegerische und medizinische Leistungen.

«Pflege ist mehr als Füdliputzen. Als Leistungserbringer müssen wir zunehmend administrative Aufgaben wahrnehmen, die Zeit brauchen, um sie richtigzumachen. Pflegende tragen grosse Verantwortung, denn Fehler können gravierende Auswirkungen haben.»

Eingereicht wurde die Pflege-Initiative vom Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK). Ziel der Initianten ist es, die Pflegequalität zu sichern. Mit verbesserten Arbeitsbedingungen sollen Berufsausstiege verhindert werden. Dank genügend grosser Zahl an ausgebildeten Pflegefachpersonen kann die Pflegequalität in allen Institutionen gesichert werden. Wird die Pflege-Initiative angenommen, ist der Bundesrat verpflichtet, innerhalb von 18 Monaten wirksame Massnahmen zur Behebung des Mangels an diplomierten Pflegefachpersonen zu treffen.

Höhere Ausbildung kostet und braucht Zeit

Der Geschäftsleiter des Haus Vorderdorf sieht viele Bereiche, in denen es Verbesserungsmassnahmen bräuchte: «Berufsnachwuchs zu finden, ist nicht das Problem, die Mitarbeitenden zu halten, ist die Herausforderung.» Es brauche daher insbesondere bessere Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz, ist er überzeugt. Investitionen in Aus- und Weiterbildung seien ebenfalls nötig. Personal mit höheren Qualifikationen, wie es sie etwa zur Betreuung von Demenzpatienten, in Palliative Care oder Wundbehandlung brauche, liesse sich aber nicht von heute auf morgen herzaubern.

Um in der Pflege langfristig genügend Fachpersonal stellen zu können, brauche es jetzt eine gesetzliche Grundlage und die finanziellen Mittel. Die Ausbildung zur Fachfrau oder -mann Gesundheit (FaGe) sei erst eine Basis. Um komplexe Pflegeleistungen abdecken zu können, sind Mitarbeitende mit einer Tertiärausbildung gefragt. Damit Pflegende diesen Weg einschlagen, brauche es bessere Rahmenbedingungen, so Selmanaj. Es nütze aber nichts, mehr Pflegende auszubilden, wenn die Fluktuation aufgrund Überlastung oder Unzufriedenheit hoch bleibe.

Eine gute Aus- und Weiterbildung strebe auch der vor zwei Jahren gegründete Ausbildungsverbund HF Pflege AR/AI an. Ohne Unterstützung von dritter Seite, die sich Selmanaj durch die Initiative erhofft, stosse man aber an Grenzen. Die Pflege-Initiative und der indirekte Gegenvorschlag würden im Bereich Weiterbildung für bessere Strukturen und finanzielle Unterstützung durch Bund und Kantone sorgen, so Selmanaj.

Gegenvorschlag brächte schneller Veränderungen

Jakob Egli von Curaviva Appenzellerland bezeichnet die Pflege als anspruchsvolles Berufsfeld. Er sagt: «Mit und für Menschen zu arbeiten, erfordert ein hohes Mass an persönlichem Engagement. Durch wertschätzende Rahmenbedingungen kann die positive Wirkung verstärkt werden.»

Jakob Egli, Präsident von Curaviva Appenzellerland. Bild: PD

Curaviva setzt sich für den Gegenvorschlag ein, insbesondere, weil dieser eine schnellere Verbesserung der Situation brächte. Er enthalte die berechtigen Anliegen der Pflege-Initiative und die Massnahmen zur Stärkung der Pflege seien bereits verbindlich geregelt. Der Gegenvorschlag ist nicht Gegenstand politischer Auseinandersetzungen. Jakob Egli sagt:

«Die Pflege-Initiative geht sehr weit. Dadurch hat sie den annehmbaren indirekten Gegenvorschlag provoziert, der sofort umsetzbar ist.»

Der Appenzeller Verband begrüsst die bereits getroffenen Massnahmen und Investitionen in die Ausbildung, fordert aber mehr: «Wir setzen alles daran, um Menschen zu überzeugen, in den Pflegeberuf einzusteigen und mit Freude dabei zu bleiben», sagt Egli. Einen auf Bundesebene festgeschriebenen Personalschlüssel, wie ihn die Initiative fordert, findet er nicht nötig. Zu bevorzugen sei ein subsidiärer Ansatz.

Der Verband Curaviva Appenzellerland setzt sich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege ein. Jakob Egli sagt: «Wir müssen attraktive Arbeitsbedingungen und Perspektiven schaffen, um das Personal lange im Beruf halten zu können.» So wurde etwa dieses Jahr eine gut besuchte Fachfortbildung zum Thema «Optimierte Dienstplanung für höhere Arbeitszufriedenheit und Personalbindung» durchgeführt.

Angesprochen auf das Lohnniveau in der Pflege meint Egli: «Das Spektrum ist gross und nicht sinnvoll zu verallgemeinern. Für anspruchsvolle Aufgaben mit viel Verantwortung wird ein hoher Lohn geboten, trotzdem ist es schwierig, die Stellen zu besetzen.»

Mehr Stellen nötig

Arbeitnehmende treten heute stärker für ihre Anliegen ein als früher, hat Ilir Selmanaj festgestellt. Dies werde in Mitarbeitergesprächen deutlich. Der Lohn werde nur in drei von 20 Gesprächen thematisiert, so der Heimleiter. Die Arbeitszeiten jedoch seien stets ein Thema. Die Pflege-Initiative fordert einen verpflichtenden Personalschlüssel. Selmanaj sagt: «Damit die Bewohnerinnen und Bewohner zufrieden sein können, braucht es zufriedene Mitarbeitende in den Institutionen. Pflege ist zu einem gewissen Teil eine Berufung, doch wir müssen den Mitarbeitenden Perspektiven mit guten Rahmenbedingungen aufzeigen können. Wertschätzung alleine reicht auf die Dauer nicht. Die Qualität der Pflege muss uns etwas wert sein.»

Doch unabhängig vom Ausgang der Abstimmung vom 28. November seien die Institutionen gefordert, mit kreativen Ideen die Arbeitsbedingungen ihrer Angestellten zu verbessern, sagt Ilir Selmanaj.