Berufsweltmeisterin Sabrina Böni Keller wurde Mentaltrainerin

Appenzellerland Sie war Berufsweltmeisterin, dann kam das Burnout – jetzt führt diese Heidlerin junge Talente zum Erfolg Sabrina Böni Keller hat eine Ausbildung zur Mentaltrainerin gemacht. In ihrer Praxis und mit einem Buch möchte die Heidlerin ihre eigenen Erfahrungen weitergeben. Ein Gespräch über Leistungsdenken und Entspannung. Karin Erni Jetzt kommentieren 30.09.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sabrina Böni Keller mit ihrem selbst gestalteten Buch. Bild: Karin Erni

Vor elf Jahren wurde Sabrina Keller gross gefeiert. Die Heidlerin hatte an den Berufsweltmeisterschaften in London die Goldmedaille in der Kategorie Restaurant-Service gewonnen. Heute arbeitet Sabrina Böni Keller, wie sie seit ihrer Heirat heisst, als Referentin an der Ostschweizer Gastronomiefachschule und führt seit fünf Jahren die Firma ImPuls, mit der sie sich als Mentaltrainerin selbstständig gemacht hat.

Dieser Berufswechsel sei aufgrund einer grossen Erschöpfung nötig geworden, erklärt die 32-Jährige.

«Mit dem Sieg an den Berufsweltmeisterschaften katapultierte ich mich jahrelang in ein Leistungsrad.»

Sie habe das Gefühl gehabt, als Weltmeisterin keine Fehler machen zu dürfen und stets auf dem Leistungslevel der Meisterschaften bleiben zu müssen, so Böni Keller. «Mein eigener Druck und Perfektionismus wurden immer grösser.» Fünf Jahre nach dem Titelgewinn habe sich eine alte Handballverletzung zurückgemeldet. «Ich musste meine Schulter schnellstmöglich operieren lassen. Mit dem Eingriff brach vieles zusammen. Da wurde mir klar, dass ich etwas ändern musste in meinem Leben.»

Mentale Stärke ist lernbar

Sie habe sich vorerst entschieden, aus der Gastronomie auszusteigen und die Ausbildung zur Mentaltrainerin am nationalen Sportzentrum in Magglingen zu absolvieren, so Sabrina Böni Keller. «Ich wusste aus meinen Erfahrungen während der Wettbewerbszeit, dass man mit mentaler Stärke das eigene Wohlbefinden und die Power positiv beeinflussen kann. Auch wollte ich Menschen davor bewahren, dass ihnen dasselbe wie mir passiert.»

Heute kann sie mit ihren Fähigkeiten junge Leute in der Lehre unterstützen, auf Berufsmeisterschaften vorbereiten und Nachwuchstalenten im Sport eine wichtige Stütze sein. «Das Fachliche beherrschen sie dank dem vielen Üben perfekt», sagt Böni Keller.

«Mentaltraining hilft ihnen, mit Druck, Stress und Krisen umgehen zu lernen und das volle Potenzial im richtigen Moment abrufen und einsetzen zu können.»

Aktuell begleitet sie unter anderem fünf junge Berufsleute aus ganz unterschiedlichen Branchen an die Berufsweltmeisterschaften, welche im Oktober stattfinden. «Sie kommen aus der ganzen Deutschschweiz», sagt Böni Keller. «Das Ziel ist es, dass sie auch die Anfahrt nutzen – ob für Regeneration, Visualisieren der fachlichen Abläufe, Pflege der sozialen Kontakte oder anderes.» Die Teilnehmenden arbeiten in verschiedenen Gebieten und auch ihre Ziele seien sehr individuell, so die Fachfrau. «Eine Stärke von mir ist es, die mentalen Trainingseinheiten individuell auf die persönlichen Ziele und auf die unterschiedlichen Branchen anzupassen.»

Ausgleich zum Berufsleben wichtig

Sabrina Böni Keller verfolgt in ihrer Arbeit einen ganzheitlichen Ansatz. Sie findet es wichtig, Ehrgeiz und Disziplin nicht auf alle Bereiche des Lebens auszuweiten, sondern die Freizeit zu nutzen, um Kraft zu schöpfen. «Man sollte auch auf seinen Körper hören», so die Mentaltrainerin. «Individuell abgestimmte Ernährung, genügend frische Luft, Entspannung und Regeneration sind für eine hohe Leistungsfähigkeit wichtig.» Sie zieht einen Vergleich mit der Natur:

«Jetzt im Herbst ziehen sich die Pflanzen zurück, damit sie im Frühling wieder Kraft haben, um zu wachsen, zu blühen und Früchte hervorzubringen. Nichts blüht in der Natur pausenlos.»

Weil auch der Mensch ein Teil der Natur sei, ist es aus ihrer Sicht unnatürlich, pausenlos auf dem gleichen Level Leistung zu erbringen. «Entspannung, Stille und Regeneration sind für eine hohe Leistungsfähigkeit immer wieder wichtig.»

Ein Buch als Lebenshilfe

Ihre Geschichte und Erfahrungen hat Böni Keller in einem Buch niedergeschrieben. Es trägt den Titel: «Unsere Herzen sind unsere Medaillen». Das Praxishandbuch enthalte Übungen, Tipps, Tricks und mentale Techniken für den Alltag und die Karriere, so die Autorin. «Es soll Menschen in verschiedenen Lebenssituationen helfen.»

Das schön gebundene Buch, das komplett in der Region hergestellt wurde, hat Sabrina Böni Keller eigenhändig illustriert. Nebst Malen gehört auch das Fotografieren zu ihren Hobbys. Sie war bereits früher als Autorin tätig. Mit ihrem damaligen Trainer Martin Erlacher und anderen Fachleuten veröffentlichte sie 2013 ein Trainingsbuch für Restaurant-Service-Skills, das seither als Weltstandard gilt.

Am heutigen Freitag erhält Sabrina Böni Keller den Förderpreis der Hans-Huber-Stiftung, weil sie eine Mitarbeiterin des Hotels Hof Weissbad an den Berufsweltmeisterschaften 2019 in Kazan zur Goldmedaille geführt hat.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen