Fasnacht in Herisau, Stein und Wolfhalden: Die Übersicht

Appenzellerland Mit Pauken, Trompeten und Einschränkungen: So feiern die Appenzeller Guggen die nächste Fasnacht Am 11.11. um 11.11 Uhr findet der offizielle Fasnachtsstart statt. Im Appenzellerland feiert die Fasnacht jeweils im Frühjahr, vielerorts bis zum Blochmontag, ihren Höhepunkt. Die Nachfrage bei den Guggen aus dem Appenzellerland zeigt: 2022 warten einige Veranstaltung auf Fasnachtsbegeisterte. Ramona Koller Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.00 Uhr

Maskenbälle, Guggenpartys und Umzüge: Die Guggen und Vereine planen die Fasnacht 2022. Bild: rak

Am 15. Januar findet in Wolfhalden die Hüüler-Nacht, veranstaltet von der Guggenmusik Wolfs-Hüüler statt. Die Planungen seien auf demselben Stand wie 2019 um diese Zeit, erklärt OK-Präsident Yannick Lenherr. Um 18 Uhr wird die Hüüler-Nacht traditionell mit dem Konzert der Wolfs-Hüüler in der Kirche eröffnet. Anschliessend folgt der Sternmarsch. Die Party selbst findet im Kronsensaal statt. Nach dem Monsterkonzert folgen die Einzelauftritte der Guggen. Acht hätten bisher fix zugesagt, bei einer warte man noch auf Rückmeldung, so Lenherr. Damit bewege man sich im Rahmen der Vorjahre. Das OK plant aktuell mit der 3G-Regel. Lenherr sagt:

«Als wir dies den Guggen, die bereits vor Bekanntwerden der Massnahmen zugesagt hatten, mitteilten, reagierten alle verständnisvoll.»

Die Zeit während der coronabedingten Fasnachtspause haben die Wolfs-Hüüler genutzt, um einen Barwagen zu bauen. Diesen werde man künftig mit an die Umzüge nehmen. «Wir haben einige Ehemalige, die nicht mehr an jedes Fest, aber gerne an die Umzüge wollen. Sie werden den Barwagen jeweils betreiben», so Lenherr. Die Einweihung der Bar auf Rädern findet an der Hüüler-Nacht am 15. Januar statt.

Sauknapp Party: Start bereits um 14 Uhr

Eine fixe Grösse im Ostschweizer Fasnachtskalender ist die Sauknapp Party der gleichnamigen Gugge aus Herisau. 2021 hätte die 20. Ausgabe stattfinden sollen. «Die geplante zweitägige Party zum Jubiläum werden wir 2022 nicht nachholen. Aber die 20. Sauknapp Party wird dennoch eine spezielle werden», erklärt OK-Präsident Dominik Burtscher. Das Festareal wird angepasst und um eine Aussenbühne erweitert. Man plane, das gesamte Areal einzuzäunen, um den 3G-Regeln Sorge tragen zu können, erklärt Burtscher.

Eine weitere wichtige Änderung ist der Zeitrahmen. «Wir möchten allen Guggen, die sich für das zweitägige Jubiläum angemeldet haben, ermöglichen, an der Ausgabe 2022 zu spielen. Deshalb öffnen wir unsere Tore bereits um 14 Uhr statt wie in andern Jahren erst am Abend», so Burtscher. Die Kindergugge der Sauknapp, die Zwirbel, eröffnen die Auftritte um 14:30. Anschliessend folgen zwischen zehn und 15 Guggenauftritte. Je nach Wetter finden diese drinnen oder draussen statt. Auf das VIP-Essen wird aufgrund der verlängerten Spielzeit verzichtet.

Herisauer Narrendorf: Durchführung hängt von vielen Faktoren ab

Die Hauptfasnacht startet in Herisau am Aschermittwoch, 2. März, und endet mit dem Funkensonntag am 6. März. In diesem Zeitraum veranstaltete der Fasnachtsverein Herisau 2019 und 2020 das Narrendorf in und vor der Chälblihalle. Die Planung für das nächste Jahr sei von vielerlei Faktoren abhängig, erklärt Präsident Marco Hagmann. Ob der Gidioumzug am Aschermittwoch durchgeführt wird, hat die organisierende Leckerlikommission noch nicht bekanntgegeben. Hagmann ergänzt:

«Fällt der Umzug am Mittwoch aus, werden wir das Narrendorf wahrscheinlich in reduzierter Form betreiben.»

Falls das Narrendorf wie gewohnt stattfinden kann, wolle man auch den grossen Fasnachtsumzug, das «Gugge-Tröffe» am Sonntag durchführen. «Mit den geltenden Bestimmungen gestaltet sich die Umsetzung aber schwierig», erklärt der OK-Präsident. Konkrete Informationen könne man deshalb erst relativ kurzfristig bekanntgeben. Im Fall einer regulären Durchführung würde das Narrendorf vom 2. bis 6. März in Herisau stattfinden.

Die Herisauer Guggenmusik Izi bizi tini wini veranstaltet in dieser Zeit jeweils zwei Anlässe, für Jung und Alt. Sowohl der Kindermaskenball am Aschermittwoch in der Chälblihalle als auch der Schnitzelbankabend am darauffolgenden Donnerstag konnten 2020 kurz vor dem Veranstaltungsverbot am Freitag noch durchgeführt werden, erinnert sich Präsidentin Janine Baldamus. Auch für 2022 sind die beiden Anlässe im gleichen Stil geplant. Voraussetzung für den Kindermaskenball sei die Durchführung des Gidioumzugs. Stand heute gelte bei beiden Anlässen die 3G-Regel. Beim Schnitzelbankabend liege eine gewisse Verantwortung auch bei den Restaurants, welche sich beteiligen, so Baldamus.

Steiner Maskenbälle mit einigen Neuerungen

Die Steiner Maskenbälle waren 2020 mit die letzte Fasnachtsveranstaltung vor dem Lockdown im Appenzellerland. Im Grossen und Ganzen sei man, trotz der Einschränkung der Besucherzahl auf 1000 Personen mit dem Anlass zufrieden gewesen. Vom Samstag, 5. März, bis am Montag, 7. März, finden nun die Steiner Maskenbälle 2022 statt. Die Planung befinde sich auf demselben Stand wie in anderen Jahren. Roman Heeb, OK-Präsident der Maskenbälle Stein erklärt:

«Dieses Jahr kommt, wie bei anderen Veranstaltungen, erschwerend die Planungsunsicherheit dazu.»

Mit der 3G-Regel sei die Planungssicherheit jedoch grösser, als im letzten Jahr. «Es herrscht aber immer noch eine gewisse Unsicherheit, ob der Maskenball wirklich so durchgeführt werden kann wie er momentan geplant ist», erklärt Heeb. Am Konzept habe man einiges geändert, was den Besuchenden auf den ersten Blick auffallen werde. Am Samstag und Montag werden jeweils vier Guggen ihre fasnächtlichen Klänge zum Besten geben.