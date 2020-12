Appenzellerland Keine Feuerwerksverbote: In beiden Appenzell darf an Silvester geböllert werden Im In- und Ausland wurden vielerorts Silvesterfeuerwerke wegen einer allfälligen Verletzungsgefahr verboten. Die Kantone Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden sehen im Böllern kein Problem. Margrith Widmer 29.12.2020, 12.00 Uhr

Grosse und kleine Kinder dürfen es im Appenzellerland knallen lassen. Bild: Britta Gut

In Holland wird an Silvester 2020 nicht geböllert. Das Verbot soll verhindern, dass sich das ohnehin schon wegen Covid-19 stark beanspruchte Pflegepersonal auch noch um Personen kümmern muss, die sich durch Feuerwerkskörper verletzten. Am vergangenen Silvester waren es rund 1300 Verletzte. In Zürich wurden die Silvesterfeuerwerke abgesagt, auch in Basel bleibt es ruhig.