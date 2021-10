Corona erschwert die Planung der Weihnachtsmärkte

Appenzellerland «Ischer oder ischer nöd?» Auch dieses Jahr ist die Durchführung der Weihnachtsmärkte unsicher Die Organisatoren vorweihnachtlicher Events stehen aufgrund der ungewissen Coronasituation vor schwierigen Entscheidungen. Eine chronologische Übersicht über die Märkte im Appenzellerland ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Karin Erni Jetzt kommentieren 25.10.2021, 05.00 Uhr

Der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt in Schwellbrunn wird auch dieses Jahr viel Volk anziehen. Carmen Wüest

Letztes Jahr wurden aufgrund der Coronamassnahmen sämtliche Weihnachtsmärkte abgesagt. Heuer sind die Aussichten um einiges besser. Dennoch wurde der wohl malerischste Markt im Appenzellerland, jener in Wienacht-Tobel abgesagt. Gemäss Manfred Tobler vom Organisationskomitee hätten sie den Entscheid bereits im März fällen müssen. «Eine Durchführung schien uns zu unsicher, weil wir nicht abschätzen konnten, welche Auflagen Ende November gelten.»

Outdoor statt Indoor in Bühler

Eine coronakonforme Austragung des Adventsmarkts vom 20. November hat Bühler gewählt. Statt wie gewohnt im Gemeindesaal findet der Anlass dieses Jahr für einmal draussen auf dem Schulareal statt. «Wir wollten einen Markt für alle organisieren, bei dem niemand wegen eins fehlenden Zertifikats ausgeschlossen wird», sagt Mirjam Staub. Die Vereine hätten bereits positiv reagiert und ihre Mithilfe angeboten, so die Präsidentin der Kulturkommission. «Glücklicherweise können wir die Markthäuschen des Weihnachtsmarkts Gais mieten, damit die Aussteller etwas geschützt sind. Wir hatten zwar Absagen wegen der Verlegung, dafür haben sich neue Interessenten gemeldet.»

Am 1. Dezember wird der traditionelle Chlausmarkt in Appenzell wieder viel Volk anziehen. Gemäss Heidi Walter, Marktverantwortliche im Bezirk Appenzell, kann der Anlass gemäss den aktuellen Vorgaben des BAG und der zuständigen kantonalen Amtsstelle im gleichen Rahmen durchgeführt werden wie Chilbimarkt. «Aufgrund der aktuellen Umstände hat der Bezirksrat jedoch beschlossen, das Marktareal mit dem Landsgemeinde- und Kronengartenplatz zu erweitern. Sollte sich die epidemiologische Lage so verschlechtern, dass eine Zertifikatspflicht notwendig ist, wird die Organisation und Durchführung des Chlausmarktes nicht möglich sein.»

Rahmenprogramm mit Abstrichen

Der Adventsmarkt in Trogen findet dieses Jahr am 4. Dezember zum 35. Mal statt. Allerdings in etwas anderer Form als normal, wie Urs Stuker vom organisierenden Verein sagt. «Der Markt wird wie in früheren Jahren aussehen. 40 soziale Institutionen werden ihre Produkte auf dem Landsgemeindeplatz verkaufen.» Einige Institutionen hätten auf eine Teilnahme verzichtet, so Stuker. «Sie scheuen den Aufwand der Vorbereitung, weil eine Durchführung nicht garantiert werden kann.» Beim Rahmenprogramm habe man dagegen massive Abstriche machen müssen. «Eine Zertifikatspflicht und ein Schutzkonzept hätte unsere Möglichkeiten gesprengt.»

Der diesjährige Klausmarkt in Schönengrund soll am Freitag, 3. Dezember stattfinden, wie Emmi Klarer, Präsidentin des Gewerbevereins auf Anfrage sagt. Der Anlass mit Musik und Samichlaus sei im Freien und brauche kein Zertifikat, lediglich die Abstandsvorschriften müssten eingehalten werden. Klarer erwartet 20 bis 25 Aussteller, die Anmeldefrist sei noch nicht abgelaufen.

3-G-Regelung am Postplatz Appenzell

Stattfinden soll auch der Weihnachtsmarkt auf dem Postplatz in Appenzell. Er wird am 4. und 5. Dezember mit Zertifikatspflicht durchgeführt, wie Rino Vicini vom durchführenden Verein bestätigt. «Unser Markt wird von kantonaler Seite als Veranstaltung mit über 1000 Besuchern eingeordnet und fällt daher unter die Zertifikatspflicht. Die Durchführung der Kontrollen ist mit Mehraufwand verbunden, den wir aber zur Durchführung auf uns nehmen.» Das Marktgelände müsse entsprechend abgesperrt und bei den Eingängen Kontrollpersonal eingesetzt werden, so Vicini. «Die Anzahl der Aussteller hat sich gegenüber früheren Jahren nur geringfügig reduziert und beträgt gut 60.»

«Wir haben es fest im Sinn, den Weihnachtsmarkt in Hundwil durchzuführen, sofern es die Bestimmungen zulassen», sagt Helga Brunner, die den Anlass ins Leben gerufen hat. Sie mache sich keine allzu grossen Sorgen, dass sie auf den selbsthergestellten Artikeln sitzenbleiben könnte, falls neue Coronabestimmungen oder ein Wetterereignis die Durchführung am 11. Dezember kurzfristig verunmöglichen sollten. «Im kleinen Dorf Hundwil ist die Solidarität jeweils sehr gross und man hilft sich gegenseitig.» So seien vor zwei Jahren, als der Markt wegen eines Sturms abgesagt werden musste, viele Artikel über Whatsapp-Gruppen oder Restaurants verkauft worden. Helga Brunner kann auf dem Platz beim Restaurant Bären bis zu 30 Herstellern von selbergemachten, veredelten oder produzierten Produkten einen Verkaufsplatz anbieten.

Weitere Meldungen aus dem Appenzellerland Der Adventstreff Waldstatt mit Abendverkauf und einigen Marktständen des heimischen Gewerbes findet am 19. November ab 17.30 Uhr beim Restaurant Löwen im Dorfkern statt.

Der «Gwonder» in Speicher, laut Website der grösste Indoor- Adventsmarkt des Appenzellerlandes, soll am 20. und 21. November stattfinden. Im Internet aufgeschaltet sind aktuell fast 50 Teilnehmende.

Der Adventsmarkt in Heiden kann am Samstag, 27. und Sonntag, 28. November, besucht werden.

Ebenfalls am 27. November, von 13.30 bis 20 Uhr, findet der traditionelle Weihnachtsmarkt im autofreien Dorfzentrum von Schwellbrunn statt. Es gibt rund vierzig Stände und diverse Verpflegungsmöglichkeiten.

Die Landfrauen Reute als Organisatorinnen des Weihnachtsmarkts haben beschlossen, diesen 2021 nicht durchzuführen. Es findet am 27. November lediglich ein Verkauf von Adventskränzen und -gestecken in der Pausenhalle des Schulhauses statt.

Der am 27. November geplante Adventsmarkt Gais wird dieses Jahr nicht stattfinden.

Die Gemeinde Rehetobel verzichtet dieses Jahr auf einen Weihnachtsmarkt. Stattdessen wird am 5. Dezember ein Weihnachtskafi im Velomuseum durchgeführt. Gleichentags können Kinder und Erwachsene helfen, den Weihnachtbaum beim Gemeindehaus zu schmücken.

Der Christchindlimarkt Herisau findet am 4. und 5. Dezember aufgrund von Corona und baulichen Einschränkungen im Dorf in einer reduzierten Form auf dem Kiesplatz im Ebnet statt. Das grosszügige Platzangebot gebe die nötige Planungssicherheit, schreibt das Organisationskomitee auf der Website.