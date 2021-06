Appenzellerland In Haslen arbeitet einer der letzten Sensemacher – der Trend zu Naturwiesen könnte dem Handwerk zugutekommen Er ist einer der letzten seines Fachs: Sensenmacher Willy Koller aus Haslen verkauft und repariert Heugeschirr. Die grüne Welle in den Gärten könnte seinem Handwerk wieder neuen Schub verleihen. Karin Erni 17.06.2021, 05.00 Uhr

Ein Kunde lässt sich von Willy Koller beraten. Bild: Karin Erni

In der Werkstatt von Willy Koller im innerrhodischen Haslen scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Hier finden sich bäuerliche Gerätschaften, die aussehen wie zu Gotthelfs Zeiten: hölzerne Heugabeln, gedrechselte Melkstühle und Sensen in verschiedenen Grössen und Ausführungen. Man wähnt sich in einem Landwirtschaftsmuseum, wenn nicht plötzlich ein Kunde in der Türe stehen würde.

Er reicht dem Fachmann eine alte Sense. «Kannst du mir die diese Woche noch machen?» Koller mustert das Blatt und sagt: «Jetzt ist Heuwetter, gell. Ja, das geht. Am Freitag ist sie fertig.» Nach kurzem Fachsimpeln macht sich der Kunde auf den Heimweg. Der Sensenmacher notiert den Abholtermin auf einem gelben Post-it-Zettel und klebt ihn zu den anderen an die Fensterscheibe. «Das ist meine Agenda.»

Allein davon leben kann man nicht

Willy Koller betreibt das Geschäft mit Drechslerei und Heugeschirr in vierter Generation. «Es ist eine alte Überlieferung. Mein Vater hatte ein Rieseninteresse an dieser Arbeit und hat mir viel Wissen weitergegeben.» Von dieser Tätigkeit allein könne er aber nicht leben. Der 58-Jährige bewirtschaftet mit seinem Bruder einen Landwirtschaftsbetrieb mit etwa 20 Kühen und 10 Rindern. Früher habe er zusätzlich als Pöstler gearbeitet. «Das war eine gute Ergänzung.»

Die Sensenblätter werden in Österreich hergestellt. Bild: Karin Erni

Der Kunde von vorhin wohnt in Oberbüren. Die Leute kämen öfter von weiter her, denn es gebe nicht mehr viele, die das Geschäft mit Heugeschirr und vor allem das Handdengeln noch betreiben, sagt Koller. «In den 1930er-Jahren gab es im Appenzellerland noch einen Rechenmacherverband mit mehr als 20 Mitgliedern. Um das Jahr 1950 herum ging dieser ein.»

Der Trend zu Naturwiesen in den Gärten könnte die Nachfrage nach Sensen wieder befeuern, denn eine solche Wiese muss ein bis zwei Mal pro Jahr gemäht werden, weiss Koller. «Die Sense hat viele Vorteile gegenüber den oft eingesetzten Trimmern. Diese schlagen alles kaputt. Dabei wird das Futter schmutzig und kleine Tiere wie Heugümper, Eidechsen oder Schnecken werden getötet.»

Probemähen beim Kauf inklusive

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden bietet aus diesem Grund Handmähkurse an, die rege genutzt werden. Die Nachfrage ist so gross, dass im Herbst ein zweiter Kurs angeboten wird. «Wenn man das Mähen mit der Sense beherrscht, geht es fast ohne Kraftaufwand», sagt Koller und führt eine schwungvolle Bewegung aus. «Aber wir haben das halt auch von jung an gelernt.»

Wer sich die Technik heute noch beibringen will, brauche am Anfang etwas Geduld und Willen. Und eine gute Sense, die hält dann circa 30 Jahre. Er vergleiche das gern mit einem neuen Paar Schuhe, so Koller. «Die muss man auch zuerst einlaufen, bis sie richtig bequem werden.»

Willy Koller aus Haslen zeigt das Mähen mit der Sense. Benjamin Manser

Er legt Wert auf eine gute Beratung. «Bei mir kann der Kunde sogar Probemähen. Die Anstellung, der Winkel zum Boden, ist sehr wichtig.» Dieser ergibt sich aus der Länge des Stiels, des sogenannten Worbs, und des mittleren Griffs. Fast jeder Kanton hat seinen eigenen Worb. Die einen sind kürzer, andere länger. Mal sind sie mehr, mal weniger gebogen. Willy Koller sagt:

«Die Appenzeller bevorzugen den kürzeren Worb, damit muss man etwas in die Knie gehen und hat dafür beim Mähen mehr Kraft.»

Zudem hätten die hiesigen Exemplare als Griff einen speziell gewachsenen Ast. «Ich halte beim Holzen immer Ausschau nach solchen Ästen.» Der Vorteil eines solchen Griffs: Er liegt gut in der Hand. 150 bis 170 Franken – kaum mehr als ein Massenprodukt aus dem Laden – kostet eine Sense bei Willy Koller.

Dengeln ist Meditation

Damit eine Sense «schnittig» werde, sei es nötig, sie von Zeit zu Zeit zu Dengeln, erklärt der Fachmann. «Bei dieser Technik handelt es sich um kaltes Schmieden.» Er geht nach draussen und setzt sich auf eine selbst gebaute Apparatur, die aus einem Stein mit einem eingelassenen, kleinen Amboss besteht. Die Sense wird an einem Holzgatter befestigt. Dann schlägt Koller mit dem Hammer so lange gegen die Schneide der Sense, bis das Metall ganz dünn ist. Rund eine halbe Stunde dauert dieser Vorgang. Die monotone Arbeit habe etwas Meditatives, sagt Koller.

«Man muss sich Zeit nehmen, und die hat heute niemand mehr. Am besten geht das Dengeln nach der Arbeit am Abend. Dabei geht einem so allerhand durch den Kopf.»

Willy Koller beim Dengeln der Sense. Bild: Karin Erni

Beim Mähen müsse man die Sense etwa alle zehn Meter wetzen. Dafür gibt es den Wetzstein, der in einem hölzernen Futterfass im Wasser steckt. Die überlieferten Methoden hätten weiterhin ihre Berechtigung, findet Koller. In seiner Werkstatt laufen noch immer die über 100 Jahre alten Maschinen. Früher wurden sie von Hand betrieben. «Später übernahm diese Arbeit ein Motörli, das über einen Transmissionsriemen Drehbank und Schleifstein antreibt», sagt Koller und blickt liebevoll auf die rotierende Scheibe. «Der Schleifstein wird mit Wasser gekühlt, das ergibt einen schönen Schliff.»

Einladung zu Aeschbacher abgelehnt

Der Sensenmacher führt in den oberen Stock. Auf dem Boden stehen einige «Chrenzen» – traditionelle Tragekörbe, mit denen früher Waren und Futter transportiert wurde. «Für deren Herstellung wird zähes Eschenholz dampfgebogen und in die richtige Form gebracht», erklärt er. «Es ist eine schöne Handarbeit, doch leider nicht mehr so gefragt.» Ab und zu kann er einen Korb als Schaustück anfertigen. Eine Nachfolge für das Geschäft zu finden, sei schwierig, sagt Koller.

«Zwei meiner Söhne sind ‹Hölzige›, das würde passen.»

Doch die Jungen hätten ihre eigenen Pläne, sinniert er. «Klar verdient man als Selbstständiger nicht viel. Dafür bin ich mein eigener Herr und Meister.» Einmal sei er von Kurt Aeschbacher für die Teilnahme an einer Fernsehsendung angefragt worden, erzählt Willy Koller beim Abschied lachend. «Aber ich habe abgelehnt. Zürich reizt mich so wenig wie ein Fernsehstudio.»