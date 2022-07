Abenteuerliche Schluchtenwanderungen im Appenzellerland

Appenzellerland In diesen Schluchten und Tobeln ist man sicher vor der Hitze, wird beim Wandern aber auch mal nass Warum die Wanderschuhe nicht einmal in der Ecke stehen lassen und einem schattigen Tobel entlangkraxeln? Bei den aktuellen Temperaturen braucht man den manchmal unvermeidlichen Wasserkontakt nicht zu scheuen. Karin Erni Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Manche Stellen im Bachtobel müssen schwimmend überwunden werden. Bild: Urs Brosy

Urs Brosy ist Autor mehrerer Outdoor-Bücher. Eines davon ist das «Ostschweizer Schluchtenbuch». Darin macht Brosy 34 Tourenvorschläge in Schluchten und Tobeln. Von den meisten Touren gibt es kürzere und längere Varianten und verschiedene Schwierigkeitslevels. Urs Brosy gibt Tipps, was es bei einer Schluchten-Tour zu beachten gilt, und wo die schönsten Brätelstellen sind. Ein gutes Dutzend Touren sind im Appenzellerland. Wir beschreiben vier davon.

Urs Brosy, Autor des «Ostschweizer Schluchtenbuchs». Bild: Nana Do Carmo

Ist eine Schluchtenwanderung gefährlich?

Die nachfolgend beschriebenen Routen sind ohne besondere Gefahren zu begehen. Hiesige Bäche können bei einem Gewitter nicht derartig anschwellen wie jene in Bergregionen. Es empfiehlt sich aber immer, vorher den Wetterbericht zu konsultieren und nur bei stabilen Verhältnissen in eine Schlucht zu steigen. Die grösste Gefahr ist das Ausrutschen auf nassen Steinen. Man sollte sich daher vorsichtig bewegen und immer bedenken, dass bei einer Verletzung Hilfe nicht so schnell geholt werden kann.

Welche Tageszeit ist ideal?

Am frühen Morgen sind viele Bäche noch kalt und gegen Abend dringt die Sonne nicht mehr in schmale Schluchten durch. Ich empfehle daher, um die Mittagszeit zu starten.

Welche Schluchten empfehlen Sie im Appenzellerland?

Für Einsteiger und Familien mit Kindern empfiehlt sich das Hundwilertobel zwischen Hundwil und Auensteg, die Urnäsch von Hundwil bis Kubel, die Sitter vor und bei Haslen sowie Brüel- und Weissbach in Innerrhoden. Schön, aber etwas anspruchsvoller sind das Chastenloch zwischen dem Bad Trogen und der Achmüli oder das Gmündertobel zwischen Gmünden und Zweibruggen in St.Gallen-West.

Wie bereite ich mich auf die Tour vor?

In meinem Buch gebe ich Hinweise zu Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten, falls etwas passiert oder die Tour zu lang wird. Es empfiehlt sich, diese zu notieren oder gut einzuprägen.

Welche Bekleidung ist zweckmässig?

Ich empfehle T-Shirt und kurze Hose, eine etwas festere Badehose geht auch. An den Füssen sind Badeschuhe mit gutem Halt oder ein paar alte Turnschuhe ideal.

Wie transportiere ich Proviant und Ersatzkleider?

Wer hat, kann einen speziellen Wassersack mitnehmen. Ich persönlich finde einen normalen Rucksack praktischer. Den Inhalt kann man zum Schutz vor Nässe in einen dichten Plastikbeutel packen und gut zuschnüren.

Was muss punkto Naturschutz beachtet werden?

Vor einer Tour sollte man sich nach dem Natur- und Tierschutz in der entsprechenden Region erkundigen und sich jederzeit entsprechend verhalten.

Einfachere Schluchtenwanderungen eignen sich für die ganze Familie. Bild: Urs Brosy

2 bis 4 Stunden, mittelschwer, viele Schwimmstellen und Badewannen

Nach dem Einstieg bei der Lankbrücke bei Appenzell ist das Gelände flach und man kann fast überall zur parallel verlaufenden Hauptstrasse aussteigen. Ab Schwanteren (Aus- oder 2. Einstieg) wird es spannender, aber auch nasser. Viele Engstellen und Becken müssen durchschwommen werden. Ausstieg ist beim Wehr vor der Listbrücke. Der Rückweg erfolgt auf dem Wanderweg oder mit dem Bus Haslen–Appenzell.

1 ½ Stunden, einfach, eher seicht mit engem Felsspalt am Schluss

Viele kennen das Chlustobel vom beliebten Wanderweg zwischen Brülisau und Weissbad her. Auf dieser Route zeigt der kühle Brüelbach seine abenteuerliche Seite mit kleinen Wasserfällen und Planschbecken. Zum Schluss wartet eine Mutprobe, bei der man garantiert nass wird. Mit dem Bus geht's von Weissbad zurück nach Brülisau.

5 Stunden, einfach, einige Schwimmstellen

Diese lange Tour ist für ausdauernde Wasserratten ideal. Oft ist der Weg durchs Wasser einfacher als über die Felsen. Einstieg ist etwas oberhalb der alten Tobelbrücke in Hundwil. Beim grossen Felsriegel bei der Einmündung des Stösselbachs gibt es einen kleinen steilen Pfad, der Richtung Saum in Herisau führt. Das ist die einzige Ausstiegsmöglichkeit, sonst muss man bis zum Kubel bei St.Gallen durchhalten. Dort führt ein Wanderweg zur Bushaltestelle oder zum Bahnhof Bruggen.

2 ½ Stunden, mittelschwer, viele Badewannen, aber wenige Schwimmstellen

Die Tour beginnt beim alten Bad Trogen. Beim ersten steilen Teil der Tour kann man sich an Griffen und Seilen im Fels festhalten. Zwischen Restaurant Chastenloch und Zweibruggen kann jederzeit auf den parallel verlaufenden Wanderweg ausgewichen werden. Danach wird es wieder schmaler, wilder und knackiger. Ausstieg ist bei der Achmühle. Von dort geht's zu Fuss hinauf nach Speicherschwendi oder Eggersriet.

Diese und viele weitere Touren findet man im «Ostschweizer Schluchtenbuch» von Urs Brosy. Es ist erhältlich beim Autor unter www.ostschweizerfreizeitbuch.ch oder im Buchhandel. ISBN 978-3-9524912-0-1

