Rohrbruch in Rehetobel legt Wasserversorgung lahm

«Ich dachte, der Bach sei schon etwas laut»: Rohrbruch in Rehetobel legt kurzzeitig Wasserversorgung lahm

Am Sonntagmorgen brach ein Wasserrohr auf Höhe der Malerei Sturzenegger in Rehetobel. Dabei lief das gesamte Reservoir «Ob dem Holz» aus – in der Dorfzone fehlte daraufhin das Wasser. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten sind aufwendig.