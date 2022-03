Warum Wald den Kirchturm verlängerte

Appenzellerland Grosser Ärger mit kleinem Kirchturm: In Wald wurde das Wahrzeichen verlängert Was heute lächerlich anmutet, war vor 120 und mehr Jahren bitterer Ernst: Weil die Einwohnerinnen und Einwohner von Wald wegen ihres kurzen Kirchturms immer wieder beissendem Spott ausgesetzt waren, wurde das Wahrzeichen der Gemeinde im Jahr 1902 kurzerhand um sechs Meter verlängert. Peter Eggenberger 02.03.2022, 13.38 Uhr

Ursprünglich überragte der Kirchturm von Wald kaum das Kirchenschiff (links). Vor 120 Jahren erfolgte deshalb eine Verlängerung um sechs Meter, um den Spöttereien ein Ende zu setzen. Bild: PE

Die Kirche von Wald wurde 1687 eingeweiht, was zugleich die Trennung von Trogen bedeutete. Schon damals trug der Turm ähnlich wie heute eine Zwiebelhaube. Allerdings überragte das Wahrzeichen das Kirchendach nur knapp. In der Folge hatten die Wäldler immer wieder spöttische Bemerkungen hinzunehmen, was zu gehässigen Diskussionen führte.