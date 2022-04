Stützpunktfeuerwehren können neu Bahnleitungen erden

Appenzellerland Feuerwehren sichern Fahrleitungen: Dank neuer Kompetenzen können Rettungseinsätze in Bahnnähe schneller erfolgen Auf dem Netz der Appenzeller Bahnen können speziell ausgebildete Feuerwehrleute neu Stromleitungen erden. 26.04.2022, 18.00 Uhr

Die Feuerwehrleute üben die Erdung der Fahrleitung mit einer Lanze. Bild: PD

Bei einem Unfall mit Beteiligung der Appenzeller Bahnen (AB) oder anderen Ereignissen im Bereich der Fahrleitungen war es bisher nötig, dass ein Experte des Bahnunternehmens nach der Abschaltung des Stroms vor Ort die Leitung erdete, damit die Rettungskräfte sicher arbeiten konnten. «Die Fahrleitungen der AB stehen unter 1500 Volt Spannung. Dies ist höchst gefährlich, wenn man bedenkt, dass bereits 120 Volt tödlich sein können», sagt Walter Hasenfratz, Feuerwehrinspektor der Kantone AR/AI und Leiter Intervention der Assekuranz AR.

Schnellere Hilfe möglich

«Da sich das AB-Netz über ein grosses Gebiet erstreckt, dauert es bis 45 Minuten, bis eine Fachperson der Bahn am Einsatzort eintrifft, so Hasenfratz. «Bei einem Unfall können dies sehr entscheidende Minuten sein.» Er suchte deshalb nach einer besseren Lösung und fand sie bei den Stützpunktfeuerwehren der Kantone Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden. Deren Mitglieder würden dahingehend ausgebildet, dass sie Fahrleitungen selbst erden können, so Hasenfratz. «Das hat den Vorteil, dass die Rettungskräfte nicht auf die Experten der AB warten müssen und bei einem Unfall unverzüglich Hilfe leisten können.»

Jede Stützpunktfeuerwehr verfügt über ein Erdungs-Kit. Darin enthalten ist ein Spannungsmesser; mit diesem wird überprüft, ob der Strom auf dem entsprechenden Streckenabschnitt der Unfallstelle wirklich ausgeschaltet wurde. Ist dieser im grünen Bereich, können die Einsatzkräfte loslegen. Es folgt die eigentliche Erdung, um sicherzustellen, dass keine Restspannung vorhanden ist, denn diese kann schnell mal 400 Volt betragen. Danach werden zwei Klammern an den Schienen und ein Haken an der Fahrleitung angebracht, allesamt durch einen massiven Kupferleiter verbunden.

AB und Assekuranz AR finanzieren Ausbildung

Die Idee, Feuerwehrleute in der Erdungsmessung von Fahrleitungen auszubilden, habe bei den Verantwortlichen der Appenzeller Bahnen grossen Anklang gefunden, so Walter Hasenfratz. «Schliesslich bedeutet dies auch für sie Entlastung und mehr Sicherheit auf dem Bahnnetz.» Mittlerweile haben 32 Feuerwehrleute die Ausbildung absolviert; jedes Jahr werden weitere Kurse stattfinden, damit genügend Kapazitäten in der Einsatzleitung der Feuerwehren bestehen. Die Ausbildung dauert zweieinhalb Tage. Zwei Tage werden die Feuerwehrleute an der ifa (International Fire Academy) in Balsthal explizit instruiert, wie man an Bahnanlagen arbeitet. An einem weiteren halben Tag üben die Einsatzkräfte praktisch am Gleis, zusammen mit Experten der AB. Die Ausbildungs- und Ausrüstungskosten werden von der Assekuranz AR sowie den Appenzeller Bahnen übernommen. (pd/ker)

So funktioniert die Alarmierung Sobald eine entsprechende Alarmmeldung eintrifft, weiss die zuständige Feuerwehr, dass spezifisch ausgebildete Feuerwehrleute aufgeboten werden müssen. Alle vier Stützpunktfeuerwehren des Appenzellerlands übernehmen die Verantwortung in ihrem Einsatzgebiet. Es sind dies die Regionale Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden, die Regionale Stützpunktfeuerwehr Teufen-Bühler-Gais, die Stützpunktfeuerwehr Herisau und die Stützpunktfeuerwehr Appenzell.