Welche Regeln und Massnahmen gelten an Jahrmärkten und Chilbis?

Appenzellerland Es ist Chilbi-Saison – wo gelten welche Regeln beim Jahrmarktbesuch? In einigen kleineren Gemeinden haben die Jahrmärkte bereits stattgefunden. In anderen Gemeinden laufen aktuell die Planungen. Sorgen bereitet teilweise die fehlende Planungssicherheit. Ramona Koller 31.08.2021, 05.00 Uhr

Diverse Gemeinden im Appenzellerland planen die Durchführung ihrer Chilbis und Jahrmärkte. Bild: Archiv

Jahrmärkte und Märkte seien gemäss «Covid-19 Verordnung besondere Lage» nicht als Veranstaltungen zu qualifizieren, erklärt Georg Amstutz, Kommunikationsverantwortlicher des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Sie unterliegen somit auch nicht den Vorgaben über die Maximalzahl Anwesender von 1000 Personen. Für die Jahrmarktaktivitäten bestehe für die Betreiber, ebenso wie für Organisatoren von Veranstaltungen jedoch die Pflicht zur Erarbeitung und Umsetzung eines Schutzkonzepts. Jahrmärkte benötigen keine Bewilligung durch den Kanton. Das Kantonale Arbeitsinspektorat könne jedoch konkrete Fragen von Organisatoren beantworten und unterstützt diese beratend, so Amstutz weiter.

Herisau plant Markt in üblicher Form

Jeweils am ersten Oktoberwochenende findet der Herisauer Jahrmarkt mit dem Warenmarkt am Sonntag und Montag statt. Für die diesjährige Ausgabe sind die Planungen in vollem Gange, wie der Leiter Volkswirtschaft der Gemeinde Herisau, Marco Forrer, bestätigt. Die letztes Jahr abgesagte Durchführung soll heuer mit dem gleichen Teilnehmerkreis, der 2020 teilgenommen hätte, nachgeholt werden. Im Ebnet soll der Jahrmarkt wie gewohnt stattfinden – zumindest fast. Auf dem Kiesplatz finden sich üblicherweise nebst dem Autoscooter weitere grosse Bahnen. Heuer wird der Platz eines Fahrgeschäfts frei bleiben. Der freigewordene Platz wird mit drei zusätzlichen Verpflegungsständen gefüllt. «Die Schaustellenden bewerben sich jeweils vorgängig bei der Gemeinde. Wir suchen die Fahrgeschäfte und Schiessbuden jeweils so aus, dass ein guter Mix entsteht», erklärt Forrer. Und weiter «im letzten und auch in diesem Jahr haben wir allerdings keine Möglichkeit, eine weitere Bahn auf das Ebnet zu holen, die eine Abwechslung zu den anderen Bahnen bietet.»

Soll in diesem Jahr stattfinden: der Jahrmarkt in Herisau. Bild: Archiv

«Bereits 2020 bemerkten wir, dass einige Marktfahrer und Schausteller infolge der Coronakrise ihr Geschäft aufgegeben haben, oder nicht wie üblich auf den Märkten unterwegs waren.», erklärt Forrer. Deshalb gebe es aktuell auch noch freie Plätze am Warenmarkt. Auch den Stellplatz vor der Chälblihalle für ein Kinderfahrgeschäft konnte man noch nicht besetzen. Mit Inseraten im Magazin des Schausteller-Verbands-Schweiz soll Abhilfe geschaffen werden.

Für den Markt gilt ein eigenes Schutzkonzept. Stand heute gilt keine Maskenpflicht. Die Marktfahrenden sind angehalten, einige Massnahmen, wie beispielsweise das Bereitstellen von Desinfektionsmittel, oder die Abgrenzung der Bezahlstelle durch Plexiglas, umzusetzen. Abhängig ist die Durchführung auch von den Massnahmen, die der Bundesrat vorgibt. Forrer weist darauf hin, dass es einige K.O.-Kriterien für die Durchführung gibt:

Marco Forrer, Leiter Volkswirtschaft Bild: PD

«Bei einer Zugangsbegrenzung – sei es durch das Covid-Zertifikat oder durch eine Begrenzung der Anzahl Besucherinnen und Besucher – kann der Jahrmarkt nicht in gewohnter Form stattfinden.»

Das gesamte Gelände abzugrenzen sei logistisch nicht möglich. Stand heute werden auch das berühmte Club 80-Zelt, sowie jenes des FC Herisaus, welches abwechselnd durch den STV Herisau bedient wird, auf dem Platz sein. Die Zelte werden vom Arbeitsinspektorat als Gastronomiebetriebe betrachtet und müssen sich an die für diese geltenden Regeln halten. Trotz der Planungsunsicherheit und der geforderten Flexibilität aller Teilnehmenden war es der Gemeinde ein Anliegen, den gesellschaftlichen Anlass nicht frühzeitig abzusagen und nach Möglichkeit durchzuführen.

«Schwendner Chölbi» mit Gutscheinen statt Bargeld

Auch die «Schwendner Chölbi» in Appenzell soll dieses Jahr stattfinden. Diese wird jeweils am zweiten Sonntag im September durchgeführt. Entgegen ihrem Namen findet diese nicht in Schwende selber, sondern auf dem Areal der Appenzeller Alpenbitter im Bezirksgebiet Schwende statt. Daniel Fässler, alt Landammann und Ständerat für den Kanton Appenzell Innerrhoden, ist verantwortlich für die Durchführung. Man sehe sich in diesem Jahr zu einigen Massnahmen gezwungen:

Daniel Fässler, verantwortlich für die «Schwendner Chölbi». Gaetan Bally / KEYSTONE

«Es wird nur einen Zugang und einen Ausgang geben, um den Besucherstrom zu lenken. Die Festwirtschaft wird nur Take-away und ohne Sitzplätze betrieben, auch um die durchschnittliche Aufenthaltsdauer zu reduzieren.»

Die Attraktionen und Spielstände würden ausserdem anders verteilt, um Menschenansammlungen zu reduzieren. Der Einsatz von Bargeld soll ebenfalls reduziert werden. «Stattdessen wird mit Gutscheinen gearbeitet, welche an zwei Kassen gekauft werden können», erklärt Fässler.

Das Angebot soll abgesehen von den oben genannten Anpassungen im gleichen Rahmen wie in anderen Jahren sein. Dies gelte insbesondere für das Steinstossen, die Schifflischaukel, die Reitschule und diverse Spielstände für Gross und Klein.

Ein Covid-Zertifikat werde nicht verlangt, da sich der Anlass ausschliesslich im Freien abspielt. Aus dem gleichen Grund bestehe auch keine Maskenpflicht. «Es wird aber bei jeder Attraktion, bei jedem Spielstand und bei den Verpflegungsständen Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen. Die Besucherinnen und Besucher werden aufgefordert, diese auch konsequent zu benutzen», so Fässler.

Das erforderliche Schutzkonzept sei weitgehend erarbeitet und von den kantonalen Behörden bereits begutachtet und für gut befunden worden. Man rechne aufgrund der Schutzmassnahmen mit weniger Gästen als in anderen Jahren.

In Heiden soll es im Oktober wieder adrenalingeladen zu und her gehen, wenn der Häädler Jahrmarkt stattfindet. Bild: Archiv

Auch in Heiden wird geplant

In Heiden wird aktuell der Häädler Jahrmarkt, der jeweils am 2. Freitag im Oktober stattfindet, geplant. In diesem Jahr soll dieser etwas kleiner als gewohnt stattfinden. Dies, da die Abstände zwischen den Marktständen eingehalten werden müssen, wie Nathalie Mauchle von der Gemeindekanzlei Heiden weiss. Dennoch sollen ein Warenmarkt sowie auf dem Kohlplatz eine Chilbi mit einigen Bahnen stattfinden können. Ein Schutzkonzept sei in Erarbeitung. Mit grösseren Einschränkungen rechne man nicht, da der Markt im Freien stattfindet.

«Das Vorweisen eines Zertifikates ist am Häädler Jahrmarkt nicht umsetzbar, da diverse Zugängen zur Marktstrasse vorhanden sind und nicht abgesperrt werden können.»

In Speicher sollen Jahrmarkt und Viehschau stattfinden

Claudia Neff Koller, zuständige Gemeinderätin für die Ressorts Bau und Umwelt sowie Hochbau der Gemeinde Speicher wirft einen Blick auf den geplanten Jahrmarkt am 25. und 26. September. Der Jahrmarkt soll wie üblich vor dem Schulhaus Zentral durchgeführt werden. Am Samstag wird ausserdem die Viehschau stattfinden. Auch das Angebot soll jenem in anderen Jahren in nichts nachstehen. Neben den Markt- und Verpflegungsständen gibt es unter anderem auch ein Salto-Trampolin, ein Kinderkarussel, ein Kinderflohmarkt und eine Hüpfburg. Am Abend zeigt die HGH-Band aus Stein ihr Können. Die Band spielt unter freiem Himmel, weshalb auch am Abend keine Zertifikats- oder Maskenpflicht herrscht. Auf ein Festzelt habe man aus diesen Gründen verzichtet.

Beim Spaghetti-Essen gibt es Einschränkungen

In Wald soll der Jahrmarkt wie jedes Jahr Ende September, konkret am 24., stattfinden können. Draussen gebe es keine Einschränkungen. «Für das Spaghetti-Essen in der Turnhalle gelten im Moment noch – Verschärfungen des Bundes vorbehalten – die Vorgaben wie sie für Restaurantbesuche eingehalten werden müssen», erklärt Lina Graf, Gemeindeschreiberin von Wald.

Mit Zertifikat ins Festzelt

Auch in Gais soll der Jahrmarkt mit einem ähnlichen Angebot wie in den Vorjahren auf dem Dorfplatz stattfinden. Geplant ist der Anlass mit Warenmarkt, Schaustellergeschäften und einem Festbeizli auf den 30. August. Hans Bänziger, Abteilungsleiter Marktwesen der Gemeinde, erklärt:

«Für Festzelt- und Barbesucher gilt Covid-Zertifikat, die Festzelt- und Barbetreiber erstellen ein Schutzkonzept.»

Beim Kirchenkonzert, das im Rahmen des Jahrmarkts stattfindet, dürfe die Kirche zu zwei Dritteln belegt werden. Die Konzertbesucherinnen und -besucher müssen eine Maske tragen.

In Walzenhausen wird aktuell der Jahrmarkt am 11. September geplant. 30 Marktstände von Firmen, Privaten und Marktfahrern mit Spielsachen, Esswaren, Kleidung und weiteren Verkaufsgütern sollen einen abwechslungsreichen Warenmarkt gestalten. Ergänzt werde das Angebot durch diverse Verpflegungs- und Verkaufsstände mit Käse, Dörrfrüchten, Honig, Wurst und Brotwaren bis hin zu Ständen der Jugendfeuerwehr, Jungschar, FDP und Jugendarbeit, wie Noemi Graf, Gemeindeschreiberin erklärt. Und weiter:

«Es wurde ein Schutzkonzept erstellt, in welchem auf die Maskenpflicht zwischen Verkäufern und Kunden bei weniger als 1,5 Metern Abstand hingewiesen wird.»

Zudem werde speziell auf Hygiene geachtet. Covid-Zertifikate würden nach heutigem Stand nicht verlangt.