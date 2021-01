CORONATREND Auf schmalen Latten auf und davon – Langlaufboom im Appenzellerland Die Menschen zieht es zur Bewegung in der Natur. Auf den zahlreichen Loipen im Appenzellerland hat es aber immer noch viel Platz – und derzeit sogar genügend Schnee. Karin Erni 16.01.2021, 05.00 Uhr

Die Ebene von Urnäsch eignet sich gut für Einsteiger. Bild: Rene Niederer

Das Langlaufzentrum Gonten ist mit 58 Kilometern Loipen das grösste im Appenzellerland. Hier können sich Jung und Alt unkompliziert mit dem nordischen Sport vertraut machen.

Gleich drei Schulklassen wärmen sich lautstark auf der Ebene beim Langlaufzentrum Gonten auf. Sie werden den Nachmittag statt in der Schulstube bei strahlendem Sonnenschein auf der Loipe verbringen. «Die Begeisterung in den Augen der Goofen zu sehen, motiviert mich», sagt Walter Motzer und lächelt. Der Dorfbäcker ist seit 20 Jahren Präsident des Loipe-Clubs Gonten. Er und sechs weitere Vorstandsmitglieder sind verantwortlich für die Präparation der Langlaufloipen. Dazu kommen noch knapp fünf Kilometer Winterwanderwege.

In einem guten Winter könnten pro Mann schon 200 bis 300 Arbeitsstunden anfallen, sagt Motzer. «Wir arbeiten für einen kleinen Stundenlohn. Die Arbeit macht uns Spass, weil wir alle selber begeisterte Langläufer sind und Freude an einer gut präparierten Loipe haben.» Er selbst nehme manchmal eine Schaufel mit zum Langlaufen, erzählt Motzer lachend. «Dann kann ich sofort ausbessern, wenn ich irgendwo ein Loch im Schnee sehe.»

Erwin Hörler und Walter Motzer übernehmen die Pistenpräparation in ihrer Freizeit. Bild: Karin Erni

Mooriger Boden erfordert Fingerspitzengefühl

Vorstandsmitglied Erwin Hörler fährt den roten Pistenbully aus der Garage. Das Gerät hat zwar schon drei Jahre auf dem Buckel, sieht aber aus wie neu. «Wir pflegen ihn gut und stellen ihn nach Gebrauch immer wieder ins Gebäude», sagt Hörler. Im letzten Jahr hatte das Fahrzeug wegen des Schneemangels keine einzige Betriebsstunde zu verzeichnen. Diese Saison war es bereits 50 Stunden im Einsatz. Um den empfindlichen Boden zu schonen, ist der Pistenbully mit speziellen Gummiraupen ausgestattet. «Die sind wie Sommerpneus beim Auto. Einen verschneiten Berg hochfahren, wie ein normales Pistenfahrzeug kann man damit natürlich nicht.»

Im Herbst beginnt die Arbeit der Loipenbauer, wenn die Kühe nicht mehr auf der Weide und die Zäune abgebaut sind. Als Erstes gilt es, die Markierungspfähle an den richtigen Stellen einzuschlagen. Wenn es geschneit hat, zieht der Pistenbully schon morgens um 5.30 Uhr seine Spuren durch die Gontner Hochebene. Die Loipenpräparation brauche Erfahrung und Fingerspitzengefühl, sagt Hörler.

«Wenn nur wenig Schnee liegt und der Boden nicht gefroren ist, muss besonders vorsichtig gefahren werden. Die moorige Erde ist weich und Wühlmäuse graben gerne ihre Gänge unter dem Schnee.»

Immer öfter kommt darum der Schneetöff beim Spuren zum Einsatz. «Er ist leicht und ideal, um den Schnee ein erstes Mal zu komprimieren, dann sinkt die grosse Maschine weniger ein.» Nach Tagen mit viel Betrieb muss die Spur auch am Abend nochmals ausgebessert werden.

Wachsender Zulauf bei Schnuppertagen

Mit der Loipenpräparation allein ist es noch nicht getan. Die Vorstandsmitglieder helfen am Wochenende auch in der Materialvermietung im Wachshöttli aus. Über die vergangene Weihnachtszeit seien sie manchmal bis zu elf Stunden pro Tag im Einsatz gestanden. Einnahmen generiert der Verein nebst der Skivermietung aus dem Verkauf von Tageskarten und Loipenpässen. Schon seit einigen Jahren gibt es einen Trend hin zu den schmalen Latten.

An den Schnuppertagen hätten sie jeweils bis zu 100 Teilnehmern gezählt, sagt Motzer. «Leider können wird diese Veranstaltungen aktuell nicht durchführen.» Der Loipe-Club profitiere aber letztlich von Corona, sagt Motzer. «Die Leute fahren weniger weg. Sie wollen sich mehr bewegen und sich polysportiv betätigen.» Gonten sei für diese Nutzer ideal. «Bei uns kann man die Ausrüstung für wenig Geld mieten. Das lohnt sich, wenn man nur wenige Male pro Jahr auf die Ski geht.» An der Arbeit als Präsident des Loipe-Clubs gefällt ihm, dass es eine saisonale Sache ist. «Im Frühjahr wird alles abgeräumt und wir haben für eine Weile Ruhe.»

Langlaufen in der sonnigen Hügellandschaft von Gais. Bild: PD

Die Loipen im Appenzellerland im Überblick:

Mit 30 Kilometer Loipen auf 900 m ü. M. für Klassisch und Skating bietet das Langlaufzentrum Gais diverse Strecken für Anfänger und Könner. Gestartet wird in der Starkenmühle, wo es ein geheiztes Clubhöttli mit Garderoben gibt. Eine der schönsten Strecken ist die Herzloipe. Sie ist für jedermann gut machbar, verläuft eher flach und weist eine Länge von 2.5 Kilometern auf. Sie ist besonders für Anfänger geeignet. In Gais steht eine beleuchtete Nachtloipe mit einer Gesamtlänge von 3 Kilometern zur Verfügung. Es gibt eine Materialvermietung sowie eine Langlaufschule für Einzel- und Gruppenunterricht.

Die Panoramaloipe in Heiden ist etwas für Könner. Bild: PD

Im Langlaufzentrum Heiden ist aktuell auch die Panoramaloipe Langenegg–Bensol in Rehetobel gespurt. Sie liegt zwischen 1000 und 1100 m. ü. M. Dank der wunderbaren Sicht auf den Alpstein und den Bodensee ist sie unter den Langläufern ein Geheimtipp. Die 8.5 Kilometer lange Loipe ist für klassische Läufer auf der ganzen Länge gespurt. Für den Skater wird sie auf einer Länge von 3.35 Kilometern präpariert. Zwar ist die Strecke hügeliger und darum für den Skater anspruchsvoller, aber dafür abwechslungsreicher, gespickt mit schönen Abfahrten. Einstiegsort ist das Restaurant Sonne Scheidweg.

Die Nachtloipe von Urnäsch ist jeweils am Mittwochabend beleuchtet. Bild: Rene Niederer

Urnäsch besitzt ein Loipennetz von 5 Kilometern für Skating und Klassisch. In der Turnhalle Feld befinden sich Garderoben mit WC und Dusche. Eine Infotafel steht beim Fussballplatz Feld, wo auch genügend Parkplätze zur Verfügung stehen. Einsteigen kann man auch im Raum Au/Waisenhaus/Skilift oder bei der Firma Tiara. Das Gelände ist eher flach im Raum Sölzer, koupiert im Feld und bei der Tiara. Dort verläuft die Linienführung oberhalb des Talbodens und weist drei «Abfahrten» für Fortgeschrittene auf. Am Mittwochabend sind die Loipen im Raum Feld jeweils von 19 bis 21 Uhr beleuchtet.

Die Loipe führt durch die sanfte Hügellandschaft zwischen Schönengrund und Schwellbrunn. Bild: PD

Der Loipenverein Schönengrund betreibt Strecken über insgesamt 15 Kilometer zwischen dem Dorf Schönengrund und dem Restaurant Linde-Trückli in Schwellbrunn. Die Loipen sind sowohl für Skating wie auch für klassisches Langlaufen geeignet. Rund 2 Kilometer davon sind nachts bis 22 Uhr beleuchtet. Es gibt drei Einstiegsmöglichkeiten: Bei der MZA in Schönengrund, im Eisigeli bei der Firma Mettler-Holzbau oder beim Restaurant Linde-Trückli in Schwellbrunn. Dort befindet sich der Einstieg für die Nachtloipe. Beim Eisigeli steht ein beheizter Garderobencontainer.

Auch Speicher hat eine eigene Loipe von 3 Kilometer Länge, die von der örtlichen Langlaufgruppe unterhalten wird. Die Loipe ist für den klassischen Stil und für Skating geeignet. Sie wird am Wochenende gespurt. Der Einstieg befindet sich im Industriegebiet Wies bei der Wärmezentrale. Der Loipenbericht ist auf der Plattform Bergfex oder auf www.langlauf.ch einsehbar. In Speicher kann – wie in allen vorgestellten Gebieten – der nationale Langlaufpass bezogen werden. Die Hälfte des Beitrags verbleibt im Dorf für Betrieb und Unterhalt des Loipenfahrzeugs. Bestellung bei Hans Bollinger, Wies 7A, Tel: 071 344 33 90.