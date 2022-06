Wandervorschläge im Appenzellerland für Ungeübte

Appenzellerland Acht Vorschläge, wo Couch-Potatoes bequem Wanderluft schnuppern können Wandern ist schön – wenn es nur nicht so anstrengend wäre! Doch es geht auch anders: Im Appenzellerland gibt es zahlreiche Strecken, wo der Genuss im Vordergrund steht. Karin Erni Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Aussicht vom Wäldler Wonderweg. Bild: PD

In der Coronazeit hat so mancher Bewegungsmuffel das Wandern als Freizeitbeschäftigung entdeckt. Wer nun erste Versuche auf Schusters Rappen unternehmen möchte, hat im Appenzellerland viele Möglichkeiten. Wir stellen acht davon vor. Allen gemeinsam ist, dass nur geringe Höhenunterschiede überwunden werden müssen. Die Routen verfügen zudem über mindestens ein Restaurant an der Strecke und dauern nicht mehr als drei Stunden.

Diese Runde bietet alles, was das Herz begehrt: Aussicht, Action und Appenzeller Bahnen. Der Wanderweg führt von Heiden Richtung Grub zum Mattenbachtobel. Seit 2019 verbindet hier eine spektakuläre Hängebrücke die Schwestergemeinden Grub AR und Grub SG. Weiter geht es zum Fünfländerblick, von wo aus man die Schweiz, Österreich, Bayern, Württemberg und Baden sieht. Ein Abstecher in die Wirtschaft Rossbüchel oder später ins Restaurant Treichli lohnt sich. Nun folgen Wegabschnitte durch Wälder und Wiesen hinunter zum Schloss Wartensee. Von da reist man bequem mit den Appenzeller Bahnen nach Heiden zurück.

Strecke: 6,6 km; Wanderzeit: 1 h 50; Höhenmeter: 156 Meter bergauf, 403 Meter bergab

Von Heiden geht es gemütlich Richtung Bodensee. Bild: PD

Der Wäldler Wonderweg führt auf zwei Routen durch die schöne Vorderländer Gemeinde. Wir wählen die kürzere Strecke: Wald Dorfplatz – Ebni – Höfli – Waldebni – Farenschwendi – Falkenhorst – Obergaden – Wald Dorfplatz. An 19 Orten trifft man auf schöne Plätze, Sehenswürdigkeiten, Besonderheiten oder Aussichtspunkte. Die Orte sind jeweils auf einer Tafel in einem kleinen Holzhäuschen beschrieben. Gut zu wissen: Der Weg ist kinderwagentauglich. Beim Start des Rundwegs hat es einen Spielplatz.

Strecke 7,4 Kilometer; Wanderzeit: 2 h; Höhenmeter: 206

Die Feuerstelle beim Oberen Gäbris mit Blick zum Alpsteinmassiv. Bild: PD

Diese etwas längere Wanderung beginnt beim Parkplatz Landmark am Ruppenpass. Er ist auch mit dem Postauto von Trogen oder Heiden erreichbar. Der Weg Richtung Gäbris windet sich in einer grossen Schlaufe über den Suruggen. Die Aussicht zum Alpstein und übers Rheintal in die vorarlbergischen Alpen ist eindrucksvoll. Unterwegs gibt es Brätelstellen. Gute Verpflegungsmöglichkeiten bieten die Gasthäuser Unterer und Oberer Gäbris. Ausdauernde gehen denselben Weg zurück. Wer müde ist, nimmt im nahen Gais die Bahn.

Strecke: 10,4 km; Wanderzeit: 3 h 7; Höhenmeter: 357

Der neue Landsgemeindeplatz in Trogen. Bild: PD

Wir starten beim Bahnhof Trogen. Wer den neu gestalteten Landsgemeindeplatz noch nicht bestaunt hat, kann dies nun tun. Danach geht es Richtung Tobel. Dort badeten früher Gäste aus nah und fern. Ein stolzes Gebäude zeugt heute noch davon. Weiter geht’s Richtung Chastenloch, wo eine gemütliche Gaststube oder ganz in der Nähe eine lauschige Feuerstelle warten. Das Restaurant Chastenloch hat im Sommer von Mittwoch bis Samstag geöffnet. Wer müde ist, folgt dem Pfad dem Bach entlang und besteigt in Zweibruggen das Postauto. Fitte nehmen den rund 45 Minuten dauernden Aufstieg nach Speicher unter die Füsse. Auf der «Kulturspur Appenzellerland» wandert man weiter von Speicher zurück nach Trogen.

Strecke: 6,4 Kilometer, mit Postauto 3,5 km; Wanderzeit: 2 h 20 bzw. 1 h 5; Höhenmeter: 360 bzw. 87

Die Rundwanderung in Waldstatt bietet interessante Einblicke. Bild: PD

Auf dem Erlebnispfad in und um Waldstatt können Erwachsene und Kinder von Holzwurm Sämi viel rund ums Thema Holz lernen und ausprobieren. Sonnige Wege und ein imposantes Alpsteinpanorama gibt’s obendrein. Die Strecke führt vom Bahnhof Waldstatt über Kneuwis – Bad Säntisblick – Winkfeld wieder nach Waldstatt und ist ausgeschildert. Parkplätze sind beim Mehrzweckgebäude vorhanden. Unterwegs hat es tolle Feuerstellen für eine erholsame Mittagspause. Eine Einkehr ist beim Restaurant Winkfeld möglich (Spielplatz). Es ist am Mittwoch und jeden 1. Sonntag im Monat geschlossen.

Strecke 6,7 km; Wanderzeit 1 h 50; Höhenmeter: 240

Insgesamt fünf Themenwege bietet der Naturerlebnispark Schwägalp-Säntis. Bild: PD

Wer auf der Schwägalp steht, sieht rundherum steile Bergwände. Dennoch lässt sich hier sogar mit dem Kinderwagen eine schöne Rundwanderung unternehmen. Entlang der Alpstrasse geht es Richtung Siebenhütten und Tosegg. Dabei kommt man an verschiedenen Alpwirtschaften vorbei. Nebst weidenden Kühen und Ziegen sind mit etwas Glück Murmeltiere zu beobachten. Etwa 600 Meter nach der Örtlichkeit Tanne zweigt man nach links ab. Der Weg führt durch einen geheimnisvollen Wald zurück zur Schwägalp. Kostenlose Parkplätze sowie ein Restaurant sind bei der Talstation der Säntisbahn vorhanden.

Strecke 6,5 km; Wanderzeit: 1 h 50; Höhenmeter: 210

Auch Kinder haben ihren Plausch am Barfussweg. Bild: PD

Von Jakobsbad nach Gontenbad wandert es sich auch ohne Socken und Schuhe gut. Weiche Wiesenwege wechseln sich ab mit kurzen steinigen oder asphaltierten Streckenabschnitten. Zwischendurch kann man seine müden Füsse auch mal im Bach erfrischen. Beim «Toobeschopf» gibt es einen Kneipp-Brunnen zur Abkühlung. Hier befindet sich auch ein kleines Museum, denn im Gontenmoos wurde früher Torf gestochen. Im «Gädeli» sind Bilder und Werkzeuge von anno dazumal zu sehen. Der Barfussweg ist in beide Gehrichtungen empfehlenswert. Zurück zum Ausgangspunkt oder weiter nach Appenzell geht es jeweils mit den Appenzeller Bahnen. Zahlreiche Restaurants befinden sich am Weg. Direkt am Barfussweg gibt es in Jakobsbad eine Feuerstelle.

Strecke: 5,3 km; Wanderzeit: 1 h 30; Höhenmeter: 69 bergauf, 83 bergab

Zahlreiche Bänklein laden rund um Appenzell zum Ausruhen. Bild: PD

Der Rundweg führt von der farbenfrohen Hauptgasse zum Landsgemeindeplatz in Appenzell. Vorbei am Park des Gymnasiums verlässt man das Dorf und umrundet es auf aussichtsreichen Wegen, die über kleinere und grössere Brücken und an mehreren Kapellen vorbeiführen. Unterwegs gibt es immer wieder Einkehrmöglichkeiten. Der Weg ist ausgeschildert mit «Rondom Appezöll» und kann in beide Richtungen begangen werden.

Strecke: 7,5 km: Wanderzeit: 2 h; Höhenmeter: 175

