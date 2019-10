In Innerrhoden wird ein neuer Nationalrat bestimmt, der Ständerat wurde bereits an der Landsgemeinde gewählt. Die FDP Ausserrhoden möchte den Nationalratssitz mit Jennifer Abderhalden zurückholen, die Wiederwahl von Ständerat Andrea Caroni scheint so gut wie sicher. Zudem wird heute über den Teilzonenplan Bahnhof Herisau abgestimmt und vier weitere lokale Urnengänge stehen auf dem Programm.

Live Appenzeller Wahlticker: Holt die FDP den Ausserrhoder Nationalratssitz zurück? +++ Wie weiter beim Bahnhof Herisau? In Innerrhoden wird ein neuer Nationalrat bestimmt, der Ständerat wurde bereits an der Landsgemeinde gewählt. Die FDP Ausserrhoden möchte den Nationalratssitz mit Jennifer Abderhalden zurückholen, die Wiederwahl von Ständerat Andrea Caroni scheint so gut wie sicher. Zudem wird heute über den Teilzonenplan Bahnhof Herisau abgestimmt und vier weitere lokale Urnengänge stehen auf dem Programm. Natascha Arsic

Die Ausgangslage in Appenzell Innerrhoden

Nationalrat: 1 Sitz, (bisher Daniel Fässler, CVP), Rücktritt: Daniel Fässler (CVP). Er ist in den Ständerat gewählt worden.

Ständerat: 1 Sitz, (bisher Daniel Fässler, CVP). Er ist nach dem Rücktritt von Ivo Bischofberger (CVP) nachgerückt.

Die Ausgangslage in Appenzell Ausserrhoden

Nationalrat: 1 Sitz, (bisher David Zuberbühler, SVP), keine Rücktritte

Ständerat: 1 Sitz, (bisher Andrea Caroni, FDP), keine Rücktritte

Die Ereignisse im Liveticker

11:22 Uhr

Martin Pfister postet diese Bild auf Facebook am Morgen des Wahlsonntags:

11:19 Uhr

(sda) Die Wahlen im Appenzellerland sind übersichtlich: In Ausserrhoden will die FDP mit Jennifer Abderhalden ihren vor vier Jahren an die SVP verlorenen Nationalratssitz zurückerobern. Für David Zuberbühler (SVP) wird es eng, zumal die SP auf eine Kandidatur verzichtet und stattdessen mit der FDP paktiert.

So gut wie sicher scheint die Wiederwahl von Ständerat Andrea Caroni (FDP). Er wird zwar vom Herisauer Lokalpolitiker Reto Sonderegger (SVP) herausgefordert, allerdings gegen den Willen der Partei. Die SVP empfiehlt offiziell Caroni.

In Appenzell Innerrhoden wurde Daniel Fässler (CVP) bereits an der Landsgemeinde zum neuen Ständerat gewählt. Um den vormaligen Sitz Fässlers im Nationalrat kämpfen Gesundheitsdirektorin Antonia Fässler und alt Säckelmeister Thomas Rechsteiner (beide CVP). Zudem kandidieren der amtierende Säckelmeister Ruedi Eberle (SVP) und der Sozialpädagoge Martin Pfister (SP).

11:18 Uhr

Auch im Appenzellerland werden an diesem Sonntag die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger gezählt. In den höheren Lagen dürfte wohl schon seit dem Morgen die Sonne strahlen. Welche Kandidaten heute vor Freude strahlen, wird sich im Verlauf des Tages zeigen. Neben den Nationalratswahlen und der Ausserrhoder Ständeratswahl haben auch noch fünf kommunale Urnengänge stattgefunden: in Herisau, Walzenhausen, Rehetobel, Schwellbrunn und Speicher. Das Wahlstübli in Herisau öffnet um 11.30 Uhr seine Tore. Ab 12 Uhr geht es mit der Verkündung der ersten Resultate los.