Zeitzeuge in Walzenhausen wird restauriert

Appenzeller Vorderland Zeitzeuge in Walzenhausen restauriert: Haus im Güetli dokumentiert Kantons- und Gemeindegeschichte Das stattliche Fabrikantenhaus im Weiler Güetli wurde in den letzten Monaten sorgfältig restauriert. Das Haus dokumentiert Kantons- und Gemeindegeschichte, führte doch hier Konrad Keller-Künzler mit der Gemeinde-Ersparniskasse die kommunale Bank. Zugleich war er von 1919 bis 1943 Mitglied der Ausserrhoder Regierung. Peter Eggenberger 07.03.2022, 11.50 Uhr

Das historisch bedeutsamen Fabrikantenhaus im Güetli, Walzenhausen, erstrahlt heute in neuem Glanz. Bild: PE

Das stattliche, an der Durchgangsstrasse Walzenhausen – Berneck/Oberegg gelegene Gebäude zeugt bis heute von der seinerzeitigen Blüte der Stickereiindustrie im Vorderland. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaut, wurde das Haus 1906 von Konrad Keller (1876–1952) erworben. Auch er war in der Stickereibranche tätig. Zudem führte er einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb, von dem er sich mit dem Einstieg in die Politik trennte.