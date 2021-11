Wolfhalden will Klarheit bei Auszonungen schaffen

Appenzeller Vorderland Kein Open Air, aber Weichenstellung bei der Schulraumplanung und den umstrittenen Auszonungen: Wolfhalden steht vor einem wichtigen Jahr Der Voranschlag der Gemeinde Wolfhalden für das kommende Jahr ist unspektakulär. 2022 hat es für die Vorderländer dennoch in sich. Sie wollen Klarheit schaffen, wie sie die Zukunft der Schulinfrastruktur gestalten und wie sie die heiklen Auszonungen angehen möchten. David Scarano 11.11.2021, 11.59 Uhr

Der Start des Bauprojekts der Liegenschaft Dorf 2 wurde um ein Jahr verschoben. Bild: APZ

Der Gemeinde Wolfhalden geht es finanziell gut. Gemeindepräsident Gino Pauletti sagte an der Orientierungsversammlung am Mittwochabend stolz:

«Wir sind absolut schuldenfrei.»

Im kommenden Jahr rechnet der Gemeinderat bei Ausgaben von knapp 9,86 Millionen Franken mit einem Aufwandüberschuss von rund 470'000 Franken. Die gut gefüllte Vorderländer Kasse wird dies verkraften. Allerdings würde es nicht verwundern, wenn aus den roten Zahlen am Jahresende erneut schwarze werden.

Gino Pauletti, Gemeindepräsident von Wolfhalden. Bild: PD

Der Gemeinderat legt zum vierten Mal in Folge ein defizitäres Budget vor. In den Jahren 2019 und 2020 schlossen die Voranschläge aber deutlich besser ab. Und 2021 wird sich dies wiederholen. Wie Pauletti den rund zwei Dutzend Anwesenden ausführte, ging man von einem Rückschlag von 850'000 Franken aus. Die Steuereinnahmen fallen jedoch wieder höher aus. Der Gemeindepräsident bezifferte das derzeitige Plus auf 600'000 Franken. Und noch sei das Steuerjahr nicht zu Ende.

Höhere Schulkosten

Im unspektakulären Voranschlag 2022 Wolfhaldens fallen zwei Punkte auf. Die Schulkosten nehmen im Vergleich zum Vorjahr um rund 300'000 Franken zu. Pauletti führte dies nicht nur auf die steigenden Schülerzahlen zurück. Entscheidend sei auch die vom Kanton verfügte 1:1-Betreuung eines Sonderschülers.

Im Vergleich zum Voranschlag 2021 ist auch das Investitionsvolumen höher. Das geht auf die Verschiebung des Starts des Bauprojekts Dorf 2 zurück. Die Materialknappheit und die damit verbundenen hohen Kosten sowie fehlende Konkurrenzofferten haben den Gemeinderat dazu bewogen, die Bauarbeiten auf Frühjahr 2022 zu verschieben.

Gewerbeausstellung verschoben

Das kommende Jahr wird in Wolfhalden gesellschaftlich ärmer ausfallen. Pauletti gab bekannt, dass das Gratis-Open-Air Rock the Wolves erneut nicht stattfinden wird. Zudem ist die Gewerbeausstellung auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

2022 hat es für die Gemeinde dennoch in sich. Der Gemeinderat möchte in zwei zentralen Angelegenheiten die Weichen stellen. Wolfhalden gehört zu jenen sieben Ausserrhoder Gemeinden, die ihre Bauzonen reduzieren müssen. Wo und wie sie die 20'000 Quadratmeter auszonen wird, ist allerdings offen. Ebenfalls ungeklärt ist, wie solche Auszonungen entschädigt werden. «Für alle ist es Neuland», sagte Pauletti. Die Planungszonen wurde nun um zwei Jahre verlängert.

In einem nächsten Schritt wird der kommunale Richtplan finalisiert und dem Kanton zur Vorprüfung vorgelegt. Danach gehe es mit der Zonenplanrevision ans Eingemachte, so der Gemeindepräsident. «Heute in einem Jahr sollten wir Klarheit haben.»

Auch die 2020 in Angriff genommene Schulraumplanung wird im kommenden Jahr Konturen annehmen. Dabei ist eine Reduktion der Anzahl Schulhäuser eine Option.