APPENZELLER-TICKER: Unterhaltungsnachmittag der MG Reute

12:10 Uhr Mittwoch, 19. Oktober

Einbruch in Geschäftshaus in Herisau

In der Nacht auf Mittwoch ist eine unbekannte Täterschaft in Herisau in ein Geschäftshaus eingebrochen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurde Bargeld entwendet.

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich an der St. Gallerstrasse gewaltsam Zutritt in ein Geschäftshaus. Die Täterschaft durchsuchte die Räumlichkeiten und Schränke des Betriebes nach Bargeld und entwendete einen Kassenbetrag im Wert von einigen tausend Franken. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund hundert Franken geschätzt. Für die Spurensicherung am Einbruchsort wurde der Kriminaltechnische Dienst aufgeboten. (kpar)