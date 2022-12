08:43 Uhr Freitag, 2. Dezember

Unfall nach Sekundenschlaf

Am Donnerstagabend ist in Hundwil eine Autofahrerin nach einem Sekundenschlaf verunfallt. Die Lenkerin blieb unverletzt. Ihren Führerausweis musste sie noch auf der Unfallstelle abgeben.

Wie die Ausserrhoder Kantonspolizei mitteilt, fuhr, eine 64-jährige Lenkerin kurz vor 21.45 Uhr mit ihrem Personenwagen von Waldstatt kommend auf der Hauptstrasse in Richtung Appenzell. Im Bereich Dorf nickte sie kurz ein, kam dabei über die Gegenfahrbahn sowie den angrenzenden Strassenrand und kollidierte dort mit einem Zaun. Am Fahrzeug und dem Zaun entstand Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken. (kpar)