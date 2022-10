APPENZELLER-TICKER: Traumwetter im Alpstein

12:02 Uhr Sonntag, 16. OKTOBER

Selbstunfall mit Motorrad in Teufen

Sachschaden ist am Samstag bei einem Selbstunfall in Teufen entstanden. Ein 22-jähriger Lenker fuhr kurz nach 13.30 Uhr auf der Speicherstrasse in Richtung Teufen. Nach dem Steineggerwald verlor er gemäss einer Mitteilung der Ausserrhoder Kantonspolizei in einer Linkskurve die Herrschaft über sein Motorrad und stürzte. Am Motorrad entstand Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken. Der Lenker blieb unverletzt. (kpar)