APPENZELLER-TICKER: SVP AR fasst Parolen

10:39 Uhr Donnerstag, 1.September

65 Jahre Gebrüder Hörler beim Alpenbitter

Am 1. September 1987 trat Edi Hörler die Arbeitsstelle als Mitarbeiter Fabrikation bei der Firma Appenzeller Alpenbitter AG an. Als heutiger Leiter Fabrikation ist Edi Hörler nebst der Herstellung des Alpenbitters auch für die Produktion und die Entwicklung aller Eigenprodukte, wie Rahmlikör, Abbacella oder GIN27 verantwortlich. Zusammen mit den Geheimnisträgern zählt er zu den wichtigsten Personen im Unternehmen. «Seit 35 Jahren stecken in jeder Flasche Alpenbitter sein grosses Wissen, seine Leidenschaft und seine Präzision», schreibt das Unternehmen in der Medienmitteilung.

Just Hörler ist seit dem 1. Juni 1992 bei der Appenzeller Alpenbitter AG angestellt. Sein Stellenbeschrieb lautet seit 30 Jahren «Allrounder mit Einsatz in diversen Abteilungen». Ein Allrounder bedeutet eine «wendige, vielseitig interessierte Person, die Kenntnisse und Fähigkeiten auf zahlreichen Gebieten besitzt und anwendet». Wenn handwerkliches Geschick, praktische Lösungen oder die zündende Idee gefordert sind, dann sei Just die erste Adresse. Es gebe kaum eine Abteilung in der Firma, in der Just noch nicht geglänzt habe. (pd)