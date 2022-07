APPENZELLER-TICKER: Spurrinnen eliminiert

10:53 Uhr Mittwoch, 20. Juli

Mitarbeitende der Gemeinde Bühler sparten 168 Kilogramm CO2 ein

An der Aktion «bike to work» nahmen 15 Mitarbeitende aus den Bereichen Heim und Verwaltung der Gemeinde Bühler teil. Bild: PD

Im Juni nahmen das erste Mal vier Teams aus den Bereichen Heim und Verwaltung der Gemeinde Bühler an der Challenge Bike to work teil. Während 30 Tagen legten die fünfzehn Teilnehmenden gemäss einer Medienmitteilung 1’166 Kilometer Arbeitsweg mit dem Velo, dem ÖV oder zu Fuss zurück. Bike to work ist eine schweizweite Aktion zur Gesundheitsförderung in Unternehmen. Jedes Jahr treten rund 80’000 Pendelnde in die Pedale und setzen das Velo und die eigene Muskelkraft auf ihrem Arbeitsweg ein. Gemäss der gesamtschweizerischen Auswertung wurden in Bühler 205 Velotagen rund 168 Kilogramm CO2 eingespart. Top 3 nach Kilometern sind: Corina Ramseier (Zivilstandsamt / Verwaltung) mit 253 zurückgelegten Kilometern, Torsten Frömmig (Heim) mit 165 Kilometern und Bettina Studer (Heim) mit 160 Kilometern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer würden nächstes Jahr wieder mitmachen, weil es Spass gemacht habe, heisst es in der Mitteilung. (gk)