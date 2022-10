Appenzeller Ticker

17:16 Uhr Mittwoch, 5. Oktober

Frauen des FC Appenzell und des FC Bühler spielen 5:5

Am Dienstagabend führte vor beachtlicher Zuschauerkulisse im 1. Liga-Frauenspiel auf dem Sportplatz zuerst Appenzell 1:0, zur Pause stand es 2:1 für die Gäste, dann lag Appenzell 3:2 vorne, in der 86. Minute lautete das Resultat 5:3 für Bühler und nach 95 Minuten stand es 5:5 Unentschieden. Der Innerrhoder Trainer Juan Isler sprach am Ende denn auch von einem glücklichen aber verdienten Punkt, während dies der Bühlerer Spielleiter Andy Jurt etwas anders sah.

Jubilarin Larissa Mazenauer. Bild: PD

Beide Teams konnten sich damit in der Tabelle nicht verbessern, aber Appenzell ist damit nicht abgeschlagen und Bühler liegt nicht weit vom Mittelfeld entfernt. Mangels Alternativen stand bei Appenzell die eigentliche zurückgetretene Anna Frei im Tor. Bei den Gästen wirkte Tamara Müller mit, welche in der letzten Saison noch die Farben von Appenzell trug. Laut einer Statistik des Fussballverbandes trug bei Appenzell Larissa Mazenauer seit 2013 bei den Frauen des FCA 150 Spiele aus und stand dabei über 12 000 Minuten im Einsatz.

Wechselnde Führung

In den ersten Minuten sahen Barbara Dorsa und Larissa Mazenauer von der aus Meistersrüte stammenden Bühlerer Torwartin Joëlle Büchler gehalten. Auf der anderen Seite blieb auch die einheimische Keeperin erfolgreich. In der 15. Minute durften dann die Einheimischen jubeln, als die aus dem Puschlav stammende Barbara Dorsa unter den Augen ihrer extra angereisten Eltern Corinne Schiegg bediente, welche mit einem herrlichen Schuss von rechts ins linke Eck Appenzell mit 1:0 in Führung schoss. Fünf Minuten später gelang aber Leandra Heeb nach einem weiten Zuspiel der 1:1 Ausgleich. In der Folge rettete die Gästetor-Hüterin vor der stark spielenden Barbara Dorsa und Appenzell bekundete etwas Mühe im Mittefeld. Als in der 29. Minute Bühler auf der linken Seite durchbrach verwertete Sabrina Ehrbar das Zuspiel in die Mitte zur 2:1 Führung für die Ausserrhoderinnen. Noch vor dem Seitenwechsel verfehlte ein Kopfball von Ronja Mock das einheimische Gehäuse und auf der anderen Seite sah Larissa Mazenauer ihren Schuss gehalten.

Weiterhin hin und her

Nach Wiederbeginn wurde ein Tor von Barbara Dorsa wegen einem Foulspiel an der gegnerischen Hüterin annulliert. In der 54. Minute konnte aber «Bibo» Dorsa nach Störarbeit von Mellissa Schenk eine Rückgabe an die Ausserrhoder-Torhüterin erlaufen und von links mit einem Schuss ins rechte Eck zum 2:2 ausgleichen. Auf der anderen Seite konnte sich auch Anna Frei auszeichnen. In der 64. Minute entschied der Schiedsrichter bei einem Zweikampf zweier Akteurinnen auf Freistoss für Appenzell. Diesen versenkte Fabienne Weissinger aus rund 25 Meter mit einem wuchtigen Geschoss unter die Latte zum 3:2 für Appenzell. Bei einem Corner von Pascale Engetschwiler rettete eine Ausserrhoderin ein weiteres Gegentor und als eine Gästeakteurin alleine vor Anna Frei auftauchte konnte sich die Torhüterin auszeichnen. In der 71. Minute setzte auf der linken Seite Claudia Ribeiro Ferreira im Laufduell durch und erzielte den 3:3 Ausgleich. Anschliessend rettete die Gäste-Torwartin herauslaufend. In der 80. Minute fiel nach einem Eckball aus einer unübersichtlichen Situation durch Leandra Heeb das 4:3 für Bühler. In der 86. Minute doppelte Leandra Heeb mit ihrem dritten Treffer nach und Appenzell lag 3:5 zurück. Bereits 60 Sekunden später kam Appenzell wieder auf 4:5 heran. Brigitte Koster konnte einen Ball der gegnerischen Abwehr abfangen und ihr abgelenkter Schuss landete bei Barbara Dorsa, welche sich im Fünfmeter-Raum am richtigen Ort befand und das Leder im Tor unterbringen konnte. In der Nachspielzeit machten die Innerrhoderinnen nochmals mächtig Druck und kamen unter anderem durch Zoe Fässler zu mehreren Möglichkeiten. Wenige Sekunden vor dem Ende foulte die anschliessend noch gelb/rot sehende Nadja Loser im Bühlerer Sechszehner Barbara Dorsa und Elisabeth Inauen verwandelte den anschliessend Elfmeter gekonnt zum 5:5 Ausgleich.

Trainer Juan Isler sprach von einer guten Leistung seines Teams, wenn auch die Abwehr etwas zu einfache Tore erhalten habe. Besonders lobte er Barbara Dorsa. Andy Jurt vom FC Bühler sah die Leistung seiner Equipe vom letzten Spiel bestätigt und lobte den Kampfgeist seiner Frauen. (mk)