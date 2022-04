Appenzeller News: So verbringt Monika Rüegg Bless Ostern

13:19 Uhr Freitag, 15. April

Appenzeller Stürmer Sepp Peterer trifft gegen Neckertal-Degersheim doppelt

Nach einer guten ersten Halbzeit und einer 1:0 Führung geriet die 1. Mannschaft des FC Appenzell gegen Neckertal-Degersheim in der zweiten Hälfte in Rückstand, konnte aber in den letzten Sekunden immerhin noch den verdienten Ausgleich 2:2 erzielen.

Doppeltorschütze Sepp Peterer vom FC Appenzell. Bild: Martin Kradolfer

Trainer Alexandro Isler war insgesamt mit der Leistung seiner Spieler nicht zufrieden. Gegenüber dem (schlechten) Spiel vom letzten Wochenende in Wittenbach konnten sich die Innerrhoder in der ersten Halbzeit steigern, waren die bessere Mannschaft und hatten Chancen für eine noch grössere Führung. In den zweiten 45 Minuten agierten die Einheimischen auf dem Kunstrasen Wühre nicht mehr so konzentriert und kamen - auch durch eine ab der 40. Minute notwendig gewordene Umstellung - nicht mehr richtig ins Spiel. Die Gäste konnten ihr Spiel mit weiten Bällen und Kopfballverlängerungen ausnutzen und die Partie drehen. Insgesamt boten die Appenzeller nach dem Pausentee aber zu wenig. Obwohl sie das Spiel eigentlich mehrheitlich im Griff hatten, mussten sie am Ende auch froh sein, noch den Ausgleich erzielt zu haben.

Führung durch Sepp Peterer

In der 10. Minute wurde Simon Baumann mit einem langem Ball von Michael Dörig lanciert, konnte sich auf der rechten Seite durchsetzen und in der Mitte Sepp Peterer bedienen, welcher gegen den Torhüter und einen Abwehrspieler zum 1:0 einschiessen konnte. In der Folge gelangte Simon Baumann nach seinem Schuss zu einem Eckball und auf der anderen Seite rettete der aufmerksame Torhüter Michael Räss herauslaufend. Nach einem Eckball streifte in der 20. Minute ein Kopfball von Lars Schneider die Latte. Nach einer guten Kombination strich ein Schuss von Sepp Peterer am Tor vorbei. Nach einer runden halben Stunde setzten sich die Untertoggenburger im Strafraum der Einheimischen kurzfristig fest, erzielten aber den Ausgleich nicht. In der 37. Minute scheitere Jonas Signer nach einem Angriff über die linke Seite am gegnerischen Torhüter. Fünf Minuten vor dem Pausentee musste sich Michael Büchler verletzungshalber auswechseln lassen. Kurz vor dem Seitenwechsel rettete der Gästetorwart herlaufend vor Sepp Peterer, welcher insgesamt mit viel Einsatz spielte. Die Innerrhoder verzeichneten bis hierher mehr gefährliche Angriffe und mehr Tormöglichkeiten als die besser rangierten Gäste.

Ausgleich durch Sepp Peterer

Nach Wiederbeginn gelang es den Gästen mehr Druck zu erzeugen. Nach einem Freistoss und einem Kopfball flog ein erster Schuss deutlich über das Gehäuse. In der 55. Minute rettete zuerst Hüter Michael Räss mit einer sehr guten Parade zur Ecke. Beim anschliessenden Cornerball gelangte die gegnerische Nummer drei, Dimitri Büchler, nach einem verlängerten Kopfball eines Mitspielers mit dem Kopf aus kurzer Distanz zum 1:1 Ausgleich. Freistehend traf ein Degersheimer mit einem weiteren Ball per Kopf das Ziel nicht.

Nach dem den Platzherren einige Zeit nicht viel gelang, konnten sie in der Folge selber wieder etwas mehr Druck nach vorne erzeugen. Bei Möglichkeiten der Einheimischen zielte zuerst Jonas Signer zu hoch und wenige Zeit danach rettete die Gästeabwehr in höchster Not. Gegenüber konnte sich auch Keeper Michael Räss mit zwei guten Abwehren auszeichnen. In der 76. Minute war er dann machtlos als Ron Lieberherr wenige Meter vor dem Tor zum 1:2 einschiessen konnte. Einige Akteure sahen eine Abseitsposition, wobei gemäss dem Schiedsrichter-Inspizienten der Treffer korrekt und der Unparteiische insgesamt ein guter 3. Liga-Schieds richter war, vor allem läuferisch. Appenzell gelang es wieder vermehrt Akzente nach vorne zu setzen, während Degersheim vor allem durch viele Spielerwechsel versuchte den Spielfluss zu hemmen.

In der 85. Minute zielte der gut ins Spiel integrierte Simon Baumann zu hoch und 180 Sekunden weiter scheiterte er am Gästetorwart. In der 92. Minute durften die Einheimischen doch noch jubeln. Nach einem Zuspiel von Simon Baumann wehrte der Torhüter der Neckertaler einen ersten Schuss von Sepp Peterer noch ab, aber der Nachschuss landete zum 2:2 im Netz. (mk)

Appenzell spielte gegen Necktal-Degersheim mit: Michael Räss; Andrej Hörler, Leon Keller, Lars Schneider, Mario Breitenmoser (ab 83. Minute Luca Kid); Michael Dörig, Fabian Koller (ab 70. Minute Sokol Shabani); Michael Büchler (ab 40. Minute Mohamed Omar Ali), Jonas Signer, Simon Baumann; Sepp Peterer.