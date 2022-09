APPENZELLER-TICKER: So schön war die Viehschau Speicher

08:36 Uhr Donnerstag, 22. September

Appenzell Ausserrhoden reist als Gastkanton ans Zürcher Sechseläuten 2024 – 250'000 Franken aus dem Lotteriefonds gesprochen

Eigentlich wollte der Kanton bereits 2021 am Sechseläuten teilnehmen. Nach den Absagen aufgrund von Corona wird Appenzell Ausserrhoden nun im Jahr 2024 Gastkanton am Zürcher Traditionsanlass sein, schreibt die Kantonskanzlei in einer Medienmitteilung. Appenzell Ausserrhoden war bis anhin noch nie Gast am Sechseläuten, auch wenn er schon mehrere Einladungen erhielt.

Umso mehr zeigt sich der Regierungsrat in der Mitteilung erfreut, nach verschiedenen Teilnahmen an eidgenössischen Festen, auch am Sechseläuten teilnehmen zu können. Als kleiner Kanton achte Appenzell Ausserrhoden stets darauf, so wird in der Mitteilung hervorgehoben, dass seine Auftritte an Festanlässen in anderen Kantonen in einem für die kantonalen Finanzen verträglichen Mass stattfinden.

Der Böögg auf dem Zürcher Sechseläutenplatz: 2024 lernt ihn der Kanton Appenzell Ausserrhoden aus der Nähe kennen. Bild: Steffen Schmidt / KEYSTONE

Angesprochen ist damit die Budgetfrage: Für die Teilnahme am Sechseläuten 2024 hat der Regierungsrat einen Beitrag von 250‘000 Franken aus dem Lotteriefonds gesprochen. Der Regierungsrat sei überzeugt, dass die bestehenden Verbindungen zu Kanton, Stadt und auch der Wirtschaftsmetropole Zürich durch die Teilnahme am Sechseläuten 2024 gestärkt werden können. Konkret solle der Gastauftritt die Gelegenheit bieten, den Wohn-, Tourismus- und Wirtschaftsstandort Appenzell Ausserrhoden, aber auch dessen Kultur und das gelebte Brauchtum nach Zürich zu bringen.

Geplant sind Präsenzen auf dem Lindenhof, am sonntäglichen Kinderumzug sowie am Zug der Zünfte am «Sächsilüüte-Montag». Zur Zusage des Kantons lässt sich das Zünfte-Zentralkomitee ZZZ erfreut zitieren: «Damit hat sich nun seit 1991 noch der letzte Deutschschweizer Kanton zur erstmaligen Teilnahme als offizieller Gast am Sechseläuten entschlossen.» Stattfinden wird das Sechseläuten vom 12. bis 15. April 2024. (pd/ok)