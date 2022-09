APPENZELLER-TICKER: Schwendner Chölbi feiert 50-Jahr-Jubiläum

09:49 Uhr Montag, 5.September

Mazenauer und Hofstetter überlegene CH-Meister

Die letzten Einzeltitelkämpfe in den Kategorien U20 und U23 fanden über das Wochenende in Genf statt. Teufen feierte zwei überlegene Goldmedaillen, dazu kam eine Silbermedaille

Eine Klasse für sich: Miryam Mazenauer Bild: PD

Miryam Mazenauer bleibt national auch in diesem Jahr eine Klasse für sich. Wo immer sie im Kugelstossen antrat, ging sie als überlegene Siegerin mit ausgeglichenen Weiten um die 15 Meter vom Platz. In Genf demonstrierte die Drehstösserin ein weiteres Mal ihre nationale Klasse. Sie gewann mit 1.22 Meter Vorsprung mit der besten Weite in dieser Saison von 15.33 Meter und avanciert immer mehr zur Serienmeisterin, in Genf in der Kategorie U23. In ähnlicher Dominanz bestätigte Valentin Hofstetter seine Überlegenheit im Dreisprung in der Kategorie U23. Der Herisauer im Teufner Dress gewann mit guten 14.41 Meter und einem Vorsprung von 1.18 Meter. In seinem Sog gelang auch Andrin Ottiger ein guter Wettkampf. Mit 11.65m reihte er sich als 6. ein. In drei Disziplinen startete Antonia Gmünder. Sie verblüffte zum Saisonabschluss über 100m Hürden mit einer grossartigen neuen persönlichen Bestleistung von 13.92 sec, damit gewann sie überraschend Silber. In den weiteren Disziplinen gelang es der U 23 Athletin nicht mehr ihr Potential abzurufen. Im Kugelstossen belegte sie mit 11.16m Platz 9 und im Weitsprung genügten 5.38m zu Platz 11. Im Weitsprung der Kategorie U 18 schaffte Lorena Lenzi die Qualifikation für diese SM. Für sie galt es Wettkampferfahrungen zu sammeln. Mit 5.16 konnte sie ihre Bestform nicht abrufen und belegte schlussendlich Rang 12. (hk)