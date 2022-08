APPENZELLER-TICKER: Erweiterungsbau soll Platzproblem lösen

10:29 Uhr Freitag, 26. August

Schwellbrunn: Schulhaus-Erweiterungsbau soll Platzproblem lösen

Steigende Schülerzahlen in Schwellbrunn: Der Urnengang für den neuen Schulraum ist für November 2023 geplant.

Am Donnerstagabend hat der Gemeinderat Schwellbrunn die Bevölkerung zum Thema Schulraumentwicklung und Schulraumbedarf orientiert. Schulpräsident Reto Roveda teilte gemäss Medienmitteilung der Gemeindekanzlei mit, dass die Schülerzahlen und damit auch die Anzahl Klassen bis ins Schuljahr 2026/2027 kontinuierlich ansteigen. Im Schuljahr 2026/2027 werden über alle Zyklen voraussichtlich 265 beschult. Dies sind fast 100 Schüler mehr als im Schuljahr 2012/2013. Die Zunahme der Schülerzahlen liege somit bei 30 Prozent. Im Schulhaus Sommertal wird der Bedarf an Schulräumen jährlich steigen. Es werden bereits Gruppenräume aufgelöst und neu als Schulzimmer genutzt. Die Bibliothek wird ab 2025/2026 als Klassenzimmer genutzt. Ein weiteres Zusammenrücken sei in den bestehenden Räumlichkeiten nicht möglich, heisst es im Communiqué.

Eine vom Gemeinderat gebildete Arbeitsgruppe, unter der Leitung von Gemeinderat Roland Danuser, hat sich in mehreren Sitzungen dieser Sachlage angenommen. Sämtliche gemeindeeigenen Liegenschaft wurden in die Lösungsfindung einbezogen. Eine nachhaltige Lösung konnte mit den bestehenden Rahmenbedingungen nicht gefunden werden. Unter anderem solle die Aula nicht umgenutzt werden, da sie unter anderem für den Musikunterricht, in den Themenwochen als «Schulzimmer» für den Zyklus 3, und für kurze Sport- und Bewegungsübungen benötigt werde. Bauliche Massnahmen für eine Umnutzung der Aula würden rund 200000 Franken kosten, welche sinnvoller investiert werden könnten. Da der Raum der Bibliothek ab Sommer 2026 für die Lernlandschaft der Oberstufe benötigt wird, muss gemäss Mitteilung für die Bibliothek ein neuer Raum gefunden werden. Die Bibliothek sei stark in den Lehrplan 21 eingebunden, weshalb sie in der Nähe des Schulhauses bleiben müsse. Von der Arbeitsgruppe wurden weitere Möglichkeiten wie Containerlösung oder Schüler in umliegenden Gemeinden zu beschulen geprüft. Beide Optionen werden als nicht nachhaltig beurteilt. Aktuell besteht keine Gewährleistung, dass die Schüler in den umliegenden Gemeinden beschult werden könnten. Zudem könnten die finanziellen Mittel für die Beschulung nachhaltiger in eine längerfristige Lösung in Schwellbrunn investiert werden.

So ist die Arbeitsgruppe laut Communiqué der Ansicht, dass ein Erweiterungsbau die richtige Lösung für die Zukunft ist. Vom Gemeinderat wurden die Kosten für ein Vorprojekt in der Höhe von 17700 Franken genehmigt. Im Frühling 2023 wird der Gemeinderat über das Projekt befinden und es voraussichtlich zur Abstimmung verabschieden. Die Abstimmung für den neuen Schulraum ist für November 2023 geplant. So kann im Frühling 2024 die Baueingabe erfolgen und im Herbst 2024 mit dem Bau begonnen werden. Es wird mit einer Bauzeit von rund neun Monaten gerechnet. Damit würden die neuen Schulräumlichkeiten auf das Schuljahr 2025/2026 zur Verfügung stehen. Der Gemeinderat teilt mit, dass über das weitere Vorgehen informiert, wenn neue Informationen vorliegen. (gk)