Appenzeller News: Niederlage für den FC Appenzell

14:59 Uhr Dienstag, 7. Juni

Appenzeller können Rückstand nicht mehr aufholen

In der ersten Hälfte verzeichneten die 3. Liga-Fussballer des FC Appenzell beim zweitplatzierten Brühl St.Gallen mehr Chancen. Als in der zweiten Hälfte die Kräfte nachliessen, gerieten die Innerrhoder mit 0:3 in Rückstand, kamen aber durch zwei Treffer wieder heran. Am Ende setzte es dann gegen ein Brühl mit etwas mehr Biss eine 2:4 Niederlage ab.

Gegenüber der am letzten Freitag gewonnen Partie mussten die Appenzeller unter anderem auf Leon Keller, Fabian Koller, Florian Dörig und Michael Büchler verzichten. Das Kader umfasste gegen Brühl «nur» noch 15 Spieler gegenüber 18 gegen Teufen. Insgesamt kämpften aber die Innerrhoder am Pfingstmontag ausgezeichnet. Leider konnten die Möglichkeiten in der guten ersten Hälfte nicht genutzt werden. Während 20 Minuten in den zweiten 45 Minuten lief es dann nicht mehr so vortrefflich. Aber dann konnten sich die Gäste wieder steigern. Als sie auf 2:3 herankamen und den Ausgleich suchten, mussten sich noch den vierten Gegentreffer hinnehmen. Insgesamt wollten die noch um den Aufstieg spielenden St.Galler wohl etwas mehr und gewannen nicht unverdient. Die Appenzeller haben aber bewiesen, dass sie an guten Tagen gegen alle Mannschaften in dieser Gruppe mithalten können.

Bewundernswerte Kombinationen

Die Gäste begangen im Paul Grüninger-Stadion (Krontal) mit Tribüne stark und spielten nach vorne. Es waren mehrere schöne Aktionen über mehrere Stationen zu bewundern. Nach gutem Zusammenspiel zielte Sokol Shabani in der 7. Minute daneben. Nur langsam konnten auch die in der Tenuefarbe Khaki antretenden St.Galler einige Akzente nach vorne setzen. Nach einem Angriff über drei Stationen fand Sepp Peterer das Gehäuse nicht und wenig später hielt der einheimische Schlussmann einen Knaller von Lars Manser. Nach einer knappen halben Stunde verzeichneten auch die Einheimischen eine grosse Chance, aber der Ball zischte knapp am Tor vorbei. Und nach gut 30 Minuten wehrte Torhüter Michael Räss nach einem Angriff über links ab.

Kevin Streule mit guten Aktionen

Nach fünf Minuten in der zweiten Hälfte stand ein Brühler bei einer gefährlichen Aktion im Abseits und dann zielten die Einheimischen am Tor vorbei. Vor dem gegenüberliegenden Tor schoss der eingewechselte Kevin Streule nach einem Corner zu hoch. Praktisch im Gegenzug gerieten die Gäste in der 57. Minute mit 0:1 Rückstand. Nach einem Zuspiel in die Mitte konnte ein St.Galler den Ball an Michael Räss vorbei schieben. Nach einer guten Stunde zielte Kevin Streule links daneben. In der 69. Minute wurde auf der rechten Seite die Nummer elf der Platzherren frei gespielt und Appenzell lag nach einem Abschluss ins weite Eck mit 0:2 zurück. 600 Sekunden weiter stand es nach einem Zuspiel von rechts in die Mitte und einem Abschluss aus sechs Meter aus Appenzeller Sicht 0:3. Die Elf aus dem Alpstein gab aber nicht auf. Vorerst wurde ein Tor von Kevin Streule wegen einem Handspiel annulliert. In der 84. Minute traf dann aber derselbe Akteur nach einem Zuspiel von Jonas Signer mit einem Schuss aus 16 Meter zum 1:3 ins Torkreuz. Drei Minuten später kam es noch besser. Andrej Hörler verwertete einen weiten Ball von Mohamed Omar Ali mit dem Kopf via Pfosten zum 2:3 Anschlusstreffer. Die Gäste forcierten nun noch mehr die Offensive, mussten. In der 89. Minute fiel dann aber nach einer Flanke von links durch einen Kopfball noch das vierte Tor für die Einheimischen. So wurden die Appenzeller für ihre gute Leistung nicht belohnt. (mk)

Appenzell spielte bei Brühl St.Gallen mit: Michael Räss; Andrej Hörler, Lars Schneider, Mario Breitenmoser, Lorenz Keller (ab 72. Minute Marvin Schneider); Michael Dörig, Sokol Shabani (ab 77. Minute Andreas Rusch); Simon Baumann, Jonas Signer (ab 84. Minute Sokol Shabani), Lars Manser (ab 77. Minute Mohamed Omar Ali); Sepp Peterer (ab 46. Minute Kevin Streule).