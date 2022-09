APPENZELLER-TICKER: Neue Aufführung des dramatischen Vereins

16:21 Uhr Montag, 19. September

Innerrhoderinnen verlieren trotz ansprechender Leistung mit 0:5

Vor allem in Hälfte zwei wussten die 1. Liga-Fussballerinnen des FC Appenzell recht zu gefallen. Trotzdem war Favorit und Aufstiegskandidat Nummer 1, der FC Winterthur, zu stark für die Innerrhoderinnen, welche mit 0:5 den Kürzeren zogen. Auch diese Partie konnte nicht wie erhofft auf Schaies ausgetragen werden, sondern musste auf den Kunstrasen Wühre verlegt werden, da bereits am Samstagvormittag wieder Regen eingesetzt hatte. Nach dem das Spiel schon nach zehn Minuten vorentschieden und nach gut 20 Minuten entschieden war, freute sich das Trainerteam Juan und Bruno Isler, dass die Appenzellerinnen im zweiten Umgang näher bei ihren Gegnerinnen standen und diese sich somit weniger entfalten konnten.

Die Frauen des FC Appenzell hatten gegen den FC Winterthur keine Chancen. Bild:

Carsten Harz/freshfocus

Bereits in der 3. Minute konnte sich die als Nothelferin eingesetzte Torhüterin Anna Frei auszeichnen. In der 6. Minute musste sie sich dann im Nachschuss mit dem 0:1 geschlagen geben. Und nach einem Angriff über rechts hiess es nach zehn Minuten 0:2. Den Einheimischen gelang es in der Folge trotzdem auch Akzente nach vorne zu setzen. So zielte Barbara Dorsa nur knapp neben das Tor. Nach einem Fehlpass konnte in der 21. Minute eine Winterthurerin mit Erfolg in die weite Ecke abschliessen. Die Gäste überzeugten vor allem auch durch ihre Schnelligkeit. Nach dem Anna Frei sich zweimal hervorragend ins Szene setzten konnte, sah Aline Schiegg einen guten Freistoss abgewehrt. Bis zum Pausengetränk stellte die einheimische Keeperin ihre «Frau» noch viermal.

Auch Appenzell mit Abschlüssen

Auch in Hälfte zwei war der Ballbesitz der Zürcherinnen grösser. Zweimal gelang es aber Larissa Mazenauer mit Schüssen aufs Tor ihr vorhandenes Können zu zeigen. Es dauerte bis zur 70. Minute eine «Gästin» durchlief und Appenzell das 0:4 hinnehmen musste. Viele klare Tormöglichkeiten waren in der Folge nicht mehr zu verzeichnen. In der 84. Minute gelang auch Fabienne Weissinger ein Abschuss, der aber zu hoch ausfiel. Nach einer härteren Attacke an Fabienne Weissinger entschied der Schiedsrichter nur auf Eckball. In der 92. Minute befördere Elisabeth Inauen mit der Hand die «Kugel» noch zum 0:5 ins eigene Tor. (mk)

Appenzell spielte gegen Winterthur mit: Anna Frei; Salome Rohner, Vanessa Keel, Liana Dörig (ab 30. Minute Chiara Lardelli), Elina Kölbener (46. Minute Andrea Rama); Elisabeth Inauen, Aline Schiegg, Fabienne Weissinger, Livia Anderauer; Larissa Mazenauer (ab 63. Minute Semereab Feruz), Barbara Dorsa.