APPENZELLER-TICKER: Verletzter Töfffahrer bei Unfall in Urnäsch

16:42 Uhr Montag, 29. August

Niederlage für Innerrhoderinnen trotz Halbzeitführung

Da die 1. Liga-Frauen des FC Appenzell in den zweiten 45 Minuten nicht mehr so spielten wie in der ersten Halbzeit, verloren sie gegen einen keineswegs unschlagbaren FC Baar nach einer 3:1 Führung noch mit 3:5.

Die Frauen des FC Appenzell verloren ihr Heimspiel gegen Baar mit 3:5. Bild: PD

Von den bisher in dieser Saison vier gespielten Halbzeiten, war die zweite gegen Baar die Schlechteste. Trainer Juan Isler musste auch feststellen, dass verschiedene gestandene Spielerinnen unter ihren Verhältnissen spielten und die vor einer Woche in Schwyz festgestellten Fehler noch nicht eliminiert werden konnten. Das Team spielte am Sonntagabend auf dem Sportplatz Schaies zu wenig konsequent und fehlerhaft. Es gelte jetzt weiter zu schaffen und den Kopf nicht hängen lassen, rief der Trainer seinen Frauen am Ende zu. Die Meisterschaft geht ja noch lange.

Appenzellerinnen mit frühen Auswechslungen

In der 4. Minute konnte die neue Torhüterin Vanessa Tickert eine Hereingabe abfangen. Appenzell hielt gut mit und setzte auch Akzente nach vorne. Und in der 14. Minute verwertete Neuzuzug Pascale Engetschwiler eine Hereingabe von Elisabeth Inauen zum 1:0. Drei Minuten später klärte die einheimische Keeperin zur Ecke. Auf der anderen Seite sah die Torschützin des ersten Treffers einen Schuss ebenfalls in Corner gelenkt. Ein Freistossball von Baar verfehlte das Ziel knapp. Bei einem Eckball nach einer halben Stunde liess die Gäste-Hüterin das Leder fallen und Aline Schiegg konnte zum 2:0 einschiessen, wobei auch Melissa Schenk an diesem Erfolg beteiligt war. Wegen Schwindelgefühlen zweier Einheimischen musste Trainer Juan Isler schon früh auswechseln. Baar liess in der Folge einige Möglichkeiten aus oder scheiterte an der einheimischen Torhüterin.

In der 48. Minute gelangten die Gäste zum 2:1 Anschlusstreffer. Auf der anderen Seite sah Livia Anderauer einen Schuss zu Ecke gelenkt. Die Einheimischen hielten in der Folge zu wenig Sorge zum Ball. In der 57. Minute durften die Appenzellerinnen nochmals jubeln. Die kämpferische «Bibo» Dorsa wurde im gegnerischen Sechszehner gefoult und verwandelte den Penalty zum 3:1. Nun kam aber die Zeit der Zugerinnen. Zuerst konnte Vanessa Tickert noch klären. In der 66. Minute wurde eine Gegnerin nach einem Fehler der Einheimischen zu wenig gestört und konnte zum 3:2 ins rechte Eck einschiessen. Als sich Salome Rohner verletzte mussten die Einheimischen einige Minuten mit zehn Frauen auskommen. Und nach einem Eckball unterlief der Genannten in der 76. Minute ein Eigentor zum Ausgleich. Gleich hatten die Platzherrinnen mit einem Pfostenschuss von Barbara Dorsa Pech. Drei Minuten später fiel das 3:4 als die Einheimischen zu wenig eingriffen. In der 85. Minute liess sich die Abwehr von Appenzell ausspielen. Vanessa Tickert wehrte zuerst ab, aber im Nachschuss hiess es 3:5. Barbara Dorsa versuchte es noch einmal, aber der Goalie lenkte zur Ecke ab. Und so blieb es bei der zweiten Niederlage im zweiten Spiel. (mk)

Appenzell spielte gegen Baar mit: Vanessa Tickert; Salome Rohner (ab 85. Minute Corinne Schiegg), Pascale Engetschwiler (ab 64. Minute Elisabeth Inauen), Fabienne Weissinger (ab 81. Minute Liana Dörig), Elisabeth Inauen (ab 30. Minute Vanessa Keel, ab 81. Minute Larissa Mazenauer); Chiara Lardelli, Aline Schiegg, Melissa Schenk (ab 74. Minute Feruz Semereab), Corinne Schiegg (ab 40. Minute Livia Anderauer); Barbara Dorsa, Larissa Mazenauer (ab 38. Minute Zoe Fässler).