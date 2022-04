Appenzeller News: Marc Wellauer wird Präsident der KESB AI

15:18 Uhr 1.April

Ausserrhoden reduziert Impf- und Testangebot

Appenzell Ausserrhoden reduziert sein Impf- und Testangebot. Das teilte die Kantonskanzlei am Freitag mit. Nur noch das Impfzentrum in Herisau wird an drei Samstagen öffnen. Auch werden die Öffnungszeiten der kantonalen Testzentren angepasst.

Die Schutzmassnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wurden schweizweit aufgehoben. Appenzell Ausserrhoden erlässt derzeit auch keine eigenen Corona-Schutzmassnahmen. Vor diesem Hintergrund passt der Kanton das Impf- und Testangebot an. Das Impfzentrum in Herisau ist noch an drei Samstagen von 8 – 12 Uhr offen, und zwar am 2. April, 30. April und 14. Mai. Impfwillige können dann alle möglichen Covid-Impfungen (1., 2., 3. Impfung / Kinderimpfung) vornehmen lassen. Die Vereinbarung für einen Impftermin ist weiterhin via online-Anmeldung https://covid19.impf-check.ch/ oder telefonisch über die kantonale Infoline unter +41 71 353 67 97 möglich (Montag – Freitag, 8.30 –12.15 und 13 – 14 Uhr). Walk In-Impfungen sind an diesen drei Samstagen auch möglich. Impfwillige können sich auch im Kanton St. Gallen impfen lassen. Die vier Impfzentren in St. Gallen, Rapperswil-Jona, Buchs und Wil werden bis auf weiteres betrieben.

Im Impfzentrum Herisau können sich an diesen drei Samstagen auch Geflüchtete aus der Ukraine impfen lassen. Die Sprachbarrieren werden dank dem online-Anmeldetool in Englisch sowie englischsprechenden Mitarbeitenden bei der kantonalen Infoline möglichst klein gehalten. Das kantonale Impfzentrum in Heiden ist geschlossen und wird nach über 15 Monaten Betrieb in den nächsten Tagen abgebaut. An 180 Tagen wurden in Heiden 13’104 Arbeitsstunden geleistet und 31’535 Impfungen durchgeführt.

Die kantonale Infoline zu Corona ist bis auf Weiteres aktiv. Es gelten aber neue Erreichbarkeiten: Montag bis Freitag, 8.30 – 12.15 und 13 – 14 Uhr. Die Infoline ist via E-Mail (hotline@ar.ch) und telefonisch (+41 71 353 67 97) erreichbar. Auch weiterhin aktualisiert wird die Corona-Informationsseite www.ar.ch/corona. Die kantonalen Testzentren in Herisau, Teufen und Heiden setzen ihren Betrieb mit reduzierten Öffnungszeiten fort. Alle symptomatischen Personen sowie Kontaktpersonen können sich weiterhin mit einem PCR-Test oder Antigen-Schnelltest kostenlos testen lassen. Die Öffnungszeiten der Testzentren in Herisau und Heiden bleiben wie bisher: Montag bis Samstag, 11 – 14 und 15 – 19 Uhr. Das Testzentrum in Teufen ist neu offen von Montag bis Freitag, 10 – 14 Uhr und am Samstag von 9 – 13 Uhr. Testtermine können für alle drei Standorte online gebucht werden, in Teufen ist auch eine telefonische Buchung möglich. Walk-in (ohne Voranmeldung) ist an allen Standorten jederzeit möglich. In den Monaten Februar und März 2022 wurden in den drei Ausserrhoder Testzentren insgesamt 12’201 Tests durchgeführt.

Seit Februar 2020 – mit einem kurzen Unterbruch im Sommer 2020 – ist der kantonale Führungsstab (KFS) verantwortlich für die operative Bewältigung der Pandemie. Geplant ist, dass der KFS Mitte Jahr aus der Corona-Verantwortung entlassen wird; in welcher Form, wird gemäss Mitteilung derzeit diskutiert. Ziel sei, für eventuelle weitere Corona-Ereignisse gut vorbereitet zu sein. (kk)