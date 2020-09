APPENZELLER TICKER: Kollision zwischen Motorrad und Auto in Unterschlatt +++ SVP Speicher spricht sich für Hallenbad-Sanierung aus +++ Feuerwehrverband sagt Delegiertenversammlung ab Stets aktuell informiert über die Geschehnisse im Appenzellerland: In unserem Appenzeller Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. Aktualisiert 10.09.2020, 10.02 Uhr

Feedback: redaktion@appenzellerzeitung.ch

09:55 Uhr

Heftige Kollision mit Motorrad

Der Töfffahrer musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. Bild: PD

(KapoAI) Bei einer Kollision mit einem Personenwagen hat sich ein Motorradlenker in Unterschlatt unbestimmten Verletzungen zugezogen. Laut Medienbericht der Innerrhoder Kantonspolizei war der 50-jährige Mann mit seinem Motorrad von Appenzell her auf der Haslenstrasse in Richtung Haslen unterwegs. Gleichzeitig fuhr von Haslen her ein 58-jähriger Mann mit seinem Personenwagen und wollte bei Unterschlatt in Richtung Schlatt links abbiegen. Es kam zu einer heftigen seitlich frontalen Kollision zwischen den Fahrzeugen. Der Motorradlenker wurde durch die Rega in Spitalpflege geflogen. Im Einsatz stand ebenso die Feuerwehr Haslen.

08:27 Uhr

SVP nur knapp für Hallenbad-Sanierung

Das Hallenbad Speicher ist in die Jahre gekommen. Bild: APZ

(PD) Während die FDP sich gegen die Hallenbad-Sanierung ausgesprochen hat, unterstützt die SVP Speicher die Vorlage. Allerdings fasste die Ortssektion die Ja-Parole nur knapp und dies nach kontroverser Diskussion, wie sie am Donnerstag mitteilte.

An der ordentlichen Hauptversammlung wurden die kantonalen und kommunalen Vorlagen vom 27.September diskutiert. Der Kreisel-Kredit wurde grossmehrheitlich angenommen. Beim Projekt Bahnhof Herisau war die SVP mehrheitlich der Meinung, dass dieser Schritt dringend nötig und das geplante Projekt insgesamt eine sehr gute Lösung sei.

Im Weiteren wurden auch die kommunalen Vorlagen Gemeindehaus und Hallenbad diskutiert. Während ersteres grundsätzlich von der SVP begrüsst wird und der Platzmangel unbestritten ist, wurde beim Hallenbad kontroverser diskutiert. Für das Projekt Gemeindehaus wurde einstimmig die Ja-Parole gefasst. «Wir sind der Auffassung, dass mit dem Erwerb der Immobilie eine einmalige Chance besteht, die Räumlichen Gegebenheiten zu verbessern und die Verwaltung näher beisammen zu konzentrieren», heisst es in der Mitteilung.

Für das Hallenbad wurde knapp die Ja-Parole gefasst. Eine Minderheit war der Meinung, dass das jährlich wiederkehrende Defizit, welches nun noch grösser werden soll, nicht tragbar ist. Die Gemeinde müsse sich auf ihre Kernaufgaben fokussieren, wozu ein Hallenbad nicht gehöre. Die Befürworter hielten dagegen, dass das Hallenbad einen Mehrwert für Speicher darstelle, welchen sich die Gemeinde leisten könne und solle. Würde dieses Angebot im Speicher wegfallen, hätte es im Mittelland keine entsprechende Möglichkeit mehr, ein Hallenbad zu besuchen. Der Handlungsbedarf aufgrund des Alters war hingegen allgemein akzeptiert und gab kein Anlass zur Diskussion.

08:27 Uhr

Jubiläumsdelegiertenversammlung des Feuerwehrverbandes findet nicht statt

Die Jubiläumsdelegiertenversammlung des Appenzellischen Feuerwehrverbandes findet nicht statt. Sie war für den 26.September geplant gewesen. Der Verband gab die Absage am Donnerstag bekannt.

In der Mitteilung schreibt er, dass zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren in Innerrhoden und Ausserrhoden sowie da aktuell ein denkwürdiger und geselliger Anlass mit den vorgegebenen Rahmenbedingungen nur begrenzt möglich sei, habe sich der Vorstand und das Organisationskomitee in Absprache mit der Assekuranz schweren Herzens entschieden, die DV abzusagen. Die Abstimmung über die ordentlichen Geschäfte erfolgt nun schriftlich.

Mittwoch, 9. September - 18:06 Uhr

67-jährige E-Bike-Fahrerin stürzt in Kaubach

Die Unfallstelle am Kaubach. Bild: PD

(KapoAI) Eine 67-jährige Lenkerin ist am Mittwochnachmittag rund zehn Meter die Böschung hinuntergestürzt. Wie die Innerrhoder Kantonspolizei mitteilt, blieb die Frau mit unbestimmten Verletzungen im Wasser liegen. In Zusammenarbeit mit der Rega und dem Ambulanzteam vom Spital Appenzell wurde sie geborgen und anschliessend in Spitalpflege geflogen. Die 67-jährige Frau war mit ihrem E-Bike auf der Gontenstrasse von Appenzell in Richtung Gontenbad unterwegs. Bei der Zufahrt zur Kesselismühle fuhr sie aus noch nicht bekannten Gründen über das Trottoir und anschliessend die steile Böschung hinunter. Das E-Bike blieb in der Böschung liegen, die Lenkerin stürzte in den Kaubach.

Mittwoch, 9. September - 16:46 Uhr

Verzögerung beim Bau des Reservoirs in Schönengrund

Am Spatenstich am 13. August 2019 war beim Reservoir im Mühletobel noch alles auf Kurs. Bild: Karin Erni

(gk) Der Neubau des Reservoirs im Mühletobel ist gemäss einer Mitteilung nicht so vorangekommen, wie es sich die Kommission gewünscht hat. Aus verschiedenen Gründen stand das Projekt still, da das aktuelle Ingenieurbüro aus gesundheitlichen Gründen die Projektarbeiten nicht weiter vorantreiben konnte. Daher wurde die Federführung für das Projekt an die Firma Hagen & Sturzenegger, Wolfhalden übertragen. Dies wurde im Beisein aller beteiligten Personen entschieden. Mit diesem Entscheid hofft die Gemeinde, das grosse Projekt Wasserversorgung einem erfolgreichen Abschluss zuführen zu können.

Mittwoch, 9. September - 10:29 Uhr

Doppelspur: Gemeinde Teufen veröffentlicht Fahrplankonzept 2035

(gk) Der Gemeinderat will der Öffentlichkeit das neue Fahrplankonzept des Bundes vorstellen. Gemäss diesem können Anschlüsse an die schnellen IC-Züge in St.Gallen nur mit einer doppelspurigen Streckenführung in Teufen sichergestellt werden. Das Konzept bildet die Grundlage für die Planung der Infrastrukturausbauten der Appenzeller Bahnen bis ins Jahr 2035. Darin werden auch die fahrplantechnischen Aspekte, welche eine Durchführung der Abstimmung zum Projektierungskredit für die Tunnelvariante vom 27. September 2020 verunmöglichten, dargelegt.

Nur eine Doppelspur durch Teufen soll künftig die Anschlüsse an die IC-Züge in St.Gallen ermöglichen. David Scarano

Um den Inhalt des Schriftstückes verständlich darlegen zu können, wird das Konzept von Fachpersonen der Appenzeller Bahnen und dem Departement Bau und Volkswirtschaft mit entsprechenden Erläuterungen versehen. Die Veröffentlichung soll Ende September auf der Webseite «Zukunft Teufen» erfolgen.

Mittwoch, 9. September - 09:46 Uhr

Badi Heiden verlängert Saison

(pd) Die Schwimmbadgenossenschaft Heiden und das Baditeam haben aufgrund der sommerlichen Temperaturen in nächsten Tagen entschieden, die Saison um eine Woche zu verlängern. Der Saisonschluss wird neu am 20. September sein. Die Öffnungszeiten bleiben in diesen Tagen von 9 bis 19 Uhr bestehen. Das Frühschwimmen findet in der Verlängerung nicht statt, heisst es in der Mitteilung.

Mittwoch, 9. September 08:52 Uhr

Ausserrhoden meldet leicht weniger Arbeitslose im August

(kk) Das Total der Stellensuchenden in Ausserrhoden hat gegenüber dem Vormonat um drei Personen abgenommen. Neu sind 1'083 Personen beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) eingeschrieben, wovon 690 ganz ohne Beschäftigung sind. Die Arbeitslosenquote, die nur die arbeitslosen Stellensuchenden berücksichtigt, liege neu bei 2,2 Prozent, teilt das Departement Bau und Volkswirtschaft mit.



Symbolbilder (gestellte Szene!) vom Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) in Baden. Aufgenommen am 1. Februar 2017.







Sandra Ardizzone / AGR

Von Arbeitslosigkeit betroffen sind 608 Männer und 475 Frauen. 394 Stellensuchende (Vormonat 393) sind über 50 jährig. 11,7 Prozent aller Betroffenen sind bereits länger als ein Jahr ohne feste Anstellung und fallen somit in die Kategorie der Langzeitarbeitslosen. In der Altersklasse der 15- bis 24-jährigen (Jugendarbeitslosigkeit) sind 131 Personen beim RAV gemeldet. Die Arbeitslosenquote in dieser Altersklasse liegt mit 2,2 Prozent auf gleichem Niveau wie die allgemeine Quote über alle Altersklassen.

Seit Beginn der Corona-Krise hat die Arbeitslosenkasse Appenzell Ausserrhoden rund 27 Millionen Franken Kurzarbeitsentschädigung ausbezahlt. Entschädigt wurden damit 850 Betriebe für ein Total von 1'035'000 wirtschaftlich bedingten Ausfallstunden.

Dienstag, 8. September - 17:16 Uhr

Neue Tempo-30-Zonen in Teufen

(gk) Ein verkehrstechnisches Gutachten habe ergeben, dass im Gebiet Bächli bei vielen Ausfahrten und Fussgängerquerungen ungenügende Sichtverhältnisse herrschen, teilt die Gemeinde Teufen mit. Um die Gefahrenpunkte zu entschärfen, hat die Baukommission den Gemeinderat um die Einführung einer Tempo-30-Zone in diesem Gebiet ersucht. Der Gemeinderat hat diesem Ansinnen zugestimmt. Die Kosten für die Umsetzung belaufen sich auf 80'000 Franken.

In zwei Gebieten der Gemeinde Teufen soll neu Tempo 30 gelten. Kenneth Nars / BLZ

Des Weitern hat sich der Gemeinderat für die Einführung einer Tempo-30-Zone auf der Göbsi- und Schlatterlehnstrasse ausgesprochen. Nebst der Temporeduktion wird die unübersichtliche Parkplatzsituation vor der Badeanstalt entschärft. Zukünftig wird auf der Schlatterlehnstrasse nur noch eine einseitige Längsparkierung mög-lich sein. Für die Umsetzung der Massnahmen werden 22'000 Franken veranschlagt.

Dienstag, 8. September - 16:21 Uhr

Teufen will sein Abwasser in St.Gallen klären lassen

Wegen des Anschlusses von Teufen, Stein und Hundwil soll die ARA St.Gallen-Au bis 2025 ausgebaut werden. Benjamin Manser

(gk) Der Gemeinderat von Teufen hat den Anschluss an die ARA Au in St.Gallen beschlossen. Es ist noch die Zustimmung der Stimmberechtigten nötig. In Zusammenhang mit der Zuleitung des Abwassers an die ARA Au wurde ein Vertrag zwischen den Gemeinden Teufen, Stein und Hundwil genehmigt, welcher die Modalitäten wie beispielsweise die Leitungsnutzung regelt. Der ARA-Anschluss an das St.Galler Netz wird zu voraussichtlichen Nettoinvestitionskosten von zirka 8,2 Millionen Franken zu Lasten der Spezialfinanzierung führen, wie die Gemeinde mitteilt. In den Investitionskosten ist die Umnutzung der ARA Mühltobel enthalten. Die für den Anschluss und die damit verbundenen Investitionskosten notwendige Urnenabstimmung ist auf den 7. März 2021 geplant.

Dienstag, 8.September - 15:59 Uhr

GFI portiert Kathrin Birrer für den Grossen Rat

(pd) An ihrer 51. Hauptversammlung schlägt die Gruppe für Innerrhoden GFI Kathrin Birrer als Nachfolgerin von Monika Rüegg Bless im Grossen Rat vor. Kathrin Birrer, Jahrgang 1972, ist in Appenzell aufgewachsen. Die Physiotherapeutin ist Mitglied bei den Arbeitnehmern und der GFI. Letztes Jahr habe sie in einer nicht einfachen Situation Aufgaben im Kirchenrat Appenzell wahrgenommen, teilt die GFI mit.

Von ihrem beruflichen Hintergrund her bringe Kathrin Birrer wertvolle Erfahrungen aus dem aktuellen gesundheitlich-medizinischen Bereich in den Grossen Rat, ganz abgesehen von ihrer Rolle als Frau und Mutter. Eine bodenständige, aufgeschlossene Haltung und eine eigene Meinung zeichneten sie aus, so die GFI.

Dienstag, 8.September 10:17 Uhr

Kanton informiert Bevölkerung über Asylzentrum Sonneblick

(kk) Am Donnerstag, 19. November, um 19 Uhr findet im Mehrzweckgebäude von Walzenhausen ein Informationsanlass für die Bevölkerung statt. Dabei wird der Betrieb, das Betreuungs- und Beschäftigungsprogramm sowie das Sicherheitskonzept vorgestellt. Der Bevölkerung wird die Gelegenheit geboten, Fragen an die Verantwortlichen zu richten und die künftige Leiterin des Zentrums, Ines Hausser, kennenzulernen. Mit ihr werde im Sonneblick ein bereits eingespieltes Team von Mitarbeitenden des Zentrums Landegg seine Arbeit fortsetzen, heisst es in einer Mitteilung der Kantonskanzlei.



Der Sonneblick Walzenhausen wird schon bald ein Durchgangszentrum für Asylsuchende. Michel Canonica

Am 24. April gab das höchste Schweizer Gericht grünes Licht für das Asylzentrum Sonneblick in Walzenhausen. Formell muss von der Gemeinde Walzenhausen noch die Baubewilligung erteilt werden. Da das bestehende Asylzentrum Landegg der Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden im Frühjahr 2021 geschlossen werden muss, laufen die Vorbereitungsarbeiten für den Sonneblick Walzenhausen auf Hochtouren, wie die Kantonskanzlei mitteilt.

Dienstag, 8. September - 09:21 Uhr

Walzenhausen eröffnet Abenteuerpfad

(pd) Der Abenteuerpfad Walzenhausen ist zwar bereits seit Juli begehbar, aus Corona-Gründen erfolgt die offizielle Einweihung aber erst am kommenden Samstag, wie die Initianten mitteilen. Das Ziel des Abenteuerpfads ist es, Kinder ab acht Jahren mit einer Abenteuergeschichte zum Wandern zu motivieren.

Entlang dieses Wanderwegs können Besucher mit dem Smartphone auf 30 Tafeln einen QR-Code scannen, wonach jeweils der nächste Teil einer Detektivgeschichte ertönt. Durch Lösen verschiedener Rätsel finden sie schlussendlich den Schatz, und jedem jungen Wanderer winkt eine kleine Überraschung, die er als Erinnerung mit nach Hause nehmen darf. Samstag, 12. September, ab 11 Uhr, Kirchplatz Walzenhausen.

Montag 7. September - 18:01 Uhr

Erfolgreiches erstes Openair-Konzert in Wald

(pd) Unter besten Bedingungen fand am 4. September in Wald das erste Openair-Konzert statt. Mit den Solo-Auftritten von Femi Luna aus der Ostschweiz und Roli Frei aus Basel gelang der «IG Wald miteinander» als Fortsetzung der im Januar und Februar lancierten Stubenkonzerte eine gelungene Premiere. Gut 70 Gäste besuchten das Konzert.

Der Parkplatz hinter dem Restaurant Schäfli war zu einem Mini-Openair-Gelände umgestaltet und ein alter Holzanhänger zu einer kultigen Bühne umgebaut worden. Um 19.30 Uhr startete der Event mit Femi Luna. Die Junge Sängerin faszinierte mit ihrer klangvollen und voluminösen Stimme. Nach einer kurzen Pause betrat der in Musikkreisen bekannte Roli Frei, der Singer- Songwriter aus Basel mit über 50 Jahren Bühnenerfahrung, die Bühne. Mit seiner einzigartigen gefühlvollen Stimme, die sowohl im leisen und feinen Tonspektrum überzeugte, als auch wenn er damit lautstark und kraftvoll seine Emotionen zum Ausdruck brachte, begeisterte er das Publikum.

Wetterglück, eine einmalige Landschaftskulisse und zufriedene Gäste sorgten für ein einzigartiges Ambiente. Es wird wohl nicht das letzte Openair in Wald gewesen sein.

Montag, 7. September - 16:23 Uhr

Ein Altbundesrat auf dem Holzweg

Alt Bundesrat Hans-Rudolf Merz hält die Eröffnungsrede. Peter Klaunzer / KEYSTONE

(pd) Im Jahr 2020 feiert Waldstatt sein 300-jähriges Jubiläum. Aus diesem besonderen Anlass wurde ein Themen- und Erlebnisweg kreiert. Ursprünglich war neben der Eröffnung am Samstag ein grosses Fest für die Bevölkerung am Freitag- und Samstagabend sowie eine grosse Klassenzusammenkunft geplant gewesen. Diesen Plänen machte aber Corona einen Strich durch die Rechnung und so hofft das OK auf eine Durchführung des grossen Festes im Jahr 2021.

Gegenwärtig ist geplant, einen kleinen Festakt sowie die offizielle Holzweg-Eröffnung mit geladenen Partnern und Sponsoren nach den Vorgaben des BAG zu feiern. Anschliessend ist die Bevölkerung ab 11.00 Uhr eingeladen, sich ein Bild des Holzweges zu machen und auf einem individuellen Rundgang den Holzweg und die Posten zu entdecken. Bis 17 Uhr sind einige Stationen betreut und für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt.

Programm: 10 bis 10.45 Uhr offizieller Festakt und Eröffnung Holzweg mit Reden von Hans-Rudolf Merz (Altbundesrat AR), Andreas Gantenbein (Gemeindepräsident Waldstatt) und Beat Müller (Präsident Verein 300 Jahre Waldstatt Ab 11 Uhr Freie Begehung des Holzweges für die Bevölkerung

Montag, 7. September - 16:03 Uhr

Ausserrhoder Freibäder schliessen die Tore

(pag) Entsprechend dem Wetter geht die Badesaison in Ausserrhoden langsam aber sicher zu Ende. Vier der sieben Freibäder hatten am Wochenende das letzte Mal ihre Türen für die Gäste geöffnet, darunter die Schwimmbäder Rehetobel und Ledi in Walzenhausen, das Freibad Rotenwies in Gais und das Freibad in Teufen. In Waldstatt läuft der Betrieb noch bis kommenden Samstag, 12. September, weiter. In Heiden sogar noch einen Tag länger - Saisonschluss in der Vorderländer Badi ist am kommenden Sonntag, 13. September.

Das Freibad Sonnenberg in Herisau präsentiert sich trotz Schönwetter fast menschenleer. Alessia Pagani

In Herisau lassen sich die Verantwortlichen noch ein Türchen offen. Geplant ist der Saisonschluss am kommenden Sonntag, 13. September. Sollte sich eine Schönwetterfront abzeichnen, wird das Saisonende um eine Woche, auf den 20. September, verschoben. Der Betrieb in Freibad Sonnenberg würde sich dann auf den Vormittag beschränken.

Montag, 7. September - 15:21 Uhr

21-Jährige gewinnt Anerkennungspreis des Lions-Club Herisau

(pd) Die 21-jährige Tabea Keller aus Walzenhausen wurde Anfang September vom Lions-Club Herisau mit dem Anerkennungspreis 2020 geehrt. Sie hat sich in ihrer Maturaarbeit dem Thema «Demenz» gewidmet. Mit dem Anerkennungspreis würdigt der Lions-Club Herisau seit zwei Jahren junge Appenzellerinnen und Appenzeller, die Herausragendes leisten.

Tabea Keller, Gewinnerin des Anerkennungspreises, und Monika Bodenmann-Odermatt, neue Präsidentin des Lions-Club Herisau. Bild: PD

In ihrer Maturaarbeit hat Tabea Keller die nationale Demenzstrategie des Kantons St. Gallen und beider Appenzell analysiert. Mit dieser Analyse stiess sie nicht nur an der Kantonsschule auf Interesse, sondern auch bei der Organisation «Alzheimer Schweiz» sowie beim Kanton Appenzell Ausserrhoden. Dieser engagierte sie sogar kurzerhand für die Mitarbeit am kantonalen Demenzkonzept.

Frauenpower herrscht übrigens erstmals auch an der Spitze des Lions-Club Herisau. Mit Monika Bodenmann-Odermatt hat nämlich zum ersten Mal eine Frau das Präsidium übernommen. Es war dann auch ihr vorbehalten, den mit 1000 Franken dotierten Anerkennungspreis an Tabea Keller zu überreichen.

Montag, 7. September - 11:19 Uhr

Mehrzweckanlage Walzenhausen wird für 10 Millionen saniert

(gk) Die Mehrzweckanlage Walzenhausen ist seit 1983 in Betrieb und wird intensiv genutzt. In den Jahren 2013 bis 2016 erfuhr der Bau bereits eine Teilsanierung. Der Gemeinderat hat anlässlich seiner letzten Sitzung die Zeitplanung für die nächste Sanierungsetappe genehmigt. Es wird mit einer Bauzeit von Frühling 2023 bis Frühling 2026 gerechnet.

Das Mehrzweckgebäude von Walzenhausen (unten links im Bild) soll eine weitere Sanierungsetappe erfahren. Benjamin Manser

Die lange Baudauer sei insbesondere dem Umstand der Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes und der umfassenden Arbeiten geschuldet, heisst es in einer Mitteilung. Die geplanten Investitionskosten von rund 10 Millionen werden in den Aufgaben- und Finanzplan aufgenommen. Die Planungsarbeiten, welche auch die Schulraumplanung beinhaltet, sind bereits seit 2019 im Gange und dauern noch bis 2022. Eine erste Information über die geplanten Arbeiten sind auf Herbst 2021 vorgesehen. Die Abstimmung erfolgt voraussichtlich im November 2022.

Montag, 7. September - 10:26 Uhr

Alpabfahrten sind im Gang

(ker) Obwohl die Daten der Ausserrhoder Alpabzüge coronabedingt nicht publiziert werden dürfen, finden diese in diesen Tagen statt. Leser Ruedi Rüegger aus Schönholzerswilen fotografierte in Urnäsch den Senn mit Lediwagen:

Ein Lediwagen kommt von der Alp. Leserbild: Ruedi Rüegger

Auf diesem Gefährt werden die verschiedenen Utensilien zur Käseherstellung von der Alp ins Tal gefahren. Obwohl nur noch sehr wenige Bauern auf ihrer Alpwirtschaft selbst käsen, bildet dieses Gefährt zusammen mit den Schweinen und weiteren Pferden den traditionellen Abschluss der Alpabfahrt.

Montag, 7. September - 10:01 Uhr

FDP Speicher spricht sich überraschend gegen Hallenbadsanierung aus

(pd/ker) Die Mitglieder der FDP Speicher sprachen sich an ihrer Versammlung überraschend gegen die Hallenbadvorlage aus, über die am 27. September abgestimmt wird. Der Gemeinde Speicher würden durch das rund 40-jährige Bauwerk hohe Investitionskosten und ein zu erwartendes Defizit von über 700'000 Franken pro Jahr drohen, heisst es in einer Medienmitteilung. Die mangelnde Bereitschaft anderer Gemeinden, sich an den Betriebskosten zu beteiligen, stelle ebenfalls ein grosses Problem dar.

Das Hallenbad Buchen soll nach dem Willen der FDP Speicher zugunsten einer besseren Busverbindung zum St.Galler Blumenwies aufgegeben werden. Bild: APZ

Die Mitglieder der FDP fordern, dass der Gemeinderat die Frage zur Zukunft des Hallenbads regional betrachten solle. Dafür biete der zu erwartende massive Ausbau des Hallenbads Blumenwies in St.Gallen eine grosse Chance – für Vereine, Familien, Schwimmer aber auch für das sehr wichtige Schulschwimmen. Die FDP regt an, das Hallenbad Blumenwies besser mit dem öffentlichen Verkehr anzubinden. Die Verlängerung der bestehenden Buslinie von Speicher über die Speicherschwendi ins St.Galler Neudorf wäre langfristig eine sinnvollere Investition.