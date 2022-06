Appenzeller News: Mit Motorrad verunfallt

09:56 Uhr Montag, 20. Juni

Mit Motorrad verunfallt -

Am Sonntag ist in Urnäsch ein Motorradfahrer verunfallt. Der Fahrer verletzte sich leicht. Wie die Ausserrhoder Kantonspolizei mitteilte, fuhr der 19-jährige Mann kurz vor 10.30 Uhr mit seinem Motorrad von der Schwägalp in Richtung Urnäsch. In einer Rechtskurve bei der Örtlichkeit Unghürflüeli verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei verletzte sich der 19-Jährige und musste mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden. Während den Rettungsarbeiten wurde die Schwägalpstrecke für rund 1,5 Stunden in beide Richtungen gesperrt. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken. (kpar)