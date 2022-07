APPENZELLER-NEWS: Karambolage mit fünf Autos in Schwellbrunn

11:52 Uhr Montag, 4. Juli

Gais feiert mit Martin O., Konzerten und einem Gewerbetag

Das Programm für die Feier zum 750-Jahr-Jubiläum der Gemeinde Gais steht und zwar vom 2. September ab 18 Uhr bis 11. September um 16 Uhr. Dies teilen die Organisatoren in einer Medienmitteilung mit. Zwischen diesen Terminen steht das Festgelände auf dem Dorfplatz im Zentrum, aber nicht nur. Die Maschinen seien am Warmlaufen, um das 28 Seiten umfassende Programmheft zu drucken, heisst es in der Mitteilung weiter. Im August wird das Heft in alle Haushaltungen in Gais und den angrenzenden Gemeinden verteilt. Bis dann werden auch sämtliche Informationen auf der Webseite www.begaistert.ch aufgeschaltet sein.

Die Gemeinde Gais feiert vom 2. bis 11. September ihren 750. Geburtstag. Bild: Tobias Garcia

Ein schneller Blick ins Heft zeigt: Ein bunter Mix von Künstlerinnen und Künstlern, Aktivitäten, Attraktionen und vieles mehr erwartet die Gäste an den 10 Jubiläumstagen. Am Eröffnungsabend ist beispielsweise Martin O dabei. Zum Ausklang spielt der Huusfraue-Gruess auf im Wechsel mit dem Geschichtenerzähler Ralph Weibel. Und dazwischen stechen unter anderen Marius und die Jagdkapelle, Daniel Ziegler, der Chor Gais, Zündapp oder Nicolas Senn ins Auge. Der Eintritt ist übrigens an allen Tagen frei.

Von Jugend bis Natur

Zu einem ersten Höhepunkt dürfte gemäss OK der Tag der Jugend am Samstag, 3. September werden. Hüpfburgen und sogar eine Eisbahn (ohne Eis) laden die Jüngeren zu einem Fest auf dem autofreien Dorfplatz ein. Nachmittags warten Konzerte und abends legen DJs auf. Gespannt warten viele auch auf Mittwoch, 7. September. Dann heisst es zwei Mal in der Kirche «So (oder so) tönt Gais». Mehr als 60 MusikerInnen in fünf Ensembles reisen musikalisch durch 750 Jahre Gais. Auch das Rahmenprogramm im Zelt könne sich sehen lassen, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Freitag steht dann ganz im Zeichen der Natur und der Traditionen. Führungen, Workshops, ein Markt mit regionalen Angeboten und abends ein abwechslungsreiches musikalisches Programm lassen keine Wünsche offen.

Nicht zu verpassen, die Uraufführung des neuen Gaiserliedes «Dä Gäbris». Das ist nur eine Auswahl an Programmpunkten. An allen anderen Tagen ist das Festgelände auf dem Dorfplatz ein Ort, wo es sportlich, humorvoll, verspielt und in jedem Fall gesellig zu und hergehen wird.

Einblicke ins Gewerbe

Am zweiten Samstag dann bieten mehr als 30 Gewerbebetriebe ab 10 Uhr Uhr Einblicke in ihre Tätigkeiten. Verschiedene Verpflegungsstationen im Dorf sorgen für das Wohl der Gäste und ein Shuttlebus hilft, längere Distanzen zu überwinden. Abends ab 18 Uhr warten ein Galadinner (auf Anmeldung) und schwungvolle Unterhaltung auf dem Dorfplatz. Stichwort Essen Wie es sich gehört, ist täglich eine Festwirtschaft in Betrieb. An manchen Tagen warten besondere Gerichte und an allen Tagen stehen Klassiker wie Würste vom Grill, Pommes frites und vieles mehr auf der Karte. Kurz, niemand muss hungrig oder durstig nach Hause gehen. (pd)