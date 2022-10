Appenzeller Ticker

14:13 Uhr Montag, 3. Oktober

TV Appenzell gewinnt bei Fortitudo Gossau 2 mit 30:21 (16:7)

Die beachtliche Schar Appenzeller Fans brauchte ihr Kommen nicht zu bereuen. Das 1.Liga-Handball-Team des TV Appenzell wartete auswärts bei Fortitudo Gossau 2 am Sonntagnachmittag mit einer überzeugenden Leistung auf und gewann verdient mit 30:21 (16:7) Toren.

Simon Manser beim Abschluss - links mit Nummer Rouven Inauen. Bild: PD

Auch die kühnsten Optimisten hätten wohl vor dem Match dieses klare Verdikt nicht erwartet. Mit viel Disziplin und Siegeswillen konnten aber die Gäste schon früh für klare Verhältnisse sorgen. Die Innerrhoder lagen nur beim 1:0 für Gossau ein einziges Mal im Rückstand.

Schon klare Pausenführung

Die Gäste der Trainer, Christian Hamm und Andreas Wild, zeigten sich mit Spielbeginn bereit und gingen ab der ersten Minute sehr konzentriert zur Sache. Vor allem die Abwehr zeigte sich in kollektiver, beharrlicher Entschlossenheit und liess in Halbzeit eins lediglich sieben Gegentreffer! zu. Die Gossauer bissen sich Mal für Mal in der Gästeabwehr fest. Und bei den wenigen erfolgreichen Durchbrüchen stand dann da noch Torhüter Flavio De Carli, welcher regelmässig sehenswerte Paraden einstreute.

Auch der in der 20. Minute eingewechselte Keeper Jan Bischof konnte sich bereits beim ersten Schuss auszeichnen und stand Flavio De Carli in nichts nach. Da der Gossauer Torhüter in den Anfangsminuten auch sehr erfolgreich agierte, konnte sich der TVA vorerst nicht wirklich absetzen. Appenzell erspielte sich im Angriff geduldig seine Chancen und konnte diese zusehends besser nutzen. Die Einheimischen hatten in dieser Anfangsphase noch etwas Pech mit Schüssen an die Torumrandung. Die Vorteile der Innerrhoder waren aber im gesamten Spiel nicht zu übersehen und so steuerten die Appenzeller einer klaren 16:7 Pausenführung entgegen.

Arie Thür zurück

Mit Arie Thür konnte auch der Langzeitverletzte des Appenzeller Teams erstmals wieder mittun. Er durfte sich über viel Einsatzzeit freuen und dankte dies mit beherztem Einsatz sowie bereits wieder mit ersten Einträgen in die Scorerliste. Zwischenzeitlich figurierten so die beiden Thür-Brüder auf der rechten Seite – ein Bild, wie es lange nicht mehr zu sehen war.

Auch in der zweiten Spielhälfte war bei den Gästen kaum ein Nachlassen zu erkennen. Gossau erwischte zwar etwas den besseren Start. In ihren Reihen taten sich vor allem Gabriel Würth und Robin Mauchle mit ihrem Einsatz hervor. Die Innerrhoder verwalteten aber den Vorsprung, indem sie den Gegner auch weiterhin mitunter zu Fehlern zwangen und sich so die Vorteile erspielten. Die Abwehr glänzte weiterhin in standfester Disziplin und konnte sich einige Male mit starken Blocks auszeichnen. Trotz regelmässiger Auswechslungen bei Appenzell, wodurch sämtliche Spieler zum Einsatz kamen, waren bei den Gästen kaum Leistungsschwankungen zu erkennen. Sie holen sich dank einer reifen Kollektivleistung mit dem 30:21 Erfolg zwei wertvolle Punkte.

Appenzell liegt auf Platz 4

Von den insgesamt 14 eingesetzten Akteuren konnten sich deren 11 in die Torschützenliste eintragen. Mit sieben Treffern traf Lucius Graf am meisten. Torhüter Flavio de Carli weist eine hervorragende Abwehrquote von 42 Prozent auf und erzielte auch ein Tor.

Mit vier Punkten aus drei Partien liegt Appenzell mit Spielrückstand gegenüber den anderen Mannschaften auf Platz vier in der Rangliste von insgesamt acht Teams. Am nächsten Samstag heisst der Gegner zuhause Frauenfeld. (mk)

Appenzell spielte in Gossau mit: Flavio de Carli (1)/Jan Bischof; Lukas Manser (3), Ramon Hörler (1), Yannick Inauen (3), Tim Thür, Dano Waldburger (3), Simon Manser (5), Rouven Bischof (1), Thomas Loser (3), Arie Thür (3), Lucius Graf (7), Rouven Inauen, Elias Inauen.