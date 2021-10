APPENZELLER TICKER Unfall mit Baumaschine in Herisau +++ Gescheitertes Entsorgungskonzept laut SP AI eine verpasste Chance +++ Klinik für Sportlerinnen und Sportler unter dem Dach der Berit Klinik Stets aktuell informiert über die Geschehnisse im Appenzellerland: In unserem Appenzeller Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 30.10.2021, 16.20 Uhr

Samstag, 30. Oktober – 16:20 Uhr

Arbeiter gerät in Herisau mit Fuss unter Baumaschine

Am Freitag hat sich in Herisau ein Mann bei der Gartenarbeit unbestimmt verletzt. Für die Arbeiten führte der 18-Jährige einen mit Erde gefüllten Raupenkipper. Während er das Gefährt zurücksetzte, geriet er aus noch unbekannten Gründen mit einem Fuss unter die Raupe. In der Folge stürzte er und wurde teilweise von der Baumaschine überrollt.

Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Mitteilung schreibt, wurde der Mann mit unbestimmten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren.

Bild: Kapo AR

Zur Spurensicherung und Klärung des Unfallhergangs wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden beigezogen. (kapo/vat)

Freitag, 29. Oktober – 15:32 Uhr

Innerrhoder SP bedauert Scheitern des Entsorgungskonzepts

Die Sozialdemokratische Partei Appenzell Innerrhoden (SP AI) äussert in einem Schreiben ihr Bedauern über das Scheitern des neuen Entsorgungskonzepts mit einem flächendeckenden Netz an Unterflurbehältern im Grossen Rat. Aus Sicht der SP AI hat das Parlament die Chance für ein zukunftsgerichtetes Projekt verpasst.

Zentrale Unterflurbehälter würden die Situation der Abfallversorgung laut SP AI verbessern. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Partei hatte sich in ihrer Vernehmlassungsantwort für das neue Abfallentsorgungskonzept ausgesprochen. Verbesserungen für Arbeitnehmende, die unter prekären Bedingungen bei Wind und Wetter im dichten Verkehr Abfallsäcke am Strassenrand einsammeln müssen, sind ein Hauptargument. Zentrale Unterflurbehälter würden die Sicherheit und den Arbeitskomfort der Mitarbeitenden im Entsorgungswesen erhöhen. Gerade auch Arbeitskräfte dieser Branche – leider allzu oft verkannte Leistungsträgerinnen unserer Gesellschaft – hätten möglichst optimale Arbeitsbedingungen verdient. Denn sie tragen zu einem reibungslosen Ablauf unseres gesellschaftlichen Alltags bei.

Zentrale Entsorgungsstellen seien auch ein Beitrag zu einer saubereren Umwelt, so das Schreiben. Littering durch zu früh bereit gestellte Abfallsäcke, die von Tieren zerrissen werden, würde vermieden. Zudem braucht es keine wöchentlichen verkehrsbehindernden Sammeltransporte von Haus zu Haus, was ein Beitrag zu weniger CO2-Ausstoss ist. Der Winterdienst kann hindernisfreier arbeiten, wenn keine Abfallsäcke an zugeschneiten Strassenrändern stehen.

Aus Sicht der SP AI tragen zentrale Unterflurbehälter zu einer Flexibilisierung des Service public bei. Denn so besteht jederzeit – nicht nur im starren Takt des Entsorgungsplans – die Gelegenheit, Abfall in naher Distanz zu entsorgen. Nach dem Scheitern im Grossen Rat bleibt nur die Möglichkeit einer punktuellen Förderung solcher Entsorgungsstellen, wie sie bereits im Gebiet Kau und im Weissbad bestehen. Um einem ungeordneten Flickenteppich vorzubeugen sei jedoch eine gute Koordination unabdingbar, was beim im Parlament gescheiterten flächendeckenden Konzept gewährleistet gewesen wäre. (pd)

Freitag, 29. Oktober – 14:35 Uhr

Berit Klinik eröffnet SportClinic

Die Berit Klinik Gruppe baut ihren Bereich der Sportmedizin aus und eröffnet per 1. Mai 2022 die Berit SportClinic. Die konservativen und operativen Behandlungen finden unter einem Dach statt. Dies ist gemäss Medienmitteilung in der Ostschweiz einmalig und werde schweizweite Ausstrahlung haben. Chefarzt ist der renommierte Sportarzt Hanspeter Betschart.

Die Berit Klinik, hier der Sitz in Speicher, eröffnet im Mai 2022 die Berit SportClinic.



Bild: Michel Canonica

Betschart ist in der Ostschweiz aufgewachsen und in der Sportmedizin bestens bekannt. Derzeit ist er Chief Medical Officer von Swiss Ski Nordisch und Swiss Sliding sowie Verbandsarzt von Swiss Cycling. Überdies bekleidet er die Funktion als Chief Medical Officer Olympische und Europäische Jugendspiele, arbeitet im Medical Team des FC St.Gallen 1879 und des Schweizer Fussballverbandes SFV.

Wie die Berit Klinik mitteilt, steht der «Sportler» im Zentrum. Er erhalte beste medizinische Versorgung. Die SportClinic wird medizinisches Zentrum und Anlaufstelle für Profi- wie auch Hobby-Sportler sein. Ausgewiesene Partner mit höchsten qualitativen Angeboten sind ebenfalls Teil des Konzeptes. Peder Koch, CEO der Berit Klinik AG, freut sich auf diese Herausforderung und ist überzeugt, dass mit der Berit SportClinic qualitativ hochstehende sportmedizinische Dienstleistungen geschaffen werden.

Die Berit Klinik-Gruppe ist der grösste Anbieter der Ostschweiz im Fachgebiet Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie und betreibt an ihren Standorten in Speicher und Niederteufen die Bereiche Orthopädie, Wirbelsäulenchirurgie und Rehabilitation. Überdies ist die Berit Klinik in Goldach und Arbon mit Standorten vertreten. Bereits heute ist die Berit Klinik in der Sportmedizin tätig und unterstützt als Medical Partner verschiedene Vereine der Region. (pd)

Freitag, 29. Oktober – 13:41 Uhr

Publicar Appenzell fährt bald bis zur Klinik Gais

Ab dem Fahrplanwechsel vom 12. Dezember wird das Netz von Publicar Appenzell bis Gais erweitert.

Der Publicar bedient ab dem 12. Dezember auch die Gemeinde Gais. Bild: PD

Ab diesem Zeitpunkt wird gemäss Medienmitteilung der Korridor ab der Kantonsgrenze via Kreisel Zweibrücken–Langgasse–Bahnhof Gais–Langgasse–Dorfplatz–Kehr bis zur Klinik Gais bedient. Im Rotenwiesgebiet wird in der Regel die Gäbrisstrasse bedient, bei Bedarf fährt der Publicar über die Rotenwies. Der Ein- und Ausstieg erfolgt nach Bestellung entlang der genannten Strassen. Dadurch erhalten die Klinik Gais, das Alterszentrum und die Alterssiedlung Rotenwies einen vollwertigen Anschluss an das Publicar-Netz, da sie sich entlang dieser Strassen befinden. Das Angebot kann aber auch von der gesamten Bevölkerung im Gebiet Rotenwies-Gäbrisstrasse genutzt werden, wenn die Anwohner einen kurzen Fussweg zum bedienten Korridor auf sich nehmen, heisst es in der Mitteilung.

Das Netz von Publicar Appenzell wird erweitert. Grafik: PD

Publicar Appenzell bedient seit über 20 Jahren den inneren Landesteil des Kantons Appenzell Innerrhoden soweit dieser ganzjährig bewohnt ist. Die vom Rotbachtal her erschlossenen innerrhodischen Gebiete wie Göbsi, Strahlholz oder Mehlersweid/Hägni gehören ebenfalls zum Appenzeller PubliCar-Gebiet. Dieses Stammgebiet wird gemäss Mitteilung im «Tür-zu-Tür-Service» bedient. Aus diesem Stammgebiet werden ab der Kantonsgrenze auf direktem Weg die Korridore nach Teufen zum Bahnhof und nach Stein zur Appenzeller Schaukäserei und zum Appenzeller Volkskundemuseum bedient. Ab 12. Dezember stösst mit der Erweiterung bis Gais ein weiterer Korridor via Gais, Bahnhof bis zur Klinik Gais dazu. (pd)

11:42 Uhr

Waldpflege mit Helikopter in Niederteufen

Im Blattenwald in Niederteufen steht gemäss Medienmitteilung der Ausserrhoder Kantonskanzlei ein spektakulärer Holzschlag bevor. Im südlichen Teil des Waldes stehen schwere, schiefe, instabile und standortsfremde Fichten. Um die Sicherheit für die angrenzenden Gebäude und Grundstücke weiterhin zu gewährleisten, müssen diese Bäume dringend entfernt werden. Das Holz wird per Helikopter abtransportiert .

Der südliche Bereich des Blattenwaldes wurde schon lange nicht mehr gepflegt. Darin befinden sich zahlreiche alte und wurfgefährdete Bäume. Um die Gefahr für die benachbarten Liegenschaften durch die sturzgefährdeten Bäume zu beseitigen, müssen rund 20 Fichten entfernt werden. Aufgrund der Lage der Bäume hinter den Gebäuden und der schwierigen Topografie wird das Holz per Helikopter abtransportiert. Die Bäume werden über unbesiedeltes Gebiet zur Walderschliessung beim oberen Blattenwald geflogen und abgeladen. Dort werden sie für den weiteren Abtransport per Lastwagen vorbereitet. Die Firma Rotex Helikopter AG führt die Arbeiten zusammen mit dem Forstbetrieb der Gemeinde Teufen aus. Die Arbeiten mit dem Helikopter dauern maximal einen Tag. Die nachgelagerten Arbeiten beim Abladeplatz dauern zwei Tage.

Bei guter Witterung wird der Holzschlag voraussichtlich ab Montag, 8. November, ausgeführt. Bei schlechter Witterung werden die Arbeiten auf einen nachfolgenden Tag verschoben. Aus Sicherheitsgründen darf das überflogene Gebiet während des Helikoptereinsatzes nicht betreten werden. «Den Anordnungen der Flughelfenden und des Forstpersonals ist unbedingt Folge zu leisten», heisst in der Mitteilung abschliessend. (kk)

Freitag, 29. Oktober - 9:24 Uhr

Die Ausserrhoder Kantonspolizei bereitet sich auf das Jubiläumsjahr vor

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden feiert im nächsten Jahr das 50-jährige Bestehen. Die Patrouillenfahrzeuge weisen gemäss Medienmitteilung neu auf das Jubiläumsjahr 2022 hin. Im nächsten Frühjahr werden in Herisau, Teufen, Trogen und Heiden Einblicke in die vielseitige Polizeiarbeit gewährt.

Diese Woche wurden die Patrouillenwagen der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mit einer zusätzlichen Beschriftung versehen, welche auf das 50-jährige Bestehen der Kapo AR hinweist. Für das Jahr 2022 sind von der Kantonspolizei verschiedene Events geplant. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, an den Anlässen in Herisau, Teufen, Trogen und Heiden Einblicke in die vielseitige Polizeiarbeit zu erhalten. Die Events werden zusammen mit verschiedenen Partnerorganisationen aus dem Blaulichtbereich durchgeführt. Details können von der Website der Kantonspolizei www.polizei.ar.ch entnommen werden. (KapoAR)

18:20 Uhr

Lenkerin verletzt sich bei Selbstunfall

Am Donnerstagmorgen hat sich eine junge Lenkerin bei einem Verkehrsunfall in Hundwil verletzt.

Wie die Ausserrhoder Kantonspolizei mitteilt, fuhr die 25-jährige Lenkerin um 10.15 Uhr von Urnäsch kommend auf der Nebenstrasse in Richtung Hundwil. Im Bereich Brenneren verlor sie in einer Rechtskurve die Herrschaft über ihr Fahrzeug, kam über den Fahrbahnrand hinaus und kollidierte dort mit dem ansteigenden Wiesenbord. In der Folge überschlug sich der Personenwagen in der Fahrbahn, bevor er schliesslich auf den Rädern stehend wieder zum Stillstand kam. Die Lenkerin zog sich unbestimmte Verletzungen zu und wurde mit der Rettungsflugwacht ins Spital überführt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

16:16 Uhr

Einbruchdiebstahl in Landmaschinenbetrieb

Während der Nacht auf Donnerstag wurde in einen Landmaschinenbetrieb an der Industriestrasse in Appenzell eingebrochen. Die Täterschaft brach gemäss Medienmitteilung der Innerrhoder Kantonspolizei eine Metalltüre auf und durchsuchte die Räumlichkeiten. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Kantonspolizei sucht nun Zeugen. (KapoAI)

15:41 Uhr

Speicherer Voranschlag mit unverändertem Steuerfuss

Der Speicherer Voranschlag rechnet bei einem unveränderten Steuerfuss von 3.6 Einheiten für natürliche Personen für das Jahr 2022 mit einem Aufwandüberschuss 250'000 Franken

Die budgetierten Nettoinvestitionen der Investitionsrechnung betragen gemäss Medienmitteilung der Gemeindekanzlei 8.9 Millionen Franken. Der Grund für den Aufwandüberschuss sei im Rückgang der Steuererträge bei den juristischen Personen zu suchen. Aufgrund der noch weiterhin unsicheren Situation habe der Gemeinderat verschiedene Szenarien betrachtet, wie sich die Fiskalerträge in den nächsten Jahren entwickeln werden.

Der Kanton hat gemäss Mitteilung in seiner Prognose für 2021 festgehalten, dass die Auswirkungen der Pandemie geringer spürbar sind als erwartet und für 2022 eine Erholung in Aussicht gestellt. Für die Prognose für das Voranschlagsjahr 2022 und die Planjahre 2023 - 2025 hat sich der Gemeinderat weitgehend an den Empfehlungen des Kantons orientiert. Als Ausgangsbasis wurde aber eine leicht korrigierte Annahme getroffen, da 2020 ein sehr gutes Jahr bezüglich Fiskalertrag war, 2019 aber deutliche unter den Erwartungen lag. Auf dieser Basis hat der Gemeinderat entschieden die Erwartungen für 2022 zu reduzieren, aber nicht auf das Niveau von 2019, sondern zwischen den beiden Werten. (gk)

14:07 Uhr

Schulpräsidien-Konferenz in Schwellbrunn

Jährlich treffen sich die 20 Schulpräsidentinnen und -präsidenten zur Herbstkonferenz. An der diesjährigen Konferenz in Schwellbrunn wurde gemäss Medienmitteilung besonders die neue Schulpräsidentin von Heiden, Corina Nef, willkommen geheissen. Eingeladen werden traditionell der Regierungsrat sowie Mitarbeiter des Departements Bildung und Kultur, Vertreter aller grossen Bildungseinrichtungen im Kanton, der Präsident von Lehrerinnen und Lehrer AR sowie der Präsident des Verbandes Schulleiterinnen und Schulleiter.

Die Schulpräsidien-Konferenz AR nimmt die Interessen der Gemeinden in Bildungsthemen wahr. Entsprechend breit war das Spektrum der besprochenen Themen im Laufe der Konferenz: Finanzierung von verstärkten Massnahmen, Umgang mit akuten Verhaltensauffälligkeiten von Lernenden im Klassenzimmer, Möglichkeit von Time-outs, Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg, die Informatikdienstleistungen durch die AR Informatik AG, Datensicherheit, Corona und viele weitere Themen. Der Vorstand der Schulpräsidien AR wurde ergänzt durch den Schulpräsidenten von Rehetobel, Remo Kästli. Präsidiert wird der Vorstand durch Marianne Scheuss von Speicher.

Der Nachmittag wurde durch Menno Huber von der Beratungsfirma Concentria GmbH gestaltet. Dabei ging es zentrale Themen im Bereich der strategischen Führung durch die Schulbehörden. (pd)

Donnerstag, 28. Oktober - 13:46 Uhr

FDP-DV fasst die Parolen für die Abstimmungen vom 28. November

An ihrer Delegiertenversammlung im Hotel Linde in Heiden, erstmals unter der Leitung der neuen Parteipräsidentin Monika Gessler, fasste die FDP AR die Parolen zu den eidgenössischen Vorlagen vom 28. November. Die Pflegeinitiative lehnen die Freisinnigen mit 1 Ja- und 30 Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen deutlich ab. Das Begehren verlangt, dass Bund und Kantone die Pflege stärker fördern. Die FDP-Delegierten sprachen sich für den Gegenvorschlag aus. Sie folgten damit dem Schwellbrunner Kantonsrat Markus Schmidlin, der die Contra-Seite vertrat. Max Mäder vom Initiativkomitee kämpfte vergebens für ein Ja. Für Schmidlin ist der hohe ökonomische Druck auf den Spitälern das eigentliche Problem. Die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals lassen sich seiner Meinung nach nicht auf Verfassungsstufe regeln.

Im Hotel Linde in Heiden diskutierten die FDP-Delegierten die eidgenössischen Vorlagen vom 28. November. Bild: PD

Leichtes Spiel hatte FDP-Ständerat Andrea Caroni, der die Justizinitiative vorstellte. Caroni lehnt diese ab und konnte damit die 34 Delegierten überzeugen, welche einstimmig die Nein-Parole beschlossen. Gemäss Caroni wäre ein Losverfahren bei der Besetzung der Ämter im Bundesgericht systemfremd. Zudem würde die demokratische Legitimation wegfallen. Nach Ansicht von Caroni ist die richterliche Unabhängigkeit in der Schweiz nicht gefährdet. Auch die parteipolitische Zusammensetzung des Bundesgerichts hält er für richtig, weil dadurch verschiedene Meinungen und Werte eingebunden werden.

Deutliche Zustimmung zum Covid-19-Gesetz

Klar fiel das Resultat auch beim Covid-19-Gesetz aus, das Marcel Walker präsentierte. Die Delegierten waren der Meinung, dass das Covid-Zertifikat eine schnellere Rückkehr zur Normalität ermöglicht. Sie fassten mit 31 zu 3 Stimmen die Ja-Parole.

Donnerstag, 28. Oktober - 8:50 Uhr

Herisauer Eggstrasse wird saniert

Der Gemeinderat Herisau hat die Kredite für die Sanierung der Eggstrasse zwischen Poststrasse und Unterer Steinegg genehmigt. In Zuge dessen werden fünf Bushaltestellen entsprechend dem Behindertengleichstellungsgesetz angepasst. Der Baubeginn ist gemäss Medienmitteilung der Gemeindekanzlei im Frühling 2022 geplant.

Die Wasserversorgung hat an ihren Versorgungsleitungen in der Eggstrasse dringenden Sanierungsbedarf. Auch an der Strasse selber hat sich in den vergangenen 35 Jahren Investitionsbedarf ergeben. Darum hat der Gemeinderat beschlossen, dass der Abschnitt von der Unteren Steinegg bis zur Poststrasse saniert werden soll. Er hat für das Strassenbauprojekt einen Kredit über 1'674'000 Franken und für die die Sanierung der Kanalisation einen Kredit in der Höhe von 107'000 Franken genehmigt. Der obere Abschnitt – von der Unteren Steinegg bis zum ehemaligen Restaurant Egg – ist bereits in den Jahren 2016/2017 saniert worden.

Auf dem Strassenabschnitt befinden sich sechs Bushaltestellen der Linie 176. Diese müssen bis Ende 2023 behindertengerecht ausgestaltet sein. Fünf davon können mit erhöhten Haltekanten angepasst werden. Die Haltestellen Gemeindehaus und Steinegg müssen dazu als Fahrbahnhaltestellen ausgestaltet und die Haltebuchten aufgehoben werden. Gleichzeitig kann die Sicherheit beim Fussgängerstreifen vor der Musikschule mit einer Trottoirüberfahrt erhöht werden. Einzig bei der Haltestelle Bergstrasse (Fahrtrichtung Rohren) sind aufgrund der Platzverhältnisse keine Verbesserungen im Sinn des Behindertengleichstellungsgesetzes möglich. Im Zuge des Projekts werden auch die Mischwasserkanäle von der Steinegg bis zur Poststrasse sowie in der Sonneggstrasse, saniert. Damit kann deren Nutzungsdauer bis zur nächsten Strassensanierung verlängert werden. Die öffentliche Planauflage startet demnächst, der Baubeginn ist im Frühling 2022 vorgesehen. (gk)

17:17 Uhr

Cilander produziert Gewebe für neue Tarnbekleidung der Armee

Für die Herstellung des neuen Tarngewebes für die Kampfbekleidung hatte Armasuisse verschiedene europäische Lieferanten eingeladen, eine Offerte einzureichen. Den Zuschlag erhielt nun auch das Herisauer Textilunternehmen AG Cilander. «Es erfüllt uns mit Stolz, dass sich die Schweizer Armee für unsere wertigen funktionalen Textilien entschieden hat und wir mit unserer Leistung einen Beitrag zur modernen Ausstattung der Schweizer Armeeangehörigen leisten können» , wird Burghard Schneider, CEO der Cilander Gruppe, in der Medienmitteilung zitiert. (pd)

15:44 Uhr

Wasserleitung wird saniert

Die Wasserleitung Gebert – Steig wird aufgrund ihres schlechten Zustandes im Herbst 2021 saniert. Neben dem konventionellen Grabenbau kommt gemäss Medienmitteilung der Gemeinde Walzenhausen eine Bohrmaschine der Firma Marty Bauleistungen AG zum Einsatz. Dabei wird durch das spezialisierte Unternehmen in mehreren Durchgängen ein Loch mit einem Durchmesser von 50 Zentimeter in den Untergrund gebohrt. Daraufhin erfolgt das Einziehen der neuen Wasserleitung. Die Horizontalspülbohrtechnik ermöglicht Leitungserneuerungen bei sehr geringem Bodenaushub für die Start- und Zielgrube mit zerstörungsfreiem Unterqueren des Geländes. Im Waldgrundstück, welches über der neuen Wasserleitung liegt mussten keine Eingriffe vorgenommen werden. Diese Technik hat sich bereits bei den Wasserprojekten Moos – Höchi und Ledi – Moos bewährt. (gk)

11:12 Uhr

Mit Elektro-Scooter gestürzt

Am Dienstag ist in Herisau ein Mann mit einem Elektro-Scooter gestürzt und hat sich leicht verletzt. Wie Ausserrhoder Kantonspolizei mitteilt, fuhr kurz vor 12 Uhr ein 18-jähriger Mann mit einem Elektro-Scooter von der Kasernenstrasse in den Kreisel beim Obstmarkt ein und beabsichtigte in Richtung Platz zu fahren. Unmittelbar vor der Ausfahrt aus dem Kreisel kam der Mann zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mit der Ambulanz ins Spital überführt. (KapoAR)

Mittwoch, 27. Oktober - 9:29 Uhr

Testangebot in Herisau wird ausgebaut

Ab Donnerstag, 28. Oktober, wird das Hirslanden-Testangebot in Herisau ausgeweitet und der Nachfrage angepasst. Die Testlokalität zügelt im Verlauf der nächsten zwei Wochen vom Alten Zeughaus an die Herisauer Bahnhofstrasse.

Das Bedürfnis nach ausgeweiteten Testmöglichkeiten sei nach wie vor spürbar, wie die Ausserrhoder Kantonskanzlei mitteilt. Die Zertifikatspflicht wie auch die kälter werdenden Tage mit vermehrten Veranstaltungen in Innenräumen haben einen Einfluss auf die gestiegene Nachfrage nach Coronatests. Der Kantonale Führungsstab weite deshalb das Hirslanden-Testangebot in Herisau aus. Um sich testen zu lassen, wird weiterhin die Online-Anmeldung via www.hirslanden.ch/testzentrum-herisau empfohlen. Neu kann die Testlokalität aber auch spontan (walk-in) besucht werden. Das Testen ohne Anmeldung kann gemäss Medienmitteilung aber mit längeren Wartezeiten verbunden sein. Es gilt der Grundsatz: Anmeldung vor spontanem Erscheinen. Getestet werden kann montags und mittwochs (11 -14h und 16 – 19h) sowie donnerstags, freitags und samstags (11 - 14h und 16 – 20h). Innerhalb der kommenden zwei Wochen zieht das Testlokal dann in ein Ladenlokal an der Herisauer Bahnhofstrasse. Das Testzentrum Bächli in Teufen sowie das Testlokal in Heiden sind wie bis anhin in Betrieb und erfahren keine Anpassungen. Auf der Homepage des Kantons sind unter www.ar.ch/corona alle aktuellen Testmöglichkeiten im Kanton abrufbar und Links zu allfälligen Onlineanmeldungen hinterlegt.

Weiterhin wird empfohlen sich impfen zu lassen. Die Impfung bietet im Gegensatz zum Test einen hohen Schutz vor schweren Krankheitsverläufen von Covid-19, so die Kantonskanzlei. (kk)

15:37 Uhr

Schülerinnen und Schüler besuchen KUK

Zum Abschluss des Themas Magnetismus haben Primarschüler aus Meistersrüte eine Führung bei KUK Electronic in Appenzell erhalten. Die 5. und 6. Klasse von Lehrer Peter Albisser sahen gemäss Medienmitteilung in der Spulenproduktion, wie magnetische Anwendungen ermöglicht werden. Die KUK Group produziert jährlich über 200 Millionen Spulen, die über ihr Magnetfeld unterschiedlichste Funktionen ermöglichen. KUK ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und betreibt neben dem Hauptsitz in Appenzell weltweit weitere fünf Standorte mit insgesamt über 700 Mitarbeitern. Bei KUK werden alle Magnetspulen auf Kundenauftrag hergestellt, und zwar in den unterschiedlichsten Formen und Grössen. Gefertigt wird grösstenteils auf automatischen Produktionsanlagen, die in Appenzell selbst geplant und gebaut werden. (pd)

13:34 Uhr

Wolfhalden budgetiert wieder mit Minus

Der Gemeinderat Wolfhalden hat den Voranschlag 2022 zuhanden der Volksabstimmung vom 28. November verabschiedet.

Bei einem Gesamtertrag von knapp 9.4 Millionen Franken sieht der Voranschlag laut Medienmitteilung der Gemeindekanzlei einen Aufwandüberschuss von 467'100 Franken vor. Der Voranschlag 2021 verzeichnete bereits einen Aufwandüberschuss von 853'700 Franken. Der Gemeinderat sei sich bewusst, im vierten Jahr in Folge einen Aufwandüberschuss zur Abstimmung vorzulegen. In den Jahren 2019 und 2020 erzielten die Jahresabschlüsse jedoch entgegen den Voranschlägen bessere Ergebnisse und im Vergleich zum Vorjahr fällt der Aufwandüberschuss um rund 400'000 Franken tiefer aus, heisst es im Communiqué. Im Voranschlag 2022 sind unter anderem dringend notwendige, grössere Reparatur- und Unterhaltsarbeiten im Oberstufenschulhaus in der Höhe von insgesamt 148'500 Franken berücksichtigt. Des Weiteren sind die Abschreibungen im Vergleich zu 2021 mit rund 111'300 Franken höher.

Der Voranschlag 2022 basiert auf dem seit 2020 für die natürlichen Personen geltenden Gemeindesteuerfuss von 3,9 Einheiten. Zur näheren Erläuterung des Voranschlags 2022 lädt der Gemeinderat alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu einer öffentlichen Orientierung am Mittwoch, 10. November, 19.30 Uhr, in den Gemeindesaal Krone. (gk)

11:15 Uhr

Ein Stück alt Walzenhausen verschwindet

An der Auerstrasse im Ortsteil Wilen wurde dieser Tage das 150 Jahre alte Haus von Ernst und Trudi Rohner-Weder abgebrochen. An gleicher Stelle wird ein grosszügig konzipiertes Einfamilienhaus entstehen. Bauherr Urs Züst von der Züro Schreinerei AG, Lachen: «Wir haben auch Umbaumöglichkeiten geprüft, aber der schwierige Grundriss verunmöglichte eine entsprechende Sanierung. Der vor allem auch punkto Energetik alle aktuellen Standards erfüllende Neubau soll im kommenden Sommer bezugsbereit sein.» (pe)

Dienstag, 26. Oktober - 10:10 Uhr

Gontnerin gewinnt Roller

Von Mitte August bis Mitte September konnten Kundinnen und Kunden in jedem Spark-Markt am Gewinnspiel «Win a Piaggio» teilnehmen. Zu den glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner zählt laut Medienmitteilung des Unternehmens auch die Gontnerin Helen Schefer . Als sie den QR-Code für das Gewinnspiel einscannte, malte sie sich zwar schon aus, wie schön es wäre, glückliche Besitzerin einer der zwanzig Roller zu werden. Aber dass ausgerechnet sie zur Gewinnerin werden würde, war dann doch eine grosse Überraschung. (pd)

18:20 Uhr

Auffahrkollision in Herisau

Unbestimmte Verletzungen im Nackenbereich hat sich am Montag ein Lenker bei einer Auffahrkollision zwischen einem Liefer- und einem Personenwagen in Herisau zugezogen.

Wie die Ausserrhoder Kantonspolizei mitteilte, fuhr der 30-jähriger Lenker kurz nach 11.30 Uhr mit seinem Lieferwagen auf der St. Gallerstrasse in Richtung St. Gallen. Dabei realisierte er zu spät, dass der Personenwagen vor ihm abgebremst hatte. Er prallte gegen das Heck. Beim Aufprall verletzte sich der Lenker des Personenwagens. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. (KapoAr)

17:02 Uhr

Partizipation bei Bahnhofsprojekt Bühler

Dem Gemeinderat ist es gemäss Medienmitteilung wichtig, dass beim Projekt «Bahnhof Bühler» alle Interessierten partizipieren und sich einbringen können. Ein Anlass, an dem alle Interessierten uneingeschränkt teilnehmen können, sei aber momentan aufgrund der Covid-Situation nicht möglich. Bis ein solcher Anlass durchgeführt werden könne, werde die Zeit genutzt, um in den Prozess mit der Bevölkerung einzusteigen. Dieser Prozess soll von Fachleuten begleitet werden. Wie die Partizipation mit der Bevölkerung genau aussieht, wird momentan erarbeitet und zeitnah informiert, so der Gemeinderat. (gk)

15:58 Uhr

Bühler mit Punktgewinn im Tessin

In den letzten Spielen gab es am südlichsten Zipfel der Schweiz nicht viel zu holen für Bühler. Nicht so an diesem Herbsttag. Die Erstligistinnen spielten von Anfang an entschlossen und drückten dem Spiel den Stempel auf.

In der 14. Minuten gingen die Ausserrhoderinnen in Führung. Selina Ramelli eroberte den Ball in der eigenen Hälfte und lancierte Melina Tzikas. Tzikas sprintete allen davon, zog einwärts und passte auf die mitgelaufene Selina Ramelli. Ramelli wiederum hatte keine Mühe den Ball ins Tor zu spedieren. Nach der sehr guten Startviertelstunde verlor Bühler unerklärlicherweise den Faden und Balerna hatte zwei gute Chancen. Danach waren wieder die Frauen vom Rotbach am Drücker. Ein langer Pass aus der eigenen Abwehr fand in der in die Tiefe spurtende Melina Tzikas eine Abnehmerin. Tzikas schoss nach ihrem 40-Meter-Sprint haarscharf daneben. In Minute 38 erhielt das Heimteam einen Freistoss auf halbrechter Seite. Joëlle Büchler warf sich in den scharfen Ball, konnte aber nicht festhalten. Der Abpraller wurde zum 1:1 verwertet.

Kaum war wieder angepfiffen lag der Ball im Tor des FC Bühler. Nach genau einer Stunde begann die nächste Druckphase des FCB. Tzikas und Ramelli spielten sich gekonnt durch. Der Ball kam zur eingewechselten Ehrbar, die nicht lange fackelte und direkt abzog aber leider knapp am Tor vorbeischoss. Die Chancen häuften sich. In der 83. Minute fiel der verdiente Ausgleich. Belinda Bischoff hämmerte einen Freistoss aus 25 Meter ins Tor. Bühler glaubte nun sogar an den Sieg und hatte mit Ramelli gar die Chance dazu. Doch der Schuss in der Nachspielzeit landete am Aussennetz. (ro)

15:53 Uhr

FC Teufen verliert gegen Bütschwil

Der FC Teufen verliert mit 1:2 gegen Bütschwil. Zwar zeigten beide Teams keinen guten Fussball, die Hausherren aus Bütschwil waren über die 90 Minuten gesehen aber die bessere und gefährlichere Mannschaft.

Die Hausherren waren von Anfang an das wachere und aktivere Team und so dauerte es nur 13 Minuten, bis sie die Führung erzielen konnten. Wie so oft passierte das Gegentor aus Teufner Sicht nach einem ruhenden Ball. Ein gut getretener Freistoss landete am zweiten Pfosten bei Sandro Brunner, welcher den Ball über die Linie bugsierte. Viel Erwähnenswertes passierte danach nicht mehr und so gingen die Teams mit dem 1:0 in die Pause. Im Vergleich zur ersten Halbzeit starteten die Gäste aktiver. Grosse Chancen konnten sie sich nicht erarbeiten. Die Heimmannschaft war weiterhin vor allem über Standards gefährlich. In der 59. Minute fiel aber dennoch der Ausgleich. Mehr oder weniger aus dem Nichts erzielte Claudio Fässler das 1:1. Aus 25 Metern erwischte er den Torhüter mit einem tückischen Aufsetzer und erzielte seinen zweiten Saisontreffer. Doch lange hielt der ausgeglichene Spielstand nicht an. Nur zwei Minuten später erhöhten die Bütschwiler auf 2:1. Nach einem Einwurf schloss David Birchler aus wenigen Metern erfolgreich ab. Danach versuchten die Teufner zwar den Druck auf den Gegner zu erhöhen, mehr als einige ungefährliche Fernschüsse gelangen ihnen aber nicht. (cfà)



15:16 Uhr

FC Herisau mit 7:0-Kantersieg gegen Ruggell



Am Samstagabend empfing die 1. Mannschaft des FC Herisau den FC Ruggell. Die Liechtensteiner waren vor dem Duell verlustpunktmässig vor den Ausserrhodern. Herisau nahm sich vor, den Gegner mit frühem Pressing zu überraschen. Dieses Vorhaben ging auf, nach nur vier Minuten wurde Joel Ehrbar in die Tiefe geschickt. Er brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Das Tor gab den Herisauern viel Selbstvertrauen. In der 13. Minute erhöhte David Bischof mit einem abgefälschten Schuss aus gut 20 Metern auf 2:0. Die Herisauer spielten mit viel Tempo weiter und hatten mehrere gute Möglichkeiten. Nach der Pause ging der Einbahnfussball weiter. In der 61. Minute konnte Marvin Müller seinen Gegner abschütteln und spielte Joel Ehrbar an, welcher aus 5 Metern nur noch einzuschieben hatte. Nur drei Minuten später wurde Joel Kurzbauer mit einem Diagonalball angespielt. Alleine vor dem Torwart spielte er uneigennützig zu Joel Ehrbar rüber, welche mit seinem 3. Treffer an diesem Abend den Sack zumachte. Nun spielten sich die Hausherren in einen regelrechten Rausch. Marvin Müller spielte in der 72. Minute einen Ball von der rechten Seite scharf ins Zentrum, welchen David Bischof mit seinem 2. persönlichen Treffer veredelte und auf 5:0 erhöhte. Marco Schmid erzielte danach ebenfalls noch zwei Tore, wodurch das Endergebnis 7:0 lautete. Der Sieg war aufgrund der überragenden Teamleistung des Heimteams auch in dieser Höhe verdient. Nächsten Sonntag reist man zum Tabellenführer ins Ländle zum FC Vaduz 2 und hofft, an diese tolle Leistung anzuknüpfen. (eng)

14:12 Uhr

So sieht das Angebot der neuen Migros Herisau aus

Projekt Neubau Migros Herisau, von der Oberdorfstrasse her gesehen mit Aussensicht des Restaurants, Visualisierung Genossenschaft Migros Ostschweiz

Das künftige Einkaufs- und Dienstleistungsangebot in der neuen Migros Herisau steht grösstenteils fest: Als Partner ziehen Denner, die Valora AG mit einem «k Kiosk», die Müller Drogerie, der Ostschweizer Telekommunikationsanbieter AlpTel und das Fitnesscenter Activ Fitness in den Neubau ein. Das teilte Migros Ostschweiz am Montag.

Die Verkaufsfläche des Migros-Supermarkts beträgt rund 2'300 m2. Die integrierte Hausbäckerei ermöglicht es der Kundschaft, den Bäckerinnen und Bäckern bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. Bediente Theken für Käse, Fleisch und Fisch sind ebenfalls vorhanden. Ein integrierter «melectronics»-Fachmarkt und die am häufigsten nachgefragten Produkte aus dem Sortiment von Do it + Garden Migros ergänzen laut Medienmitteilung das klassische Supermarktangebot. Das Migros-Restaurant wird über insgesamt 150 Sitzplätze verfügen. In den Obergeschossen warten insgesamt 45 komfortabel ausgestattete 2,5-, 3,5- und 4,5-Zimmer-Mietwohnungen auf ihre neuen Bewohnerinnen und Bewohner. Deren Vermietung startete am Montag. (pd)

13:58 Uhr

Bauverwalter verabschiedet

Ernst Wessner mit Gemeindepräsident Michael Litscher. Bild: PD

Ernst Wessner war seit Anfang 2018 als Bauverwalter für die Gemeindeverwaltung Walzenhausen tätig. Aufgrund des bevorstehenden Ruhestandes absolvierte der scheidende Bauverwalter kürzlich seinen letzten Arbeitstag. Ernst Wessner wurde gemäss Medienmitteilung der Gemeindekanzlei anlässlich des Teamausfluges, ganz nach seinem Hobby, dem Modellflugbau, im Fliegermuseum Altenrhein verdankt und verabschiedet. Gemeindepräsident Michael Litscher überreichte dem zukünftigen Pensionär im Namen des Gemeinderates und Verwaltungsteams einen Gutschein für einen Helikopterflug der Stiftung Helimission, Trogen. Weiter wurde Ernst Wessner mit einem persönlich gestalteten Ratgeber «How to be a Rentner» beschenkt. Dieser beinhaltet Ausflugsvorschläge, Beschäftigungsideen, amüsante Anekdoten sowie Tipps und Tricks für den neuen Lebensabschnitt. (gk)

11:24 Uhr

Totalschaden nach riskantem Fahrmanöver

Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Schwägalpstrasse in Urnäsch ein Selbstunfall mit einem Auto ereignet. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Um 15.50 Uhr lenkte gemäss der Medienmitteilung der Ausserrhoder Kantonspolizei ein 20-Jähriger sein Auto von Urnäsch kommend, bergwärts in Richtung Schwägalp. Im Bereich der scharfen Chräzerlikurve beschleunigte der Autofahrer dermassen, dass das Fahrzeugheck auf der trockenen Fahrbahn ausbrach. Trotz Versuchen das Auto wieder unter Kontrolle zu bringen, geriet der Mann gegen das rechtsseitige, ansteigende Strassenbord und kam erst oberhalb der angrenzenden Stützmauer zum Stillstand.« Dass die Fahrzeuginsassen unverletzt blieben, ist einzig dem Glück und nicht dem fahrerischen Können des Autolenkers zu verdanken», schreibt die Kantonspolizei. Am Auto entstand Totalschaden. Die Fahrzeugbergung erfolgte durch die aufgebotene Pikettgarage, welche mit einem Kranfahrzeug ausrückte. (KapoAR)

Montag, 25. Oktober - 10:44 Uhr

Voranschlag Bühler sieht Defizit vor

Der Voranschlag 2022 der Gemeinde Bühler weist für die Erfolgsrechnung einen Aufwand von 12.1 Millionen Franken auf. Der Aufwandüberschuss beträgt rund 586'000 Franken. Der Gemeindesteuerfuss bleibt bei 4.0 Einheiten.

Die Unsicherheiten in der Budgetierung aufgrund des wirtschaftlichen Umfelds seit 2020 hat den Gemeinderat sowie die Finanz- und Strategiekommission im 2021 wieder begleitet, was sich im Voranschlag zeigt. Trotz eines Investitionsvolumens von rund 1.1 Millionen Franken rechnet dieser mit einem Aufwandüberschuss von 585'361 Franken, dies sei ein Schritt in Richtung ausgeglichene Rechnung, so der Gemeinderat.

Dies wird einerseits möglich durch konsequentes Hinterfragen der Fixkosten in allen Ressorts. Vieles, was nicht unbedingt notwendig ist, fiel dem Rotstift zum Opfer. Andererseits erlaubt eine leichte Erholung der aktuellen Steuereinnahmen, diese fürs 2022 verhalten optimistisch zu budgetieren. Zurück auf Vor-Corona-Niveau sind die Einnahmen jedoch noch nicht, was im negativen Gesamtergebnis Ausdruck findet. Im 2020 und 2021 hielt sich der Gemeinderat mit Investitionen stark zurück. Die Erfahrung zeigt, dass Investitionen von rund CHF 1 Mio. pro Jahr tragbar sind. Damit lässt sich das Nötigste finanzieren. Für darüber hinaus gehende Investitionen in die Standortentwicklung reicht es nicht. Die aktuellen Steuereinnahmen deuten darauf hin, dass die Einnahmen etwas positiver budgetiert werden können als ursprünglich angenommen. Im Vergleich zu vor Corona liegen die Zahlen deutlich tiefer – aber nicht so tief wie letztes Jahr befürchtet. Öffentliche Orientierung zum Voranschlag 2022 Die öffentliche Orientierungsversammlung findet im Rahmen der aktuellen Richtlinien von Bund und Kanton am Dienstag, 9. November 2021, 19.30 Uhr, im Gemeindesaal Bühler statt. Die Urnenabstimmung zum Voranschlag 2022 erfolgt am Wochenende vom 28. November. (gk)

Sonntag, 24. Oktober - 09:32 Uhr

FC Heiden festigt Rang drei

Der Vorderländer Viertligist gewinnt nach seiner Mini-Durststrecke das zweite Spiel in Folge und überwintert auf Rang drei. Die Gäste aus Liechtenstein machten es dem FCH an diesem Nachmittiag aber auch nicht all zu schwer, was Heidens Leistung aber keinesfalls schmälert.

Licht am Ende des Tunnels für Yusuf Koru. Zwar ist seine Personaldecke weiterhin dünn, doch mit Ramon Braunwalder kehrte der erste der «Gruppe Rekonvaleszent» zurück auf das Matchblatt. Der Verteidiger mauserte sich in dieser Saison zu einem Fixpunkt in Heidens Defensive und schaltet sich auch offensiv immer wieder ein. So auch an diesem Nachmittag, als die Gäste nach sieben gespielten Minuten im Spielaufbau zu schlampig agierten. Bischoff und Braunwalder störten früh und so gelang letzterem bereits früh das wegweisende eins zu null. Traumstart bei schönem Herbstwetter. Auf die tiefstehende Sonne hatten die Gäste beim Münzwurf vor Anpfiff bewusst verzichtet, in der Hoffnung, Heiden-Hüter Sturzenegger liesse sich blenden.

Der eingewechselte Levin Ulmann machte viel Dampf und belohnte sich mit dem Tor zum 4:0. Bild: PD

So versuchte es Schädler in Minute zwölf aus der Distanz. Doch Sturzenegger tat nichts dergleichen und hielt das Geschoss ohne Probleme. Es blieb für lange Zeit die letzte Offensivaktion des FCT. Heiden hatte das Spiel im Griff, traf vor der Pause jedoch nur noch durch Dautaj (33.), der aus der zweiten Reihe reüssierte. Nach dem Pausentee allerdings schienen die Hausherren kurzzeitig von der Rolle. So musste sich die Koru-Elf bei ihrem Torhüter bedanken, der gleich zwei mal gegen Hilbe (50.) und Banzer (52.) parierte. So rächte sich der kurzzeitige Aussetzer nicht. Stattdessen setzen die Vorderländer zur Kür an und erspielten sich weitere Tormöglichkeiten. In Minute 74 nutzte Dautaj seine zum Doppelpack, ehe der eingewechselte Levin Ulmann neun Minuten vor Schluss nach einen Torwartfehler den Ball in das verwaiste Tor spedierte. Das vier zu null war gleichzeitig der Schlusspunkt. (lua)