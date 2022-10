APPENZELLER-TICKER: Glasfaser auf eigene Kosten vorziehen

08:47 Uhr Dienstag, 18. Oktober

17-jähriger Töfffahrer kracht in Traktor und verletzt sich dabei

Der junge Motorradfahrer realisierte zu spät, dass ihm ein Traktor mit angehängtem Jauchenfass entgegenkommt. Bild: KPAR

Ein 17-jähriger Lernfahrer fuhr am Montag um 14.20 Uhr mit seinem Motorrad vom Rämsen kommend auf einer Nebenstrasse in Richtung Dorf Stein. Dabei realisierte er zu spät, dass ihm auf der schmalen Strasse ein Traktor mit angehängten Jauchenfass entgegenkam. In der Folge kollidierte der Motorradfahrer gemäss einer Medienmitteilung der Kantonspolizei AR mit dem linken Vorderrad des Traktors und verletzte sich dabei am linken Oberschenkel. Der verletzte Motorradfahrer musste mit der Rettungssanität ins Spital überführt werden. Am Motorrad entstand Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken. (kpar)