APPENZELLER-TICKER: Gemeinderat besucht Schiessstand

14:32 Uhr

Frank Tuttlies wird Chefarzt und Departementsleiter Frauenklinik im Svar

Nach einem umfassenden Auswahlverfahren mit mehreren Kandidatinnen und Kandidaten hat der Verwaltungsrat des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden (Svar) Frank Tuttlies zum Chefarzt und Departementsleiter Frauenklinik gewählt. Der 57-jährige tritt gemäss Medienmitteilung sein Amt am 1. November an. Aufgewachsen in Süddeutschland, arbeitet Frank Tuttlies seit 1996 in Österreich. Er wechselt vom Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach (Land Salzburg), in welchem er seit 2018 Chefarzt der Frauenklinik ist, ins Appenzellerland. Zuvor war er 20 Jahre in verschiedenen leitenden Funktionen im Landeskrankenhaus Villach (Bundesland Kärnten) tätig. Der Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe bringt einen Erfahrungsschatz von über 10’000 Operationen aus dem gesamten Spektrum der Frauenheilkunde mit. Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen in der Endometriose-Chirurgie, bei endoskopischen Operationstechniken in der operativen Onkologie, in der onkoplastischen und kosmetischen Mammachirurgie sowie in der Psychoonkologie. Zusammen mit den Leitenden Ärztinnen Solveig Gross und Cécile Leimgruber und den Leitenden Ärzten Martin Schlipf und Ulrich Beurer ist das Kaderarztteam der Frauenklinik am Spital Herisau mit der Wahl von Chefarzt Tuttlies komplett. In der Findungskommission waren laut Communiqué nebst Mitglieder des Verwaltungsrates auch Svar-Kaderärzte, die Departementsleiterin Pflege des Spitals Herisau sowie ein niedergelassener Gynäkologe als Vertreter der Appenzellischen Ärztegesellschaft vertreten. «Die Wahl ist somit breit abgestützt und der Verwaltungsrat überzeugt, mit Dr. Tuttlies einen Chefarzt gewählt zu haben, welcher das bereits erfolgreiche Departement Frauenklinik stetig weiterentwickeln und weiterhin nachfragorientiert, zeitgemäss und erfolgreich ausrichten wird», heisst es in der Mitteilung. (pd)