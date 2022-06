APPENZELLER-TICKER: Gemeinderat Bühler besucht Wasserversorgung

15:12 Uhr Donnerstag, 23.Juni

Corona-Testangebot in Herisau

Michael Buholzer / KEYSTONE

Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich während der ganzen Woche in Appenzell Ausserrhoden auf das Coronavirus testen zu lassen. Ab Dienstag, 28. Juni, bietet der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (Svar) am Spital Herisau gemäss Medienmitteilung dreimal pro Woche Corona-Tests an. Jeweils Dienstag, Donnerstag und Samstag von 12 bis 16 Uhr ist die Testpraxis geöffnet. Die Testpraxis befindet sich in Herisau an der Spitalstrasse 6 direkt beim Besucherparkplatz neben der Notfallstation des Spitals. Die Testpraxis der Hirslanden-Gruppe wird weiterhin am Montag, Mittwoch und Freitag von 11 bis 15 Uhr an der Asylstrasse 4 in Heiden Corona-Tests anbieten.

Die Testpraxis der Hirslanden-Gruppe an der Bahnhofstrasse in Herisau schliesst per Ende Juni und bietet am 25. Juni das letzte Mal Corona-Tests an. «Mit dem neuen Testangebot am Spital Herisau wird ein geregelter Übergang ohne Unterbruch sichergestellt», teilt der Kanton mit.

Alle aktuellen Impf- und Testangebote sind auf www.ar.ch/corona abrufbar. Wer direkt beim Svar einen Testtermin (Di, Do, Sa) vereinbaren will, kann dies über www.spitalverbund.ch/coronatest tun. (kk)