12:03 Uhr MONTAG, 10. OKTOBER

FC Speicher feiert ein Torfestival auf der Buche

Am Samstagabend empfing der FC Speicher den FC Rotmonten zu einem Spiel. Der Anpfiff erfolgte um 18 Uhr bei regnerischen Bedingungen auf dem rutschigem Kunstrasenbelag. Dennoch kontrollierte die Heimmannschaft von Beginn weg Ball und Gegner. Den ersten Torerfolg verbuchte zwar der FC Rotmonten in der 10. Minute. Nach einem Eckball erzielte N. Hegedus das erste Tor der Partie. Das Heimteam liess sich nicht beirren und zog weiter das saubere Kombinationsspiel durch. L. Zimmermann traf in der 26. Minute.

Keine Minute später erzielte der FC Rotmonten jedoch mit dem erst zweiten Angriff der Gäste die erneute Führung. Das Heimteam antwortete umgehend. Erst traf R. Ramaj in der 32. Minute per wunderbarem Distanzschuss zum Ausgleich, ehe K. Kunz in der 35. Minute nach einem wunderbar vorgetragenen Angriff zu der mehr als verdienten Führung des FC Speichers einschob.

In der 2. Halbzeit zeigte der FC Speicher teilweise ein Kombinationsspiel, bei welchem sich selbst die eigenen Spieler zu fragen schienen, seit wann solche Passstaffeten in ihrem Fussballrepertoire vorhanden seien. Das Heimteam versäumte in der 1. Halbzeit oft die herausgespielten Chancen zu verwerten. Dies änderte sich nun. Der stark aufspielende L. Zimmermann vollendete sowohl in der 56. als auch in der 75. Minute zwei mustergültige Angriffe biszur 5:2-Führung.

Die Wechseloptionen fehlten

Mangels Wechseloptionen und angeschlagenen Spielern liess das Spiel des FC Speicher in den Folgeminuten nach, sodass der FC Rotmonten seine Chance ergriff und in der 83 Minute durch ein unglückliches Eigentor von N. Lauper auf 5:3 stellen konnte. Der FC Rotmonten drückte weiter. Es half nicht, dass L. Kunz in der 85. Minute nach wiederholt gefährlicher Grätsche mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Obschon die Gäste in den Schlussminuten noch einige Chancen für weitere Tore hatten, hielt das Heimteam in Unterzahl dagegen und musste lediglich das 5:4 durch L. Arpagaus in der letzten Spielminute hinnehmen.

Der Sieg entsprach dem Spiel, in welchem die Heimmannschaft über gut 70 Minuten die klar bessere Mannschaft war und erst in der Schlussviertelstunde in Bedrängnis gebracht wurde. Der FC Speicher verzeichnet damit den vierten Sieg in Folge sowie den vierten Sieg im fünften Spiel und bestätigt damit seine starke Form. (pd)